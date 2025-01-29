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    George R.R. Martin yeni Game of Thrones dizisinden övgüyle söz etti

    Dunk & Egg hikâyelerinden uyarlanan yeni Game of Thrones dizisi hakkında konuşan George R.R. Martin, A Knight of the Seven Kingdoms adını taşıyan diziden övgüyle söz etti.
    George R.R. Martin'den Game of Thrones dizisine övgü Tam Boyutta Gör
    George R.R. Martin'in Buz ve Ateşin Şarkısı serisinde yarattığı ilgi çekici evren, yeni dizilere konu olmaya devam ediyor. Game of Thrones ve House of the Dragon'a çok yakında yeni bir dizi daha katılacak; A Knight of the Seven Kingdoms adını taşıyan yeni Game of Thrones dizisi bu yıl izleyici ile buluşacak.

    George R.R. Martin'in Dunk & Egg hikâyelerinden uyarlanan dizi için meraklı bekleyiş sürerken, Martin'den diziye dair umut verici bir açıklama geldi. Kendi eserlerinden uyarlanan yapımlara karşı zaman zaman eleştirel yaklaşmasıyla da tanınan George R.R. Martin, A Knight of the Seven Kingdoms'tan ise epey memnun kalmış görünüyor.

    George R.R. Martin: Aksiyon Görmek İstiyorsanız Bu Dizi Size Göre Olmayabilir

    Kişisel blogunda A Knight of the Seven Kingdoms hakkında bir yazı kaleme alan George R.R. Martin, ilk sezonu altı bölümden oluşan dizinin tamamını izlediğini ve çok beğendiğini ifade etti. Martin, ayrıca oyuncu seçimlerinden de çok memnun olduğunu belirtti: "Dunk ve Egg her zaman favori karakterlerim olmuştur ve onları oynamaları için buldukları oyuncular gerçekten inanılmaz."

    A Knight of the Seven Kingdoms Tam Boyutta Gör
    Daha önce Game of Thrones ve House of the Dragon dizilerinin yazarlarını hikâyede yaptıkları değişikliklerden ötürü eleştiren Martin, A Knight of the Seven Kingdoms'ın ise orijinale epey sadık bir uyarlama olduğunu söylüyor ve ekliyor: "Aksiyon, daha fazla aksiyon, sadece aksiyon görmek isteyen izleyeciler... bu dizi sizin için olmayabilir. Burada da son derece heyecan verici, büyük bir dövüş sahnesi var ama bu sefer ejderhalar, dev savaşlar ya da Ak Gezenler yok. Bu karakter odaklı bir hikâye ve vazife, onur, mertlik gibi kavramların ne anlama geldiğine odaklanıyor."

    A Knight of the Seven Kingdoms muhtemelen bu yaz izleyici ile buluşacak ama şimdilik net bir yayın tarihi açıklanmadı.

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    Şampanya kulesine direnen süspansiyon

    E
    E_Y_B_H_P_T 21 saat önce

    "solda bir tümsek varken sağda olmayacak şekilde olsa görürüm o süspansiyonu :)" demişsin ama ne gördüğünden emin misin

    B
    berkandinçay 1 gün önce

    Böyle bir süspansiyonu gerçekte yapmak imkansız değilse de çok zor. Yoldaki tümsekler sağ sol karşılıklı eşit, bu gerçekçi senaryo değil. solda bir tümsek varken sağda olmayacak şekilde olsa görürüm o süspansiyonu :)

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