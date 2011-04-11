Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonu Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Yanlış paketi seçen cep telefonu kullanıcıları milyarlarca doları boşa harcıyor

8 yıl
14,8b
1
31
Cep Telefonu Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Artan rekabet koşulları çerçevesinde kıyasıya bir mücadele içerisinde olan telefon operatörleri, hazırladıkları yeni paket ve servisleri arka arkaya yayınladıkları reklamlarla ekranlara taşıyorlar. Operatörler farklı kullanıcı ihtiyaçları için çok sayıda paket sunuyor sunmasına ancak yapılan bir araştırmaya göre kullanıcıların önemli bir kısmı yanlış paket tercihine bağlı olarak her yıl milyarlarca doları gereksiz yere faturaya yatırıyorlar:

Billmonitor tarafından İngiltere için yapılan araştırmaya göre, mobil kullanıcıların %76'sı yanlış sözleşme nedeniyle yaklaşık 8 milyar doları boşa harcıyor. Araştırmanın detaylarına göre, yanlış paket seçimi yapan kullanıcıların %52'si gereğinden büyük paketleri seçiyor yani verilen dakikalar, ücretsiz mesajlar ve veri kullanımı (internet) ile ilgili paketin altında kalıyorlar. Öte taraftan yanlış paket tercihinde bulunan mobil kullanıcıların %29'u ise seçtikleri paketin üzerine çıktıklarından ister istemez daha agresif bir ödeme planına geçiyorlar yani aslında daha büyük paketlere ihtiyaç duyuyorlar. Geriye kalan %19'luk kesim ise aslında doğru dakikalara sahip olsa da özellikle veri kullanımına bağlı olarak gereksiz ödeme yapabiliyorlar.

İngiltere'de mobil kullanıcıların yıllık ortalama faturası 720 dolar olarak hesaplanırken, 319 doların yani yıllık faturanın %44'ü yanlış paket seçimine bağlı olarak aslında gereksiz yere harcanıyor. Peki bu problem nereden kaynaklanıyor yani kullanıcılar neden yanlış paket tercihinde bulunuyorlar ? Bu sorunun yanıtı olarak üç temel madde üzerinde duruluyor;

- Tarife rahatlığı ve fatura şoku korkusu,
- Belli telefonlar için doğru paketi seçmenin karmaşık ve sınırlı olması,
- Kullanıcıların sözleşme süresi boyunca paketlerini yeterince optimize etmemesi.

Aynı araştırmada, İngiltere'deki akıllı telefon kullanıcılarının aylık ortalama veri tüketiminin 133MB olduğuna dikkat çekiliyor. Yeni çıkan servisler, uygulamalar ve oyunlarla birlikte internet üzerinde harcanan süre ve indirilen içerik sayısı her geçen gün artsa da araştırma, ortalama kullanıcı ihtiyacının en azından şu an için 500MB'a dahi ulaşmadığını gösteriyor.

Araştırmanın detaylarına ulaşmak için; http://www.billmonitor.com/national-billmonitor-mobile-report?ref=17ef20


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
alacakll 8 yıl
her yöne 1000dk. ayda sadece 29tl ödüyorum.daha ne olsun
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
rabarba 8 yıl

alacakll

her yöne 1000dk. ayda sadece 29tl ödüyorum.daha ne olsun

hangi hat peki?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SEO-Uzmanı 8 yıl
genç turkcell 150 kontür : her yöne 120 dk + {120 dk sabit hatlar için eviş paketi (-5tl)} + {300 SMS } + {geriye kalan TL kontür} = hespi 30 TL
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
infom@n 8 yıl
Artmayan yetmezmiş!!!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
drknkrc 8 yıl
Turkcell 29TL 300dk ve 3000sms heryöne
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cihangir151 8 yıl
tarife marife hikaye... yasalar yeterince tüketicinin arkasında değil.. bakalım yeni düzenlemeler daha iyi sayılır..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
thekoch 8 yıl
Arkadaslar az konuşanlar için su anda avea çok uygun. Numarasını faturasiz hatta taşırsanız 12 ay boyunca 250 dk heryone veriyor. 1 gb intenet 9 lira oldu. Onu da alırsınız. Kullanıyorsanız 5-6 tl ye heryone SMS paketi alırsınız. Aylık 20 tl yükleme yeter artar. Bence bedava. Buna çok yakın bir kombinasyon kullanıyorum benim heryone dakikalarım 420 dk. 20 tl aylık yükleme yetiyor artıyor. Resmen bedava geliyor avea bana:)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest 8 yıl

thekoch
Arkadaslar az konuşanlar için su anda avea çok uygun. Numarasını faturasiz hatta taşırsanız 12 ay boyunca 250 dk heryone veriyor. 1 gb intenet 9 lira oldu. Onu da alırsınız. Kullanıyorsanız 5-6 tl ye heryone SMS paketi alırsınız. Aylık 20 tl yükleme yeter artar. Bence bedava. Buna çok yakın bir kombinasyon kullanıyorum benim heryone dakikalarım 420 dk. 20 tl aylık yükleme yetiyor artıyor. Resmen bedava geliyor avea bana:)

Gsmobile kullanıyordum, takımın kötü durumu( :-C ) ve avea'nın bana özel kıyaklarının bitmesinden dolayı turkcell'e taşıdım. taşımaz olaydım. malesef internet'i çok çabuk tükeniyor. geçen gün telefonu bilgisayara bağlayıp turkcell müşteri hizmetlerine girdim ve bir kaç tarife hakkında bilgi edindim. 52 mb gitti! 100 mb tarifem de çoktan harcandığı için tam 5.1 lira kesti. ne alaka diyebilirsiniz. sebep şu, ağ özelliklerinden alınan ve gönderilen verilere bakınca görülüyor; hiç birşey yapmazken bile yoğun bir veri akışı oluyor.

bi de sağolsun ben taşıdıktan kısa bir süre sonra avea süper tarifeler başlattı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Huseyinn31 8 yıl

OnrbK

Hazır konusu varken sormak istiyorum

geçen ay yanlışlıkla bir pakete ''tamam'' diye onay verip kabul etmişim,ne olduğunuda bilmiyordum mesaj gelene kadar
internet paketiymiş,3 aylıkmış,ayda 5 lira alacakmış.İlk ay geçti,ikinci ayın ortasındayım sanırım,hiçte kullanmıyorum,nasıl iptal edicem ? sitesinde falan araştırdım ama bununla ilgili bir şey yazmıyor.


Online işlemlerden iptal edebilirsiniz sanırım. Ben sms paketini oradan iptal etmiştim. Büyük ihtimal sizin sorunda oradan çözülür.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
realbrutal 8 yıl
Her ay kullanim bire bir ayni olmayabilir.belki bi ay ona uygundur bi ay degildir.bosa harciyo demek sacma olur.bunun icin operarorler konustugun kadar odeden aylik dakika paketleri cikardilar.alan memnun satan memnun
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Shat 8 yıl
Benim de epey artıyor dakikalarım (her yöne 300 dk), mesajlarım (her yöne 300 sms) ve internet paketim (1gb) ama kafam rahat en azından. Zaten telefonla en az yaptığım iş konuşmak ve sms üzerinden mesajlaşmak
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Takao 8 yıl
10000 sms(5bin olsa bile yeter
)+250mb internet pakedi yetiyoda artıyor :) şu ana kadar 1 kere internet pakedini aştım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
In God We Trust 8 yıl
10.000 sms ve heryöne 1.000 sms kullanıyorum aynı anda eğer yarı yarıya indirseler kullanırım ama indirmiyorlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +287 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +99 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +82 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
14811 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonu Diğer, paket ve
7 etiket daha araştırma ödeme rapor sözleşme cep telefonu operatör akıllı telefon
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Samsung Galaxy Pro video inceleme 8 yıl General Mobile ile uygun fiyatlı yeni nesil akıllı telefonları üzerine konuştuk 8 yıl Casper Nirvana 15,6" CNE2620 video inceleme "Fiyat / Performans odaklı Core i7'li dizüstü bilgisayar" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
(PROGRAM ERKEN BİTİRİLDİ)Ekrem İmamoğlu
DH Forum
250.000 TL. faizi 32 günde 4500 ,,,,
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim