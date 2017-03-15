Yahoo’nun CEO’suna 23 milyon dolarlık servet

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Amerikalı teknoloji devi Verizon’un geçtiğimiz yıl Yahoo ile (geçtiğimiz ay yapılan 350 milyon dolarlık indirimle birlikte) 4.48 milyar dolar karşılığında, şirketin araştırma ve reklam işlemlerini satın alma anlaşması imzalamış ve satın alımın tamamlanmasıyla birlikte şu an Yahoo’nun CEO’luğunu yapan Marissa Mayer’in görevine son verileceği açıklanmıştı. 2012 Yılında Yahoo’nun şirkete yenilik getirmesi ve eski popülaritesine ulaşmasına yardım etmesi için Google’dan transfer edilen Mayer’in görevine sebepsiz son verileceği için 23 milyon dolarlık tazminat ödenecek.

Tazminatın 3 milyon dolarını nakit, geri kalan kısmını hisselerle alacak olan Marissa Mayer Yahoo’daki görevine son verilmesiyle birlikte servete kavuşacak tek isim değil. Yahoo’nun diğer üst düzey yöneticilerinden Lisa Utzschneider işine son verilmesi halinde 16.5 milyon dolar, Ken Goldman ise 9.5 milyon doların sahibi olacak. Mart ayının başında Yahoo’daki genel sekreterlik görevinden istifa eden Ron Bell ise birkaç milyon dolar olması beklenen tazminattan mahrum kalmış oldu.

Saldırılar Yüzünden Suçlandı

Özellikle Yahoo’ya yönelik saldırılarla milyonlarca kişinin bilgilerinin sızdırılması sonrasında bütün sorumluluğun yüklendiği Marissa Mayer Yahoo’daki görevi boyunca maaşının yanı sıra 150 milyon dolarlık bonuslarla ödüllendirildi. Mayer geçtiğimiz ay yaptığı açıklamayla Yahoo’nun Verizon ile güçlerini birleştirmesinden memnuniyet duyduğunu ve şirketin ilerleyişi için bu satın alımın çok önemli olduğunu dile getirmişti.

Verizon’un beklenmedik bir şekilde Yahoo’yu satın almasının ve belki de milyarlarca dolarlık tazminatı üstlenmesinin asıl nedeni ise Yahoo’nun sahip olduğu dev kullanıcı kitlesini kullanarak Google ve Facebook ile rekabet edebilecek çevrimiçi reklam ağı oluşturmak.

http://money.cnn.com/2017/03/13/technology/yahoo-marissa-mayer-severance/