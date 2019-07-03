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Yangın söndürme bombası ile büyük yangınlara anında müdahale edilecek

Üniversite öğrecisi Murat Toptaş, yangın söndürme bombası tasarladı. Hava araçlarına uygun olarak tasarlanan bomba sayesinde ulaşılması zor yerlerdeki yangınlara anında müdahale edilecek.
4 gün (Son Güncelleme: 4 gün)
4,5b
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Yusuf Akbaş
Yazar
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Yangın söndürme bombası ile büyük yangınlara anında müdahale edilecek
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TÜBİTAK tarafından düzenlenen Ar-Ge yarışmasında sergilenmek üzere üniversite öğrencileri yangın söndürme bombası tasarladı. Geliştirilen bomba, ulaşılması zor yerlerde yangına anında müdahale edecek.

Malatya İnönü Üniversitesi öğrencisi Murat Toptaş tarafından geliştirilen yangın söndürme bombası, 180 kilogram ağırlığa sahip. İçinde yangın söndürücü gaz bulunduran bomba, aynı zamanda basınç etkisiyle yangının havayla temasını keserek yaklaşık 1050 metrekarelik alandaki yangını söndürecek. Tüm hava araçlarında kullanıma uygun tasarlanan bomba, F-16, F-4, Skorsky helikopterler ve İHA’lar tarafından atılabilecek.

Toptaş, çalışmasının dünyada bir ilk olduğunu ifade ediyor. Benzer bir proje Çin’de faaliyete geçti. Kara araçlarına yerleştirilen füzeler yardımıyla fırlatılan bombalar, 300 metre irtifada 60 metreküp hacmindeki yangını söndürebiliyor. Pekin'deki gökdelenlerin üst katlarında çıkan yangının söndürülmesinde kullanılıyor.

Geçtiğimiz sene İsveç’te 2 hafta devam eden orman yangının söndürülmesi için benzer bir yönteme başvurulmuştu.  Savaş çukları, yangın bölgesinde 12 lazer güdümlü GBU- 49 tipi bomba atarak müdahalede bulundu. Savaş uçaklarının 3 bin metre yükseklikten attığı bombaların basınç etkisi yaratarak ve alanda bulunan oksijeni yok ederek belirli bir alanda yangını söndürdüğünü belirtildi.

Mühendis adayı Murat Toptaş’ın YSB 82 adını verdiği yangın söndürme bombası, büyük önem taşıyor. YSB 82'nin birkaç prototipinin üretilmesinin ardından test çalışmalarına başlanacak. NATO standartlarında üretilen bomba, bu sayede 100’den fazla ülkeye satılma şansına sahip.



https://www.internethaber.com/muhendis-adayi-genc-yangin-sondurme-bombasi-icat-etti-foto-galerisi-2033198.htm Yorum Yaz
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sorceress 4 gün en beğenilen
Tebrik etmek lazım. Helal olsun.
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smart1978 4 gün
Oksijenin yok edilmesi prensibi uzerine sondurme on yillardir var zaten :) . Ilk olduklarini iddia ediyorlarsa ilgili uluslarasi kuruluslardan teyidini de alsin bakalim :) ...
Oksijenin yok edilmesi prensibi uzerine sondurme on yillardir var zaten :) . Ilk olduklarini iddia ediyorlarsa ilgili uluslarasi kuruluslardan teyidini de alsin...
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2 Yanıt Yanıtla +10
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scorpion20 1 gün
bi belgesedl denemelerini görmüştüm
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Askaparta 2 gün
Tebrik ve takdir ediyoruz.
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RElS 4 gün
Bunun kullanım alanı yok ama iyi bir kitle imha silahı olur. Türkiye de yangınlar genelde yerleşim alanlarının yakınında çıkıyor. Zehirli Gaz salınımı/Oksijeni tamamen yakma yöntemiyle anca o bölgede yaşayanların canlarına kast edersiniz. F16-F4 onları geçin onların uçuş maliyeti yüksek. Sihalarda kullanılabilirse yarar sağlar. Yangın söndürme yerine terör operasyonlarında daha iyi iş görür.
Amaç yangın sördürmeyse,
1-Bunun yerine hava yoğunlaştırıcı hegzabütan-prütonitrojen bombası kullanılması kesin çözümdür. (Biliyorsunuz orman yangınları yaz aylarında patlak veren bir sorundur. Yaz aylarında havadaki nem oranı çok yüksektir ancak doygun olmadığı için yağış meydana gelmez. Bu bomba ile bunu başarmayı amaçlıyoruz. Havayı nem olarak doygunlaştırarak basınç etkisiyle donma noktası pozitif yükselen hava bölgesinde kar kristalleri oluşur. Ancak ısı etkisiyle bu kristaller yağmur damlası olarak yeryüzüne düşer.)
2-Karadan/Denizden havaya atılabildiği için maliyet düşer. Özellikle zor şartlarda okyanusta çıkabilecek tanker yangınlarında etkili önlemdir.
3-Herhangi bir canlıya yada ekosisteme zarar vermez. Etkisi geçicidir.
Tehlikesi: Eğer yangın alçak basınç bölgesindeyse, bombanın etkisiyle havada ani basınç değişimi meydana geleceğinden rüzgarın şiddeti artacağı için yangın daha fazla yayılabilir.
Bu yüzden hedefi çok iyi nişan almalısınız. Yangın bölgesinin sınırlarını iyi tespit etmek gerekiyor.
Riski: Prütonitrojen gazı hegzabütan-prütonitrojen olarak yüksek basınç altında sıvılaştırılmış gaz olarak bomba haznesinde yer alır. Bu gaz çok uçucu ve patlayıcı bir gazdır. Eğer ateşle temas ederse havada atom bombası patlatmış olursunuz. Bu yüzden bomba havada ateş çıkmadan nasıl patlatabilirsiniz buna kafa yormak lazım. Ateş/kıvılcım olmayacak ama çok yüksek basınç üretecek bomba. Dünyada daha icat edilmedi böyle bir şey.

Mühendis mod off..
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vollkan59 4 gün
Tebrikler Murat arkadaşım ve ekibi. Teşekkürler Tübitak.



Ülkemizin kağıt mühendisi vs olmayan siz parlak beyinlere o kadar ihtiyacı var ki. İyiki varsınız...
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KızlarınHayranOlduğuAdam 4 gün vollkan59
Dediğiniz gibi ülkede mühendis yeteri kadar var bana kalırsa artık önemli olan bu tarz girişimlerle ülkemize yeni buluşlar ve katkı sağlamak.
Gerçekten tebrik ediyorum iyi iş çıkarmışlar özellikle “ortalama” sayılabilecek bir üniversite için.
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aduket atan adam 4 gün
Bundan farkı nedir acaba? Daha mı çok alanı söndrüyor?
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Henkan 4 gün yeni yorumcu aduket atan adam
Benzeri ama uzak mesafeden çözüm sunuyor diğeri.
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OgiBey 4 gün yeni yorumcu
Böyle çalışmalar görmek güzel.Başarılarının devamını dileriz.Dünyada ilk değildir o :D
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mteke 4 gün
Keşke ilk önce patent alsaydı. Ürünleştirip tanıtmak gerekiyor.
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routemaster 4 gün
Yerli ve milli anakarta ne oldu bu arada?
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trmeto 4 gün
Proje guzel de o helikopterin veya jetlerin kalkisi bile ayri bir kulfet, o sorunu da asarlarsa guzel olabilir.
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smart1978 4 gün
Oksijenin yok edilmesi prensibi uzerine sondurme on yillardir var zaten :) . Ilk olduklarini iddia ediyorlarsa ilgili uluslarasi kuruluslardan teyidini de alsin bakalim :) ...
1 Yanıt Yanıtla +10
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isakoc 4 gün
Bunlar uçaktan normal bir roket gibi atılan ve 1000 MT çapında alanda etkili olan bir söndürücü alev topu yaptık diyorlar. Diğerlerinden farkı bu. Yoksa alev tıpları yıllardır var. Bunlar sihalar ile çok rahat kullanılabilir.
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akif87 3 gün smart1978
Adamlar, oksijenle temasını kesip yangını söndürme yöntemini bulduklarını iddia etmemişler ki. Adam bu yöntemi alıp, bunu bir bomba düzeneğine çevirmiş. Zaten çoğu buluş temelde kullandığımız şeylerin yeniden yorumlanması veya farklı şekillerde kullanmasından oluşmuyor mu?
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