Yapay zekâ destekli Spreadtrum SC9863 yonga seti sahneye çıkıyor

Yonga pazarının alt seviyedeki önemli oyuncusu Spreadtrum yapay zekâ destekli yeni yonga setini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Yaklaşık bir yıl önce tanıtılan Spreadtrum SC9863 yonga seti gecikmeli de olsa iki modelde kendisine yer buldu.

Spreadtrum SC9863 özellikleri

Spreadtrum SC9863 sadece Cortex-A55 çekirdeği kullanan ilk yonga seti olarak tanıtılmıştı. 1.6GHz saat hızında çalışan 8 adet Cortex-A55 çekirdeğinin Cortex-A53 versiyonlarına göre yüzde 20 daha iyi performans sunduğu ifade ediliyor. Yapının 4+4 şeklinde olması muhtemel. Grafik tarafında Imagination imzalı giriş seviyesi PowerVR GE8322 yer alıyor.

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Yapay zekâ işlemlerinin 6 kat daha iyi performans gösterdiği, gerçek zamanlı içerik tespitine ve yüz tanımaya imkân sağladığı ifade ediliyor. Muhtemelen yazılım tabanlı bir yapay zekâ motoru kullanılıyor. 28nm üretim süreci enerji verimliliğini etkileyebilir.

Spreadtrum SC9863 yonga setini kullanan ilk model Alcatel 1s oldu. Yakın zamanda piyasaya çıkacak modelde 720 x 1440 çözünürlük ve 3GB RAM yer alıyor. Diğer model ise Android One telefonu ZTE Blade A5 2019. Bu modelde de 1GB RAM ve 720 x 1440 çözünürlük bulunuyor. Bu iki modelin MWC 2019 fuarında tanıtılması bekleniyor.