Yangın söndürme bombası ile büyük yangınlara anında müdahale edilecek

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TÜBİTAK tarafından düzenlenen Ar-Ge yarışmasında sergilenmek üzere üniversite öğrencileri yangın söndürme bombası tasarladı. Geliştirilen bomba, ulaşılması zor yerlerde yangına anında müdahale edecek.

Malatya İnönü Üniversitesi öğrencisi Murat Toptaş tarafından geliştirilen yangın söndürme bombası, 180 kilogram ağırlığa sahip. İçinde yangın söndürücü gaz bulunduran bomba, aynı zamanda basınç etkisiyle yangının havayla temasını keserek yaklaşık 1050 metrekarelik alandaki yangını söndürecek. Tüm hava araçlarında kullanıma uygun tasarlanan bomba, F-16, F-4, Skorsky helikopterler ve İHA’lar tarafından atılabilecek.

Toptaş, çalışmasının dünyada bir ilk olduğunu ifade ediyor. Benzer bir proje Çin’de faaliyete geçti. Kara araçlarına yerleştirilen füzeler yardımıyla fırlatılan bombalar, 300 metre irtifada 60 metreküp hacmindeki yangını söndürebiliyor. Pekin'deki gökdelenlerin üst katlarında çıkan yangının söndürülmesinde kullanılıyor.

Geçtiğimiz sene İsveç’te 2 hafta devam eden orman yangının söndürülmesi için benzer bir yönteme başvurulmuştu. Savaş çukları, yangın bölgesinde 12 lazer güdümlü GBU- 49 tipi bomba atarak müdahalede bulundu. Savaş uçaklarının 3 bin metre yükseklikten attığı bombaların basınç etkisi yaratarak ve alanda bulunan oksijeni yok ederek belirli bir alanda yangını söndürdüğünü belirtildi.

Mühendis adayı Murat Toptaş’ın YSB 82 adını verdiği yangın söndürme bombası, büyük önem taşıyor. YSB 82'nin birkaç prototipinin üretilmesinin ardından test çalışmalarına başlanacak. NATO standartlarında üretilen bomba, bu sayede 100’den fazla ülkeye satılma şansına sahip.

https://www.internethaber.com/muhendis-adayi-genc-yangin-sondurme-bombasi-icat-etti-foto-galerisi-2033198.htm