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Game of Thrones 7. sezon finali ile yeni bir rekora imza attı

Game of Thrones'un geçtiğimiz günlerde yayınlanan 7. sezon finali yeni bir izlenme rekoruna imza attı. Ayrıca dizinin son sezonu ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
5,8b
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36
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Televizyon tarihinin en başarılı dizileri arasında yer alan Game of Thrones, geçtiğimiz pazar günü yayınlanan "The Dragon and the Wolf" bölümü ile 7. sezonunu tamamladı. Her geçen gün daha geniş bir izleyici kitlesine ulaşan dizi, 7. sezonu ile birçok rekora imza attı. Game of Thrones'un bugüne kadar en çok izlenen sezonu olan 7. sezon, sezon finali ile yeni bir izlenme rekoru daha kırdı.
Yaklaşık 80 dakika uzunluğundaki The Dragon and the Wolf, ABD'de yayınlandığı saatte 12.1 milyon izleyiciye ulaştı. Bu rakama bir de bölümü HBO Now ve HBO Go üzerinden izleyenler eklenince toplam izleyici sayısı 16.5 milyona ulaştı.
7. sezon finali böylece Game of Thrones'un bugüne kadar en çok izlenen bölümü oldu. Bu rekoru daha önce elinde tutan Eastwatch (7. sezon 5. bölüm)'a kıyasla yüzde 13 daha fazla izleyiciye ulaşan The Dragon and the Wolf, 6. sezon finalinden ise yüzde 36 daha fazla izleyici çekti.
Son dönemde HBO'yu hedef alan hackerlar nedeniyle Game of Thrones'un senaryoları ve bazı bölümleri önceden sızdırılmış olsa da kırılan bu yeni rekorlar bu sızıntıların izleyici sayısını pek etkilemediğini gösteriyor.

8. sezon 2018'de yayınlanabilir

Artık son sezonuna giren Game of Thrones'un 6 bölümden oluşacak yeni sezonu için çekimlere ekim ayında başlanması bekleniyor. Daha önce gelen söylentilerde son sezonun 2019'a kalacağı iddia edilmiş olsa da çekimlere bu yıl başlanacak olması 8. sezonun önümüzdeki yıl yayınlanma ihtimalini arttırdı.
Yaklaşık 6 ay sürecek çekimlerinin ardından bir 6 ay da post prodüksiyon aşamasının sürmesi bekleniyor. Bu da dizinin 2018 sonbaharına yetişeceğini gösteriyor.

http://deadline.com/2017/08/game-of-throne-ratings-season-7-finale-the-dragon-and-the-wolf-1202157405/ Yorum Yaz
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derepaca 2 yıl en beğenilen
Aynen neresi rekor?
Organik Hoşaf kullandılar da biz mi görmedik.. Hoşaf'ımız içerim de daha da izlemem ..
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hollowman_ 2 yıl
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Dürüstİnsan 2 yıl javaprof
Orijinalden alıntı: javaprof
bu diziyi bi ben sevmiyorum herhalde bi one piece e bakıyorum bi buna bakıyorum arada büyük bi kalite farkı var amerikan dizilerini sevenler genellikle hiç manga okumamış anime izlemememiş kişiler oluyor.bu arada got dizisini çok kötü bulsamda romanı güzeldi romanda pi*lik konusu jon snowun bu konudaki hisleri sayfalarca anlatılırken dizide zart diye geçmiş oraları sadece bir kaç yerde değinmiş romanda o kurtları buldukları yer çok güzel anlatılmıştı dizide yine geçiştirmişler.
bu arada romanı okuduğum için dizi zevksiz geliyor demeyin one piece güncele geldikten sonra bir de mangasına başladım ingilizce olduğu halde sıkılmadan okuyorum.
one piece >> game of thrones

Animeyle diziyi karşılaştırman komik
One piecein mangası animesinden daha iyi deniyor. Animesini izledim ama inişli çıkışlı bir performansa sahip. Ayrıca anime ve manga okuyan birçok insan var. Sen de büyük ihtimal internetten okuyorsun ve izliyorsundur. Ee o zaman herkes bunu yapabilir. Game of Thrones ile karşılaştırma yapacaksan Berserk ile yapsan daha iyi olur. Ayrıca dizi kitabı çoktan geçti. O yüzden bunu bilerek izlersen sorun olmaz

Berserk >> One piece
Orijinalden alıntı: javaprofbu diziyi bi ben sevmiyorum herhalde bi one piece e bakıyorum bi buna bakıyorum arada büyük bi kalite farkı var amerikan diz...
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2 Yanıt Yanıtla +8
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selowan 2 yıl
sadece tr de izleyeni 5 milyon vardir diyorum var mi arttiran .d
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Andres Escobar 2 yıl
Ya şu animeciler mangacılar ne degisik insanlar
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Overkahan 2 yıl
Şu marjinal olacam diye diziye çamur atanlara ayar oluyorum.Otur 1 sayfa kendini okutturan bir şey yaz desem yazamazlar.Adam muhteşem bir evren kurgulamış.Dizisi de gayet güzel.Sonuna kadar bu başarıyı hakediyorlar.The North Remembers ulann !
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Glorfindel1907 2 yıl
YORUMLARI FAZLA OKUMAYIN GENÇLER BİRŞEY YAPTIĞINI SANAN BAZI ŞAHISLAR SPOİLER VERMİŞ.
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hollowman_ 2 yıl
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Tall Man 2 yıl
Bu kadar büyük bir kitlesi olan dizi neden 6 bölüm sonra biter ki ? Bir sürü yarıda kalmış olay var çek 10 ar bölümden 2 sezon daha herşeyi sindire sindire anlat . Bu sezon ordan oraya ışınlanıyorlar diye tepki göstermiştik ama son sezon da bunu bile arayacağız sanırım . Bölümler 90 dakka olsa bile 6 bölüme sığmasının imkanı yok . Diziyi çok pis rezil edecekler gibi geliyor .
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Erwin-Rommel 2 yıl
Haber değeri yok, normal birşey
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Umutcan 2 yıl
ABD'de paralı kanaldan(HBO) ve HBO now'dan izleyenler bu kadar, Amazon gibi diğer video on demand sistemlerini,
dünya çapında torrenti ve diğer kaynakları hesaba katınca dünyanın en çok izlenen dizisidir eminim.
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Redunay 2 yıl
Bitsede kurtulsak
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