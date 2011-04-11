Yanlış paketi seçen cep telefonu kullanıcıları milyarlarca doları boşa harcıyor

Artan rekabet koşulları çerçevesinde kıyasıya bir mücadele içerisinde olan telefon operatörleri, hazırladıkları yeni paket ve servisleri arka arkaya yayınladıkları reklamlarla ekranlara taşıyorlar. Operatörler farklı kullanıcı ihtiyaçları için çok sayıda paket sunuyor sunmasına ancak yapılan bir araştırmaya göre kullanıcıların önemli bir kısmı yanlış paket tercihine bağlı olarak her yıl milyarlarca doları gereksiz yere faturaya yatırıyorlar:

Billmonitor tarafından İngiltere için yapılan araştırmaya göre, mobil kullanıcıların %76'sı yanlış sözleşme nedeniyle yaklaşık 8 milyar doları boşa harcıyor. Araştırmanın detaylarına göre, yanlış paket seçimi yapan kullanıcıların %52'si gereğinden büyük paketleri seçiyor yani verilen dakikalar, ücretsiz mesajlar ve veri kullanımı (internet) ile ilgili paketin altında kalıyorlar. Öte taraftan yanlış paket tercihinde bulunan mobil kullanıcıların %29'u ise seçtikleri paketin üzerine çıktıklarından ister istemez daha agresif bir ödeme planına geçiyorlar yani aslında daha büyük paketlere ihtiyaç duyuyorlar. Geriye kalan %19'luk kesim ise aslında doğru dakikalara sahip olsa da özellikle veri kullanımına bağlı olarak gereksiz ödeme yapabiliyorlar.

İngiltere'de mobil kullanıcıların yıllık ortalama faturası 720 dolar olarak hesaplanırken, 319 doların yani yıllık faturanın %44'ü yanlış paket seçimine bağlı olarak aslında gereksiz yere harcanıyor. Peki bu problem nereden kaynaklanıyor yani kullanıcılar neden yanlış paket tercihinde bulunuyorlar ? Bu sorunun yanıtı olarak üç temel madde üzerinde duruluyor;

- Tarife rahatlığı ve fatura şoku korkusu,

- Belli telefonlar için doğru paketi seçmenin karmaşık ve sınırlı olması,

- Kullanıcıların sözleşme süresi boyunca paketlerini yeterince optimize etmemesi.

Aynı araştırmada, İngiltere'deki akıllı telefon kullanıcılarının aylık ortalama veri tüketiminin 133MB olduğuna dikkat çekiliyor. Yeni çıkan servisler, uygulamalar ve oyunlarla birlikte internet üzerinde harcanan süre ve indirilen içerik sayısı her geçen gün artsa da araştırma, ortalama kullanıcı ihtiyacının en azından şu an için 500MB'a dahi ulaşmadığını gösteriyor.

Araştırmanın detaylarına ulaşmak için; http://www.billmonitor.com/national-billmonitor-mobile-report?ref=17ef20