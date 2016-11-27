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CERN'deki Büyük Hadron Çarpıştırıcısında robotik denetleyici kullanılacak

CERN'deki Büyük Hadron Çarpıştırıcısında TIM adı verilen robotik denetleyiciler kullanılacağı açıklandı. İnsan hatalarını azaltmak ve taşıma gibi işleri kolaylaştırmakta kullanılacaklar.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Göksel Ali Pehlivan
Yazar
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 CERN'deki Büyük Hadron Çarpıştırıcısında her şeyin düzgün çalıştığını kontrol etmek için TIM'ler görev alıyor.
 İnsana bağlı hataların azaltılması ve taşıma işlerinin hızlandırılması adına iki robot CERN'de görev alıyor. Train Inspection Monorail (TIM) adı verilen robotlar ön tanımlı rotalarda tavandaki raylardan hareket ederek belirlenen yerlere gidebiliyor.
Daha önce LEP adı verilen daha büyük bir sistem vardı ancak çalışanları ve materyalleri taşımada kullanılıyordu ve TIM kadar yetenekli de değildi. 
 TIM'in görevleri  tünel yapısını kontrol etme, oksijen oranını ölçme, sıcaklığın kontrolü ve gerçek zamanlı iletişimin sağlanması olarak sıralanmış. Kullanılacak iki TIM de görsel ve infrared görüntü kaydedebiliyor ve gerektiğinde küçük vagonları çekebiliyor. 17 mil(~27.3 km) uzunluğundaki tüneldeki çalışmalarını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.
 

https://www.engadget.com/2016/11/26/cern-large-hadrone-collider-tim-robot-inspector/ Yorum Yaz
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Kalzagg 3 yıl
black mesa
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optimux 3 yıl en beğenilen
Çok iyi olmuş, LHC çalışırkenki radyasyondan dolayı insan müdahelesi imkansız olduğundan belirli aralıklarla sistemin durdurulması gerekiyordu. Böyle basit ama etkili bir yöntemle LHC durdurulmadan daha uzun süre çalışabilecektir.
Çok iyi olmuş, LHC çalışırkenki radyasyondan dolayı insan müdahelesi imkansız olduğundan belirli aralıklarla sistemin durdurulması gerekiyordu. Böyle basit ama ...
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UltrAslan_06 3 yıl
''Bigbang'' yani büyük patlama teorisi ile evrenin(kainatın) nasıl oluştuğunu,kara delikler ve solucan delikleri Özel Görelilik Kuramı ya da İzafiyet teorisi, Albert Einstein tarafından 1905'te Annalen der Physik dergisinde, "Hareketli cisimlerin elektrodinamiği üzerine" adlı 2. makalesinde açıklanan ve ardından 5. makalesi "Bir cismin atıllığı enerji içeriği ile bağlantılı olabilir mi?" Kuantum mekaniği ile birleştirme çabası evrenin oluşumu ve kara deliklerin ve solucan deliklerin açıklanabilir yapısı uzay zaman kavramı uzayda yolculuk ( kara deliklerden veya solucan deliklerinden geçit ) amaç asıl bunların sonucuna ulaşmak veya teroilerin gerçek mi ? değil mi ? kanıtlayabilmek,Uzayın kainatın sırlarını açığa çıkarmak ve geliştriliebilir veya yeni otom parçacıkları,yeni formüller ortaya çıkararak teknolojinin çok ileri seviyede geliştirebilmek amaçlanacağı düşüncesi ile bu yola başvurarak inşallah Bilim insanlarının yeni limanlara yelken açmasını kolaylaştıracak diye düşünüyorum.
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optimux 3 yıl en beğenilen
Çok iyi olmuş, LHC çalışırkenki radyasyondan dolayı insan müdahelesi imkansız olduğundan belirli aralıklarla sistemin durdurulması gerekiyordu. Böyle basit ama etkili bir yöntemle LHC durdurulmadan daha uzun süre çalışabilecektir.
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Patren 3 yıl
Adamlar isinlanmati deney ediyorlar
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Kalzagg 3 yıl
black mesa
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umut_baris 3 yıl

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