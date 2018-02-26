Yapay zekâ destekli ilk MediaTek yonga seti duyuruldu

Tayvanlı MediaTek’in alt seviye segmentte kaybettiği pazar payını geri alabilmek adına önemli adımlar attığı gözlerden kaçmıyor. Yapay zekâ alanına yoğunlaşan firma ilk yonga setini MWC 2018 fuarında tanıttı.

MediaTek Helio P60 özellikleri

MediaTek Helio P60 yonga seti önceki nesillere göre önemli iyileştirmelerle geliyor. Üretim sürecini 14nm’den 12nm’ye çektiği için yüzde 15 civarında bir enerji verimliliği artışı kazanıyor. Performans da yine önemli oranda artıyor.

4 adet Cortex-A73 ve 4 adet Cortex-A53 çekirdeği barındıran yonga seti 2.0GHz seviyesine kadar çıkıyor. Mali-G72 MP3 grafik birimi ise önceki nesillere göre yüzde 70 daha iyi oyun performansı sunuyor. Bellek tarafında ise LPDDR4X ve UFS 2.1 gibi verimli teknolojilere destek var.

Ayrıca Bkz.

"İlk Android Go telefonu Alcatel’den geldi"

Orta seviye segmente yapay zekâ teknolojilerini sunmayı amaçlayan yonga seti NeuroPilot adını verdiği özel bir yonga kullanıyor. Yonga sistemlerdeki yapay zekâ odaklı yükleri omuzluyor ve grafik birimine göre iki kat daha az enerji tüketiyor.

Tek kamerada 32MP, çift kamerada ise 20MP+16MP çözünürlüğe destek sunan yonga seti, gelişmiş üçlü görüntü işlemcisi sayesinde enerji tüketiminde de yüzde 18 civarında daha iyi tasarruf sağlayabiliyor. Ayrıca otomatik olarak sahneleri algılayarak HDR moduna geçebiliyor.

İletişim tarafında Cat. 7 LTE modeme yer verilmiş. 300Mbps indirme hızlarına ulaşabilen modemin yanında Bluetooth 4.2 ve WiFi AC desteği sunuluyor. Yonga seti yıl içerisinde piyasada olacak.