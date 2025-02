George R.R. Martin’den Elden Ring filmi hakkında açıklama

Uzun yıllardır özellikle mobil teknoloji ve oyunlar hakkındaki gelişmeleri takip eden Mehmet Ali, DonanımHaber takipçileri için her tür teknolojik gelişmeler hakkında içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Dark Souls ve Bloodborne serileriyle tanınan FromSoftware, 2022 yılında piyasaya sürdüğü Elden Ring ile oyun dünyasının gözdesi olmayı başarmıştı Pek çok ödül kazanan Elden Ring, birçok oyuncu tarafından gelmiş geçmiş en başarılı Soulslike oyunlardan biri olarak gösteriliyor. Bu durumun farkında olan stüdyo, yakında Elden Ring’i beyaz perdeye taşıyabilir.

Elden Ring beyaz perdeye uyarlanabilir

Game of Thrones dizisi ve A Song of Ice and Fire kitap serisinin yaratıcısı olan George R.R. Martin, Elden Ring’in dünyasının ve mitolojisinin oluşturulmasında önemli bir rol oynamıştı. Ünlü yazar, geçtiğimiz günlerde IGN Fan Fest 2025 etkinliğine katıldı ve burada kendisine Elden Ring’in beyaz perdeye uyarlanma ihtimali soruldu. Martin, film uyarlamasıyla ilgili bazı görüşmeler yapıldığını doğrulasa da, detaylar hakkında fazla bilgi veremeyeceğini belirtti.

Tam Boyutta Gör Martin, Elden Ring’in beyaz perdeye uyarlanmasını desteklediğini ancak öncelikle A Song of Ice and Fire serisinin yeni kitabını tamamlaması gerektiğini dile getirdi. Öte yandan, FromSoftware Başkanı Hidetaka Miyazaki, Elden Ring’in sinemaya uyarlanmasını ilginç bir fikir olarak gördüğünü ancak stüdyonun bu sektörde deneyimi olmadığını ifade etti. Miyazaki, başarılı bir film uyarlaması için güçlü bir ortak bulmaları gerektiğini de vurguladı. Görünüşe göre stüdyo, başarılı bir partner ve yönetmen bulmaları halinde Elden Ring’in filmi için yeşil ışık yakabilir. Sizce Elden Ring sinemaya uyarlanmalı mı? Böyle bir film görmek ister misiniz?

