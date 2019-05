Game of Thrones 7. sezon finali ile yeni bir rekora imza attı

Televizyon tarihinin en başarılı dizileri arasında yer alan Game of Thrones, geçtiğimiz pazar günü yayınlanan "The Dragon and the Wolf" bölümü ile 7. sezonunu tamamladı. Her geçen gün daha geniş bir izleyici kitlesine ulaşan dizi, 7. sezonu ile birçok rekora imza attı. Game of Thrones'un bugüne kadar en çok izlenen sezonu olan 7. sezon, sezon finali ile yeni bir izlenme rekoru daha kırdı.

Yaklaşık 80 dakika uzunluğundaki The Dragon and the Wolf, ABD'de yayınlandığı saatte 12.1 milyon izleyiciye ulaştı. Bu rakama bir de bölümü HBO Now ve HBO Go üzerinden izleyenler eklenince toplam izleyici sayısı 16.5 milyona ulaştı.

7. sezon finali böylece Game of Thrones'un bugüne kadar en çok izlenen bölümü oldu. Bu rekoru daha önce elinde tutan Eastwatch (7. sezon 5. bölüm)'a kıyasla yüzde 13 daha fazla izleyiciye ulaşan The Dragon and the Wolf, 6. sezon finalinden ise yüzde 36 daha fazla izleyici çekti.

Son dönemde HBO'yu hedef alan hackerlar nedeniyle Game of Thrones'un senaryoları ve bazı bölümleri önceden sızdırılmış olsa da kırılan bu yeni rekorlar bu sızıntıların izleyici sayısını pek etkilemediğini gösteriyor.

8. sezon 2018'de yayınlanabilir

Artık son sezonuna giren Game of Thrones'un 6 bölümden oluşacak yeni sezonu için çekimlere ekim ayında başlanması bekleniyor. Daha önce gelen söylentilerde son sezonun 2019'a kalacağı iddia edilmiş olsa da çekimlere bu yıl başlanacak olması 8. sezonun önümüzdeki yıl yayınlanma ihtimalini arttırdı.

Yaklaşık 6 ay sürecek çekimlerinin ardından bir 6 ay da post prodüksiyon aşamasının sürmesi bekleniyor. Bu da dizinin 2018 sonbaharına yetişeceğini gösteriyor.

