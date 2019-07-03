Yangın söndürme bombası ile büyük yangınlara anında müdahale edilecek

Malatya İnönü Üniversitesi öğrencisi Murat Toptaş tarafından geliştirilen yangın söndürme bombası, 180 kilogram ağırlığa sahip. İçinde yangın söndürücü gaz bulunduran bomba, aynı zamanda basınç etkisiyle yangının havayla temasını keserek yaklaşık 1050 metrekarelik alandaki yangını söndürecek. Tüm hava araçlarında kullanıma uygun tasarlanan bomba, F-16, F-4, Skorsky helikopterler ve İHA’lar tarafından atılabilecek.
Toptaş, çalışmasının dünyada bir ilk olduğunu ifade ediyor. Benzer bir proje Çin’de faaliyete geçti. Kara araçlarına yerleştirilen füzeler yardımıyla fırlatılan bombalar, 300 metre irtifada 60 metreküp hacmindeki yangını söndürebiliyor. Pekin'deki gökdelenlerin üst katlarında çıkan yangının söndürülmesinde kullanılıyor.
Geçtiğimiz sene İsveç’te 2 hafta devam eden orman yangının söndürülmesi için benzer bir yönteme başvurulmuştu. Savaş çukları, yangın bölgesinde 12 lazer güdümlü GBU- 49 tipi bomba atarak müdahalede bulundu. Savaş uçaklarının 3 bin metre yükseklikten attığı bombaların basınç etkisi yaratarak ve alanda bulunan oksijeni yok ederek belirli bir alanda yangını söndürdüğünü belirtildi.
Mühendis adayı Murat Toptaş’ın YSB 82 adını verdiği yangın söndürme bombası, büyük önem taşıyor. YSB 82'nin birkaç prototipinin üretilmesinin ardından test çalışmalarına başlanacak. NATO standartlarında üretilen bomba, bu sayede 100’den fazla ülkeye satılma şansına sahip.
https://www.internethaber.com/muhendis-adayi-genc-yangin-sondurme-bombasi-icat-etti-foto-galerisi-2033198.htm Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Amaç yangın sördürmeyse,
1-Bunun yerine hava yoğunlaştırıcı hegzabütan-prütonitrojen bombası kullanılması kesin çözümdür. (Biliyorsunuz orman yangınları yaz aylarında patlak veren bir sorundur. Yaz aylarında havadaki nem oranı çok yüksektir ancak doygun olmadığı için yağış meydana gelmez. Bu bomba ile bunu başarmayı amaçlıyoruz. Havayı nem olarak doygunlaştırarak basınç etkisiyle donma noktası pozitif yükselen hava bölgesinde kar kristalleri oluşur. Ancak ısı etkisiyle bu kristaller yağmur damlası olarak yeryüzüne düşer.)
2-Karadan/Denizden havaya atılabildiği için maliyet düşer. Özellikle zor şartlarda okyanusta çıkabilecek tanker yangınlarında etkili önlemdir.
3-Herhangi bir canlıya yada ekosisteme zarar vermez. Etkisi geçicidir.
Tehlikesi: Eğer yangın alçak basınç bölgesindeyse, bombanın etkisiyle havada ani basınç değişimi meydana geleceğinden rüzgarın şiddeti artacağı için yangın daha fazla yayılabilir. Bu yüzden hedefi çok iyi nişan almalısınız. Yangın bölgesinin sınırlarını iyi tespit etmek gerekiyor.
Riski: Prütonitrojen gazı hegzabütan-prütonitrojen olarak yüksek basınç altında sıvılaştırılmış gaz olarak bomba haznesinde yer alır. Bu gaz çok uçucu ve patlayıcı bir gazdır. Eğer ateşle temas ederse havada atom bombası patlatmış olursunuz. Bu yüzden bomba havada ateş çıkmadan nasıl patlatabilirsiniz buna kafa yormak lazım. Ateş/kıvılcım olmayacak ama çok yüksek basınç üretecek bomba. Dünyada daha icat edilmedi böyle bir şey.
Mühendis mod off..
Ülkemizin kağıt mühendisi vs olmayan siz parlak beyinlere o kadar ihtiyacı var ki. İyiki varsınız...
Gerçekten tebrik ediyorum iyi iş çıkarmışlar özellikle “ortalama” sayılabilecek bir üniversite için.
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