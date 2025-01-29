George R.R. Martin yeni Game of Thrones dizisinden övgüyle söz etti

George R.R. Martin'in Dunk & Egg hikâyelerinden uyarlanan dizi için meraklı bekleyiş sürerken, Martin'den diziye dair umut verici bir açıklama geldi. Kendi eserlerinden uyarlanan yapımlara karşı zaman zaman eleştirel yaklaşmasıyla da tanınan George R.R. Martin, A Knight of the Seven Kingdoms'tan ise epey memnun kalmış görünüyor.
George R.R. Martin: Aksiyon Görmek İstiyorsanız Bu Dizi Size Göre Olmayabilir
Kişisel blogunda A Knight of the Seven Kingdoms hakkında bir yazı kaleme alan George R.R. Martin, ilk sezonu altı bölümden oluşan dizinin tamamını izlediğini ve çok beğendiğini ifade etti. Martin, ayrıca oyuncu seçimlerinden de çok memnun olduğunu belirtti: "Dunk ve Egg her zaman favori karakterlerim olmuştur ve onları oynamaları için buldukları oyuncular gerçekten inanılmaz."
A Knight of the Seven Kingdoms muhtemelen bu yaz izleyici ile buluşacak ama şimdilik net bir yayın tarihi açıklanmadı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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"solda bir tümsek varken sağda olmayacak şekilde olsa görürüm o süspansiyonu :)" demişsin ama ne gördüğünden emin misin
Böyle bir süspansiyonu gerçekte yapmak imkansız değilse de çok zor. Yoldaki tümsekler sağ sol karşılıklı eşit, bu gerçekçi senaryo değil. solda bir tümsek varken sağda olmayacak şekilde olsa görürüm o süspansiyonu :)