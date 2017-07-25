Yapay zeka Elon Musk ve Mark Zuckerberg'i karşı karşıya getirdi

Yapay zeka çalışmaları ile her gün insanları daha fazla şaşırtan ürünler ortaya koyuluyor. Tabi bu durum insanları sevindirdiği kadar endişelendiriyor da. Yapay zekadan endişe duyan önemli isimlerden birisi de Elon Musk. Halihazırda yapay zeka araştırmaları yürüten bir kurum olan OpenAI'ın en büyük destekçisi olan ve yapay zekaya karşı insan beynini geliştirmek üzere çalışan Neuralink şirketinin patronu olan Musk, geçtiğimiz hafta yaptığı konuşmasında yapay zekanın kontrol altına alınmadığı takdirde insanlığın sonunu getirebileceğinden bahsetmişti.





Elon Musk yapay zekadan ciddi endişe duyduğunu söylese de Facebook'un patronu Mark Zuckerberg bu konuda ona tamamen zıt bir düşünceye sahip. Geçtiğimiz günlerde bir Facebook canlı yayını yapan Zuckerberg yapay zeka konusundaki düşüncelerini paylaştı. Canlı yayın esnasında bir takipçisinin, Elon Musk'ın yapay zeka hakkındaki yorumlarını sorması üzerine Zuckerberg ''Kıyamet senaryoları uyduranları anlamıyorum. Gerçekten olumsuz ve sorumsuz buluyorum.'' demişti.





''Yapay zeka hakkındaki düşünceleri sınırlı''

Zuckerberg konuşma esnasında doğrudan Elon Musk'ın adını vermese de yaptığı açıklamayla onu hedef aldığı oldukça açıktı. Zuckberg ayrıca kıyamet senaryolarının aksine yapay zekanın önümüzdeki 10 yıl içinde hayat standartlarını yükselteceğini dile getirdi. Zuckerberg'in açıklamalarıyla birlikte kendisine söz hakkı doğan Musk, Twitter'dan yaptığı açıklamayla Zuckerberg'e yanıt verdi. Elon Musk ''Bu konuyu Mark'la konuştum. Onun bu konudaki düşünceleri sınırlı.'' dedi.





Görünen o ki teknoloji dünyasının iki önemli isminin yapay zekanın geleceğine yönelik düşünceleri tamamen farklı. Bu farklılıklara rağmen Elon Musk, CEO'luğunu yaptığı Tesla ve SpaceX şirketleri ile otomasyon ve yapay zekadan fazlasıyla faydalanırken Facebook'un da insanların sadece zihinlerini kullanarak birbirleriyle iletişim kurabileceği bir yapay zeka teknolojisi üzerinde çalıştığı biliniyor.

Evrensel Temel Gelir Önerisi

Musk yapay zekanın en önemli tehditlerinden birinin insanların işlerini kaybetmesi olduğunu dile getirirken Zuckerberg bu sorunun önüne geçilmesi için evrensel temel gelir fikrinin uygulamaya koyulması gerektiğini söylüyor. Tüm bu ayrışmalar ikili arasındaki tartışmanın bir süre daha sürebileceğini gösteriyor. Bakalım Zuckerberg, Musk'a nasıl bir yanıt verecek.

http://www.cnbc.com/2017/07/25/elon-musk-mark-zuckerberg-ai-knowledge-limited.html