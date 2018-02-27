Yapay zekâ destekli Snapdragon 700 serisi duyuruldu

Bugüne kadar ki en iyi yonga seti olan Snapdragon 845 ile yavaş yavaş ilk amiral gemilerde boy göstermeye başlayan Qualcomm, üst seviye segmente yeni bir hamle yapıyor. Artık Snapdragon 700 platformu var.

Snapdragon 700 özellikleri

Henüz modelleri açıklanmayan Snapdragon 700 serisi, Snapdragon 800 serisindeki pek çok özelliği bünyesinde topluyor. Kısaca amiral gemisi seviyesindeki özellikleri üst seviye segmente de sunmayı amaçlıyor.

Yeni serinin odak noktası yapay zekâ teknolojileri. Qualcomm’un Artificial Intelligence olarak tanıtılan yapay zekâ teknolojileri bu seride de yerini alacak. Platform; Hexagon sinyal işlemcisi, Kryo çekirdekleri, Adreno grafik birimi ve Spectra görüntü işlemcisi üzerinde çalışıyor. Pek çok yapay zekâ işlemi çok verimli ve hızlı bir şekilde yapılabiliyor.

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Qualcomm AI platformu Snapdragon 820 ve sonrasında, Snapdragon 700 platformunda ve Snapdragon 660 yonga setinde mevcut. Yenilik sıralamasına göre performans da artıyor. Ayrıca Hexagon sinyal işlemcisi de ayrı olarak yapay zekâ desteği sunuyor. Platform Google Tensorflow, Facebook Caffe ve Caffe2 yazılımlarına da uyumlu.

Özelleştirilmiş Kryo çekirdekleri kullanacak olan Snapdragon 700 platformu Snapdragon 660 yonga setine göre yüzde 30 daha iyi enerji verimliliği ve performans artışı getiriyor. Ayrıca QuickCharge 4+ desteği ile sadece 15 dakikada bataryanın yüzde 50’si doldurulabiliyor.

Çok hızlı LTE bağlantısı, WiFi AC, Bluetooth 5.0 gibi gelişmiş bağlantı özellikleri de sunan platformun yaz aylarında ilk akıllı telefonlarda yerini alacağı açıklandı.





