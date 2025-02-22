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    Anlık Bildirim

    George R.R. Martin’den Elden Ring filmi hakkında açıklama

    Oyun dünyasının en başarılı yapımlarından biri olan Elden Ring, beyaz perdeye uyarlanabilir. Oyunun hikaye geliştirme sürecinde yer alan George R.R. Martin, olası bir Elden Ring filmi hakkında konuştu
    Elden Ring Tam Boyutta Gör
    Dark Souls ve Bloodborne serileriyle tanınan FromSoftware, 2022 yılında piyasaya sürdüğü Elden Ring ile oyun dünyasının gözdesi olmayı başarmıştı Pek çok ödül kazanan Elden Ring, birçok oyuncu tarafından gelmiş geçmiş en başarılı Soulslike oyunlardan biri olarak gösteriliyor. Bu durumun farkında olan stüdyo, yakında Elden Ring’i beyaz perdeye taşıyabilir.

    Elden Ring beyaz perdeye uyarlanabilir

    Game of Thrones dizisi ve A Song of Ice and Fire kitap serisinin yaratıcısı olan George R.R. Martin, Elden Ring’in dünyasının ve mitolojisinin oluşturulmasında önemli bir rol oynamıştı. Ünlü yazar, geçtiğimiz günlerde IGN Fan Fest 2025 etkinliğine katıldı ve burada kendisine Elden Ring’in beyaz perdeye uyarlanma ihtimali soruldu. Martin, film uyarlamasıyla ilgili bazı görüşmeler yapıldığını doğrulasa da, detaylar hakkında fazla bilgi veremeyeceğini belirtti.

    George R.R. Martin Tam Boyutta Gör
    Martin, Elden Ring’in beyaz perdeye uyarlanmasını desteklediğini ancak öncelikle A Song of Ice and Fire serisinin yeni kitabını tamamlaması gerektiğini dile getirdi. Öte yandan, FromSoftware Başkanı Hidetaka Miyazaki, Elden Ring’in sinemaya uyarlanmasını ilginç bir fikir olarak gördüğünü ancak stüdyonun bu sektörde deneyimi olmadığını ifade etti. Miyazaki, başarılı bir film uyarlaması için güçlü bir ortak bulmaları gerektiğini de vurguladı. Görünüşe göre stüdyo, başarılı bir partner ve yönetmen bulmaları halinde Elden Ring’in filmi için yeşil ışık yakabilir. Sizce Elden Ring sinemaya uyarlanmalı mı? Böyle bir film görmek ister misiniz?
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    Elektrikli ticari araç BIG.e'nin üretimi başladı

    X
    xsw 1 gün önce

    Kargo şirketleri için güzel bir alternatif olabilir.

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