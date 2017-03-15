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Yahoo’nun CEO’suna 23 milyon dolarlık servet

Yahoo’nun Verizona satışının tamamlanmasının ardından CEO’luk görevine son verilecek olan Marissa Mayer’e görevini terk etmesi karşılığından 23 milyon dolarlık tazminat ödenecek.
2 yıl
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17
Web Siteleri
Furkan Babur
Yazar
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Yahoo’nun CEO’suna 23 milyon dolarlık servet
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Amerikalı teknoloji devi Verizon’un geçtiğimiz yıl Yahoo ile (geçtiğimiz ay yapılan 350 milyon dolarlık indirimle birlikte) 4.48 milyar dolar karşılığında, şirketin araştırma ve reklam işlemlerini satın alma anlaşması imzalamış ve satın alımın tamamlanmasıyla birlikte şu an Yahoo’nun CEO’luğunu yapan Marissa Mayer’in görevine son verileceği açıklanmıştı. 2012 Yılında Yahoo’nun şirkete yenilik getirmesi ve eski popülaritesine ulaşmasına yardım etmesi için Google’dan transfer edilen Mayer’in görevine sebepsiz son verileceği için 23 milyon dolarlık tazminat ödenecek.

Tazminatın 3 milyon dolarını nakit, geri kalan kısmını hisselerle alacak olan Marissa Mayer Yahoo’daki görevine son verilmesiyle birlikte servete kavuşacak tek isim değil. Yahoo’nun diğer üst düzey yöneticilerinden Lisa Utzschneider işine son verilmesi halinde 16.5 milyon dolar, Ken Goldman ise 9.5 milyon doların sahibi olacak. Mart ayının başında Yahoo’daki genel sekreterlik görevinden istifa eden Ron Bell ise birkaç milyon dolar olması beklenen tazminattan mahrum kalmış oldu.

Saldırılar Yüzünden Suçlandı 

Özellikle Yahoo’ya yönelik saldırılarla milyonlarca kişinin bilgilerinin sızdırılması sonrasında bütün sorumluluğun yüklendiği Marissa Mayer Yahoo’daki görevi boyunca maaşının yanı sıra 150 milyon dolarlık bonuslarla ödüllendirildi. Mayer geçtiğimiz ay yaptığı açıklamayla Yahoo’nun Verizon ile güçlerini birleştirmesinden memnuniyet duyduğunu ve şirketin ilerleyişi için bu satın alımın çok önemli olduğunu dile getirmişti.

Verizon’un beklenmedik bir şekilde Yahoo’yu satın almasının ve belki de milyarlarca dolarlık tazminatı üstlenmesinin asıl nedeni ise Yahoo’nun sahip olduğu dev kullanıcı kitlesini kullanarak Google ve Facebook ile rekabet edebilecek çevrimiçi reklam ağı oluşturmak.  


http://money.cnn.com/2017/03/13/technology/yahoo-marissa-mayer-severance/ Yorum Yaz
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Linns Judy 2 yıl en beğenilen
O paraya Tr'ye gelsin Ev alsın kiraya versin. Hehe.
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Guest-F8946C419 2 yıl murdocklawless
murdocklawless
yahoo'nun bir kısmı 4.48 milyar dolara satılıyor ama ceo'su 23 milyar dolar mı alıyor?

Haberde milyon yazıyor?
murdocklawlessyahoo'nun bir kısmı 4.48 milyar dolara satılıyor ama ceo'su 23 milyar dolar mı alıyor?Haberde milyon yazıyor?
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1 Yanıt Yanıtla +6
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heisenbeng 2 yıl
Üzgünüm beyler ama Marissa hanım evli ve 3 çocuğu var
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atilasat 2 yıl
marissa hanıma bekar olduğumu bildiririm
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DH Misafiri 2 yıl
YAHOO'm olacağına, böyle ceo'm olsun. Tazminatı bile karından fazla.
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Asami Zdrenka 2 yıl
Bekarsa eğer kendisine talibim
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nokta_28 2 yıl
Ceo nasıl olunur? Okulu var mıdır ?. Bence üniversitede yeni bir bölüm olabilir. :)
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axaxa 2 yıl
Hani sıkılırsan oralarda ...
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gurkanse 2 yıl
biz loto oynarız bu paranın 1/20 si milyonda bir şansa çıksın diye.elalem neler kazanıyor be.
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H34RTL3SS 2 yıl
daha ne sebep olabilirki yılların yahoosunu mındar ettiler :)
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Linns Judy 2 yıl en beğenilen
O paraya Tr'ye gelsin Ev alsın kiraya versin. Hehe.
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Louder 2 yıl
Genel sekreterlik görevinden istifa eden Ron Bell ise birkaç milyar dolar olması beklenen tazminat derken!
Maaşının yanı sıra 150 milyon dolarlık bonuslarla ödüllendirildi derken!
İyi akşamlar, bu yazıyı tümden kaldırsalar daha iyi.
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