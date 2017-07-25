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Yapay zeka Elon Musk ve Mark Zuckerberg'i karşı karşıya getirdi

Yapay zeka tartışmaları teknoloji dünyasının iki önemli ismini karşı karşıya getirdi. Elon Musk, Facebook'un patronu Mark Zuckerberg'in yapay zeka konusunda anlayışının sınırlı olduğunu ifade etti.
1 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Yapay zeka çalışmaları ile her gün insanları daha fazla şaşırtan ürünler ortaya koyuluyor. Tabi bu durum insanları sevindirdiği kadar endişelendiriyor da. Yapay zekadan endişe duyan önemli isimlerden birisi de Elon Musk. Halihazırda yapay zeka araştırmaları yürüten bir kurum olan OpenAI'ın en büyük destekçisi olan ve yapay zekaya karşı insan beynini geliştirmek üzere çalışan Neuralink şirketinin patronu olan Musk, geçtiğimiz hafta yaptığı konuşmasında yapay zekanın kontrol altına alınmadığı takdirde insanlığın sonunu getirebileceğinden bahsetmişti.


 
Elon Musk yapay zekadan ciddi endişe duyduğunu söylese de Facebook'un patronu Mark Zuckerberg bu konuda ona tamamen zıt bir düşünceye sahip. Geçtiğimiz günlerde bir Facebook canlı yayını yapan Zuckerberg yapay zeka konusundaki düşüncelerini paylaştı. Canlı yayın esnasında bir takipçisinin, Elon Musk'ın yapay zeka hakkındaki yorumlarını sorması üzerine Zuckerberg ''Kıyamet senaryoları uyduranları anlamıyorum. Gerçekten olumsuz ve sorumsuz buluyorum.'' demişti.


''Yapay zeka hakkındaki düşünceleri sınırlı'' 

Zuckerberg konuşma esnasında doğrudan Elon Musk'ın adını vermese de yaptığı açıklamayla onu hedef aldığı oldukça açıktı. Zuckberg ayrıca kıyamet senaryolarının aksine yapay zekanın önümüzdeki 10 yıl içinde hayat standartlarını yükselteceğini dile getirdi. Zuckerberg'in açıklamalarıyla birlikte kendisine söz hakkı doğan Musk, Twitter'dan yaptığı açıklamayla Zuckerberg'e yanıt verdi. Elon Musk ''Bu konuyu Mark'la konuştum. Onun bu konudaki düşünceleri sınırlı.'' dedi.


 Görünen o ki teknoloji dünyasının iki önemli isminin yapay zekanın geleceğine yönelik düşünceleri tamamen farklı. Bu farklılıklara rağmen Elon Musk, CEO'luğunu yaptığı Tesla ve SpaceX şirketleri ile otomasyon ve yapay zekadan fazlasıyla faydalanırken Facebook'un da insanların sadece zihinlerini kullanarak birbirleriyle iletişim kurabileceği bir yapay zeka teknolojisi üzerinde çalıştığı biliniyor. 

Evrensel Temel Gelir Önerisi 

Musk yapay zekanın en önemli tehditlerinden birinin insanların işlerini kaybetmesi olduğunu dile getirirken Zuckerberg bu sorunun önüne geçilmesi için evrensel temel gelir fikrinin uygulamaya koyulması gerektiğini söylüyor. Tüm bu ayrışmalar ikili arasındaki tartışmanın bir süre daha sürebileceğini gösteriyor. Bakalım Zuckerberg, Musk'a nasıl bir yanıt verecek.

http://www.cnbc.com/2017/07/25/elon-musk-mark-zuckerberg-ai-knowledge-limited.html Yorum Yaz
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reshthesucker 1 yıl en beğenilen theJuDGe_41
Webcam kapatan adamin da bu kadar guven beslemesi garip geliyor.
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Soul741 1 yıl
Elon Musk özetle Mark'a vitaminsiz demiş.
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AlicanNalbat 1 yıl
Elon Musk diğer zat ile karşılaştırılacak kadar düşük birisi değil.
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maximus8282 1 yıl
İkisi de çok büyütülüyor, başka birşey değil.
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axaxa 1 yıl
Teke tekte elon alır mark sümsüğün teki zaten
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cebrail.bsrn 1 yıl
Bence bu haberleri yorumlamama gerek yok, zira yapay zeka tam olarak bizim ülkeye gelene kadar ben ölmüş olurum muhtemelen. :D Neyse ölümsüz eserim olarak bu yorumu bırakayım.
Ya birde kıyaslanan adamlara bir bakın, biri elektrikli araba üreticilerinin öncülerinden, uzayla çok ilgili ve roketi var adamın yahu, öbürü site sahibi, kendinize gelin...
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darkaura 1 yıl
yapay zekanin insan turu icin uzun vadede getirecegi risk ayri bir konu. bizim gibi gelismekde olan ulkeler icin kisa vadede yapay zekanin getirecegi tehdit otomasyon. otomasyonla ucuz is gucune, insan emegine olan ihtiyac sona erecek, uretim gelismekde olan ulkelerden tekrar gelismis ulkelere geri donmeye basliyacak keza basladi bile. tesla dikkat ederseniz yeni fabrikalarini amerikada kuruyor, apple gibi uzakdoguya yonelmiyor. bu turkiye gibi teknoloji uretmeyen, zengin dogal kaynaklari bulunmayan, ekonomisi ucuz insan gucune dayanan ekonomiler icin felaket demek. gelismis ekonomilerde artan issizlige evrensel gelir ile cozum uretebilirler, keza yapay zeka ve otomasyonla artan uretim gucu ile bunu kaldirabilcek ekonomik gucleri fazla fazla olacak. tum ekonomisi yok olan bizim gibi gelismekde olan ulkelerin durumu ne olacak, onu beni cok rahatsiz ediyor.
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Umutcan 1 yıl
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kadirirdem 1 yıl
Elon bence haklı...
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Glorfindel1907 1 yıl
Musk haklı bence sonumuz matrix gibi olacak biz görürmüyüz bilmiyorum ama
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ozankardes 1 yıl
Evrensel temel gelir lazim demiş adam. Kapitalist sistemin devam edebilmesi için yıkmak için çok uğraştığı sosyalizm ve komünizmdeki gelir modelini ornek alacak olması çok ironik olmuş.
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pspoor 1 yıl
Insan irki degil, insan türü.
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X-FI 1 yıl
zuckerberg', gram sallamamak lazım.
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