George R.R. Martin’den Elden Ring filmi hakkında açıklama

Game of Thrones dizisi ve A Song of Ice and Fire kitap serisinin yaratıcısı olan George R.R. Martin, Elden Ring’in dünyasının ve mitolojisinin oluşturulmasında önemli bir rol oynamıştı. Ünlü yazar, geçtiğimiz günlerde IGN Fan Fest 2025 etkinliğine katıldı ve burada kendisine Elden Ring’in beyaz perdeye uyarlanma ihtimali soruldu. Martin, film uyarlamasıyla ilgili bazı görüşmeler yapıldığını doğrulasa da, detaylar hakkında fazla bilgi veremeyeceğini belirtti.
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