Tim Cook açıkladı: Apple'ın yapay zekası sonbaharda tanıtılacak

Tam Boyutta Gör ABD'li teknoloji şirketi Apple'ın kendi üretken (talep üzerine içerik oluşturan) yapay zekasını (AI) 2024 yılında kullanıcılara sunması muhtemel. Bu gelişme şirketin CEO'su Tim Cook tarafından duyuruldu.

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Tim Cook düzenlenen bir etkinlikte konuyla ilgili olarak: "Geleceği şekillendirecek teknolojilere yatırım yapmaya devam edeceğiz. Buna muazzam bir zaman ve çaba harcamaya devam ettiğimiz yapay zeka da dahil ve bu alanda devam eden çalışmalarımızın ayrıntılarını bu yılın sonlarında paylaşmaktan memnuniyet duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

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Tim Cook detay vermedi

Tim Cook, Apple'ın iş bittikten sonra konuşma geleneğini öne sürerek yapay zeka hakkında daha spesifik konuşmayı reddetti. Muhtemelen, kendi yapay zeka modelinin veya diğer benzer özelliklerin tanıtımı, Eylül 2024 için planlanan mobil işletim sistemi iOS 18'in yeni bir sürümünün sunumunda yapılabilir.

Öte yandan, iOS 18 güncellemesinin iPhone tarihindeki en büyük güncelleme olacağı da sızan bilgiler arasında.

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