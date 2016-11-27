CERN'deki Büyük Hadron Çarpıştırıcısında robotik denetleyici kullanılacak

CERN'deki Büyük Hadron Çarpıştırıcısında her şeyin düzgün çalıştığını kontrol etmek için TIM'ler görev alıyor.

İnsana bağlı hataların azaltılması ve taşıma işlerinin hızlandırılması adına iki robot CERN'de görev alıyor. Train Inspection Monorail (TIM) adı verilen robotlar ön tanımlı rotalarda tavandaki raylardan hareket ederek belirlenen yerlere gidebiliyor.

Daha önce LEP adı verilen daha büyük bir sistem vardı ancak çalışanları ve materyalleri taşımada kullanılıyordu ve TIM kadar yetenekli de değildi.

TIM'in görevleri tünel yapısını kontrol etme, oksijen oranını ölçme, sıcaklığın kontrolü ve gerçek zamanlı iletişimin sağlanması olarak sıralanmış. Kullanılacak iki TIM de görsel ve infrared görüntü kaydedebiliyor ve gerektiğinde küçük vagonları çekebiliyor. 17 mil(~27.3 km) uzunluğundaki tüneldeki çalışmalarını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.

https://www.engadget.com/2016/11/26/cern-large-hadrone-collider-tim-robot-inspector/