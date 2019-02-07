Yapay zekâ destekli Spreadtrum SC9863 yonga seti sahneye çıkıyor

Yonga pazarının alt seviyedeki önemli oyuncusu Spreadtrum yapay zekâ destekli yeni yonga setini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Yaklaşık bir yıl önce tanıtılan Spreadtrum SC9863 yonga seti gecikmeli de olsa iki modelde kendisine yer buldu.
Spreadtrum SC9863 özellikleri
Spreadtrum SC9863 sadece Cortex-A55 çekirdeği kullanan ilk yonga seti olarak tanıtılmıştı. 1.6GHz saat hızında çalışan 8 adet Cortex-A55 çekirdeğinin Cortex-A53 versiyonlarına göre yüzde 20 daha iyi performans sunduğu ifade ediliyor. Yapının 4+4 şeklinde olması muhtemel. Grafik tarafında Imagination imzalı giriş seviyesi PowerVR GE8322 yer alıyor.Ayrıca Bkz. "Apple satış mağazalarının şefi görevini bırakıyor"
Yapay zekâ işlemlerinin 6 kat daha iyi performans gösterdiği, gerçek zamanlı içerik tespitine ve yüz tanımaya imkân sağladığı ifade ediliyor. Muhtemelen yazılım tabanlı bir yapay zekâ motoru kullanılıyor. 28nm üretim süreci enerji verimliliğini etkileyebilir.
Spreadtrum SC9863 yonga setini kullanan ilk model Alcatel 1s oldu. Yakın zamanda piyasaya çıkacak modelde 720 x 1440 çözünürlük ve 3GB RAM yer alıyor. Diğer model ise Android One telefonu ZTE Blade A5 2019. Bu modelde de 1GB RAM ve 720 x 1440 çözünürlük bulunuyor. Bu iki modelin MWC 2019 fuarında tanıtılması bekleniyor.
https://www.gizmochina.com/2019/02/06/alcatel-1s-and-zte-blade-a5-2019-are-upcoming-phones-powered-by-the-spreadtrum-sc9863a/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
bide bunların A55 de 28nm nasıl üretmişki mimari olarak sanırım 10nm üzerinde tasarlanmıştı
ama yapay zeka bunun ötesine geçer ise
örneğin analitik borsa oyna
veya döviz kurunda al sat yap işlemleri
ileride ekonomik dalgalanmaları tusinami'ye çevirebilecek bir
teknolojik ekonomi kıyametine doğru gidiyoruz !
daha DNA'sı değiştirilmiş prototip insan senaryosuna bile girmeden
bu yıl yaşanması %99.9 olasılıklı olan durum şu an için bu ama çok büyük sıkıntı
çünkü bu ekonomisi riskli ülkeler anlamıyla yurt dışından bu ülkenin ekonomisine ciddi zararlar verebilir. banka denetleme kurumları buna bir el atmalı
ve günlük işlem sınırı konulması lazım ! 24 saat geçikmeli emir sistemine geçilmeli yoksa ; 5 TL olan döviz yarın 15 TL ye kadar gelebilir ! :(