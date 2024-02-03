Tim Cook açıkladı: Apple'ın yapay zekası sonbaharda tanıtılacak

Tim Cook düzenlenen bir etkinlikte konuyla ilgili olarak: "Geleceği şekillendirecek teknolojilere yatırım yapmaya devam edeceğiz. Buna muazzam bir zaman ve çaba harcamaya devam ettiğimiz yapay zeka da dahil ve bu alanda devam eden çalışmalarımızın ayrıntılarını bu yılın sonlarında paylaşmaktan memnuniyet duyuyoruz" ifadelerini kullandı.
Tim Cook detay vermedi
Tim Cook, Apple'ın iş bittikten sonra konuşma geleneğini öne sürerek yapay zeka hakkında daha spesifik konuşmayı reddetti. Muhtemelen, kendi yapay zeka modelinin veya diğer benzer özelliklerin tanıtımı, Eylül 2024 için planlanan mobil işletim sistemi iOS 18'in yeni bir sürümünün sunumunda yapılabilir.
Öte yandan, iOS 18 güncellemesinin iPhone tarihindeki en büyük güncelleme olacağı da sızan bilgiler arasında.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.