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Yapay Zeka hırsızları yüzünden tanıyor

Yapay zeka her geçen gün gelişmeye ve öğrenmeye devam ediyor. Haberimize konu olan yeni yeteneği ise Çin'de geliştirilen ve suçluları yüzlerinden tanıyan sistem oldu.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Göksel Ali Pehlivan
Yazar
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Çin'deki Shanghai Jiao Tong Üniversitesi'ndeki Xiaolin Wu ve Xi Zhang yüz tanımayı yeni bir yaklaşımla geliştirdi ve nöral ağ ile suçluları yüzlerinden tanımaya yarayan bir sistem geliştirdiler.
 1856 adet kimlik fotoğrafı üzerinden 18 ile 56 yaşları arasındaki yarısı daha önce suça karışmış kişilerin %90'ını yapay zekayı geliştirmede %10'unu ise test etmede kullanan araştırmacılar oldukça başarılı sonuçlara ulaştı. %89.5 oranla suçluyu tanıyan sistem suçluları yakalamada filmlerde gördüğümüz sistemi hayatımıza getirmeyi hedefliyor.
 19.yy'da bilim adamları tarafından bireylerin fiziksel görünüşü üzerinden suça meyilli olup olmadıkları konusunda araştırmalar yapılmış ve elle tutulur pek bir sonuca ulaşılamamıştı.
Ancak şimdi durum değişiyor gibi. Zira suçluların üst dudak eğriliği, suçlu olmayanlara göre %23 daha fazla. Gözlerin iç köşesindeki mesafe ise %6 daha kısa. Burun ucundan ağzın köşelerine doğru çekilen iki çizgi arasındaki açı %20 daha küçük.
 Elbette hala sistemin doğruluğundan ve kullandığı tekniklerden dolayı akıllarda soru işaretleri olsa da araştırma sonuçları oldukça ilgi çekici duruyor.

http://thenextweb.com/artificial-intelligence/2016/11/25/artificial-intelligence-criminals-face/ Yorum Yaz
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ccguven 3 yıl en beğenilen
Çok psycho pass izlemiş bu elemanlar.
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Guest-BF8E9B238 3 yıl
Yapay zekaya gerek yok, hırsızlar zaten kendilerini ele verirler. Mesela bir insan fakirken siyasete girdikten sonra süper zengin oluyorsa bilin ki haram yemiştir. Ağzından Allah kitap düşmüyorsa haramın kralını yemiştir.
Yapay zekaya gerek yok, hırsızlar zaten kendilerini ele verirler. Mesela bir insan fakirken siyasete girdikten sonra süper zengin oluyorsa bilin ki haram yemişt...
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comarsavar 3 yıl
demedi demeyin bu yapay zeka bizim uzun'u da tanir. halihazirda yapay zekanin gelismekte olmasina ragmen akepelilerden cok daha zeki olmasi da ayri bir ironi.
siz hepiniz, artificial intelligence tek yer mi koyunlar?
demedi demeyin bu yapay zeka bizim uzun'u da tanir. halihazirda yapay zekanin gelismekte olmasina ragmen akepelilerden cok daha zeki olmasi da ayri bir ironi...
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SEO-Uzmanı 2 yıl
20-25 yıl kadar önce istanbul beyazıt saaflar çarşısını dolaşırken
gizli ilimler hazinesi diye bir kitap gözüme ilişti !
kitapta el falından tutta yüzden karakter tahliline kadar
sözde eski yöntemleri anlatan bir kitaptı !
özetle ilk örnekleri yüz yıllar öncesinden yazılmış bir eseri
yüz yıllar sonra neyin ne olduğunu bilmeyen bir makine sistemi de
aynı şekilde söylemesi şu an oldukça ilginç ve bilimsel bir tespit !!!
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esmerbuyucu 3 yıl
Yapay zeka yakında beyindeki düşünceleri de okursa o zaman görün curcunayı...
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Tugrul_512bit 3 yıl
yani diyorlarki somurtursan bilmemne üçgen açısından hırsız damgası yiyeceksin. herkes güle oynaya hırsızlık yapacak.
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kadirirdem 3 yıl
anlaşılan yapay zeka bayağı bir yerde kullanılacak...
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Guest-BF8E9B238 3 yıl
Yapay zekaya gerek yok, hırsızlar zaten kendilerini ele verirler. Mesela bir insan fakirken siyasete girdikten sonra süper zengin oluyorsa bilin ki haram yemiştir. Ağzından Allah kitap düşmüyorsa haramın kralını yemiştir.
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Torlak Kemal 3 yıl
Suç işlemek genetik yani. Hırsızlık genetik. Ana-babamızdan ne miras aldıysak biz oyuz öyle mi? O zaman suçluları neden cezalandırıyoruz? Hem bu doğruysa, bizi özgür iradenin ve dolayısıyla dinlerin inkarına götürmez mi? Suç işleme geni aramak tehlikelidir. Gerçekten bulunursa, ciddi toplumsal sonuçlar doğurur. Yanılmıyorsam bu suçluluk geni meselesi yeni değil. Daha önce de birileri dile getirmişti ve toplumda tepkiyle karşılanmıştı.
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idombayci 3 yıl
person of interest gerçekleşecek artık. Gerçi çinli firmaların çoğu hırsız. Telefonundaki bilginde yöresel halı ve yiyeceğe kadar çalıyor.Kopyalayıp kendi malıymış gibi satıyor.
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fotifoti 3 yıl
yapay zekayı çalarlar :P
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comarsavar 3 yıl
demedi demeyin bu yapay zeka bizim uzun'u da tanir. halihazirda yapay zekanin gelismekte olmasina ragmen akepelilerden cok daha zeki olmasi da ayri bir ironi.
siz hepiniz, artificial intelligence tek yer mi koyunlar?
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veleciraptor 3 yıl
İbrahim Hakkı'nın Marifetname'sini yazılıma yüklesinler
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