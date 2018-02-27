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Şu anda 1 kişi burada

Yapay zekâ destekli Snapdragon 700 serisi duyuruldu

Qualcomm’un amiral gemisi yonga setlerinde yer verdiği özellikleri artık üst seviyeye de sunulacak. Qualcomm Snapdragon 700 serisi bunu sağlamak için geliyor.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Bugüne kadar ki en iyi yonga seti olan Snapdragon 845 ile yavaş yavaş ilk amiral gemilerde boy göstermeye başlayan Qualcomm, üst seviye segmente yeni bir hamle yapıyor. Artık Snapdragon 700 platformu var.

Snapdragon 700 özellikleri

Henüz modelleri açıklanmayan Snapdragon 700 serisi, Snapdragon 800 serisindeki pek çok özelliği bünyesinde topluyor. Kısaca amiral gemisi seviyesindeki özellikleri üst seviye segmente de sunmayı amaçlıyor.

Yeni serinin odak noktası yapay zekâ teknolojileri. Qualcomm’un Artificial Intelligence olarak tanıtılan yapay zekâ teknolojileri bu seride de yerini alacak. Platform; Hexagon sinyal işlemcisi, Kryo çekirdekleri, Adreno grafik birimi ve Spectra görüntü işlemcisi üzerinde çalışıyor. Pek çok yapay zekâ işlemi çok verimli ve hızlı bir şekilde yapılabiliyor.

Ayrıca Bkz. "Yapay zekâ destekli ilk MediaTek yonga seti duyuruldu"

Qualcomm AI platformu Snapdragon 820 ve sonrasında, Snapdragon 700 platformunda ve Snapdragon 660 yonga setinde mevcut. Yenilik sıralamasına göre performans da artıyor. Ayrıca Hexagon sinyal işlemcisi de ayrı olarak yapay zekâ desteği sunuyor. Platform Google Tensorflow, Facebook Caffe ve Caffe2 yazılımlarına da uyumlu.

Özelleştirilmiş Kryo çekirdekleri kullanacak olan Snapdragon 700 platformu Snapdragon 660 yonga setine göre yüzde 30 daha iyi enerji verimliliği ve performans artışı getiriyor. Ayrıca QuickCharge 4+ desteği ile sadece 15 dakikada bataryanın yüzde 50’si doldurulabiliyor.

Çok hızlı LTE bağlantısı, WiFi AC, Bluetooth 5.0 gibi gelişmiş bağlantı özellikleri de sunan platformun yaz aylarında ilk akıllı telefonlarda yerini alacağı açıklandı.



 

https://www.qualcomm.com/news/releases/2018/02/27/qualcomm-introduces-new-snapdragon-700-mobile-platform-series Yorum Yaz
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ozmenakif 1 yıl en beğenilen Kerim5100
Kerim5100
Qualcomm’un amiral gemisi yonga setlerinde yer verdiği özellikleri artık üst seviyeye de sunulacak.

Üst seviye zaten 8XX'lere deniyor. Bu nedir?

Amiral gemisi demişler, bunlar gemi değil gemicik
Kerim5100Qualcomm’un amiral gemisi yonga setlerinde yer verdiği özellikleri artık üst seviyeye de sunulacak.Üst seviye zat...
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alemburda34 1 yıl
Şu yapay zeka gerçekten ismini hak ediyor. Telefonlarda daha bir işe yaradığını görmedim.
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alemburda34 1 yıl
Şu yapay zeka gerçekten ismini hak ediyor. Telefonlarda daha bir işe yaradığını görmedim.
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Kerim5100 1 yıl
Qualcomm’un amiral gemisi yonga setlerinde yer verdiği özellikleri artık üst seviyeye de sunulacak.

Üst seviye zaten 8XX'lere deniyor. Bu nedir?
1 Yanıt Yanıtla
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ozmenakif 1 yıl Kerim5100
Kerim5100
Qualcomm’un amiral gemisi yonga setlerinde yer verdiği özellikleri artık üst seviyeye de sunulacak.

Üst seviye zaten 8XX'lere deniyor. Bu nedir?

Amiral gemisi demişler, bunlar gemi değil gemicik
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pro-üye 1 yıl
SD 660 orta segment için şuan bana göre en ideal işlemci. Bunun performansını arttırlmasi ve yenilikler eklenmesi beni çok sevindirdi.
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