Yapay Zeka hırsızları yüzünden tanıyor

Çin'deki Shanghai Jiao Tong Üniversitesi'ndeki Xiaolin Wu ve Xi Zhang yüz tanımayı yeni bir yaklaşımla geliştirdi ve nöral ağ ile suçluları yüzlerinden tanımaya yarayan bir sistem geliştirdiler.

1856 adet kimlik fotoğrafı üzerinden 18 ile 56 yaşları arasındaki yarısı daha önce suça karışmış kişilerin %90'ını yapay zekayı geliştirmede %10'unu ise test etmede kullanan araştırmacılar oldukça başarılı sonuçlara ulaştı. %89.5 oranla suçluyu tanıyan sistem suçluları yakalamada filmlerde gördüğümüz sistemi hayatımıza getirmeyi hedefliyor.

19.yy'da bilim adamları tarafından bireylerin fiziksel görünüşü üzerinden suça meyilli olup olmadıkları konusunda araştırmalar yapılmış ve elle tutulur pek bir sonuca ulaşılamamıştı.

Ancak şimdi durum değişiyor gibi. Zira suçluların üst dudak eğriliği, suçlu olmayanlara göre %23 daha fazla. Gözlerin iç köşesindeki mesafe ise %6 daha kısa. Burun ucundan ağzın köşelerine doğru çekilen iki çizgi arasındaki açı %20 daha küçük.

Elbette hala sistemin doğruluğundan ve kullandığı tekniklerden dolayı akıllarda soru işaretleri olsa da araştırma sonuçları oldukça ilgi çekici duruyor.

http://thenextweb.com/artificial-intelligence/2016/11/25/artificial-intelligence-criminals-face/