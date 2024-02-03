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    Anlık Bildirim

    Tim Cook açıkladı: Apple'ın yapay zekası sonbaharda tanıtılacak

    Apple bu sonbaharda kendi yapay zekasını tanıtmaya hazır olduğunun ipuçlarını veriyor. Merakla beklenen duyuru Tim Cook'un yaptığı konuşmada yer aldı.           
    Tim Cook açıkladı: Apple'ın yapay zekası sonbaharda tanıtılacak Tam Boyutta Gör
    ABD'li teknoloji şirketi Apple'ın kendi üretken (talep üzerine içerik oluşturan) yapay zekasını (AI) 2024 yılında kullanıcılara sunması muhtemel. Bu gelişme şirketin CEO'su Tim Cook tarafından duyuruldu.

    Tim Cook düzenlenen bir etkinlikte konuyla ilgili olarak: "Geleceği şekillendirecek teknolojilere yatırım yapmaya devam edeceğiz. Buna muazzam bir zaman ve çaba harcamaya devam ettiğimiz yapay zeka da dahil ve bu alanda devam eden çalışmalarımızın ayrıntılarını bu yılın sonlarında paylaşmaktan memnuniyet duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

    Tim Cook açıkladı: Apple'ın yapay zekası sonbaharda tanıtılacak Tam Boyutta Gör

    Tim Cook detay vermedi

    Tim Cook, Apple'ın iş bittikten sonra konuşma geleneğini öne sürerek yapay zeka hakkında daha spesifik konuşmayı reddetti. Muhtemelen, kendi yapay zeka modelinin veya diğer benzer özelliklerin tanıtımı, Eylül 2024 için planlanan mobil işletim sistemi iOS 18'in yeni bir sürümünün sunumunda yapılabilir.

    Öte yandan, iOS 18 güncellemesinin iPhone tarihindeki en büyük güncelleme olacağı da sızan bilgiler arasında.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 1 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 2 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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