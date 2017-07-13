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Yapay zeka destekli robot avukat giderek yaygınlaşıyor

Üniversite öğrencisi Joshua Browder tarafından geliştirilen ve park cezalarına itiraz eden yapay zeka destekli chatbot, ABD’nin 50 eyaletinde daha kullanılabilir hale geldi.
1 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Stanford Üniversitesi’nde öğrenci olan 20 yaşındaki Joshua Browder, İngiltere’deki otomobil park kurallarının oldukça sıkı olduğunu fark etmiş ve sürücülerin hatalı olduğunu düşündükleri park cezalarına itiraz edebilmeleri için DoNotPay isimli chatbotu geliştirmişti. Yapay zeka destekli chatbot sahip olduğu algoritmalar ile sürücülerin şikayetlerine uygun bir itiraz dilekçesi hazırlayıp dilekçeyi ilgili makamlara iletiyordu.

Yapay zeka destekli robot avukat giderek yaygınlaşıyor

 

 

İngiltere’de 200.000’den fazla park cezası itirazında kyüzde 60’ın üstünde başarılı olan ve cezaların silinmesini sağlayan DoNotPay bu yılın başında ABD’de; San Francisco, Chicago, Denver ve Los Angeles’ta da kullanıma sunulmuştu. Joshua Browder’ın ilk robot avukat olarak nitelendirdiği DoNotPay’in şöhreti iyice yayılmış durumda. Browder’ın açıklamasına göre bugüne kadar 375.000 adet park cezasının silinmesini sağlayan chatbot bugünden itibaren ABD’nin 50 eyaletinde kullanılabilecek.

 

Hukuk Firmaları Durumdan Rahatsız 

DoNotPay hakkında Twitter hesabından duyuru yapan Browder, 200 milyar dolarlık dev bir endüstri olan hukukta, özgürlük sağladığı için heyecanlı olduğunu dile getirirken bazı hukuk firmalarının bu durumdan memnun olmayacağını da ekliyor. Browder chatbot ile hükümet görevlilerinin, zamandan ve paradan da tasarruf edebileceğine inanıyor. "Herkes kazanabilir" diyen Browder "Sanırım hükümetler, park ceza başvurularını okumak için insanlar istihdam ederek büyük miktarda para harcamış durumda. DoNotPay onlara açık ve okunması kolay bir şekilde metinleri yolluyor." ifadelerini kullandı.

 

Tabi Joshua Browder, DoNotPay’in geliştirilmesinden tamamen sorumlu ancak chatbotun altyapısını hazırlarken bazı zorluklarla karşılaşmış. Eyalet yasaları arasındaki farklılıklar ve diğer hukuksal problemler için gönüllü veya yarı zamanlı çalışan avukatlardan destek alan Browder’a bazı hayır kurumları da yardımcı oldu.

 

DoNotPay’in yoğunlaştığı alan haksız trafik cezaları olsa da bir havayolu şirketinden yasal tazminat talebinde bulunma gibi farklı konularda da destek sunuyor. Kullanıcıların sorunlarına yönelik olarak hukuk diliyle dilekçeler hazırlayan chatbot, bazı noktalarda zorlanıp kullanıcıları Google’a yönlendiriyor ancak Browder, chatbottaki eksiklikleri tamamlayıp onu başarılı bir avukat haline getirmeye kararlı. 


https://www.theverge.com/2017/7/12/15960080/chatbot-ai-legal-donotpay-us-uk Yorum Yaz
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ozbey08 1 yıl en beğenilen
Türkiye de adalet sisteminin düzgün çalışması için yapayzeka hakim sistemine geçirmesi şart.
çünkü yapayzeka hakim,siyasi karar vermez,yapayzeka hakimin,geçim sıkıntısı,mevki makam derdi olmaz,yapayzekanın hapse atılma korkusu olmaz,sürgün derdi olmaz.
yani yapayzeka hakim kanun maddesinde ne yazıyorsa onu uygular. Yani kanun maddesinde mühürsüz oylar geçersiz sayılır yazıyorsa,geçersiz sayar.
Türkiye de adalet sisteminin düzgün çalışması için yapayzeka hakim sistemine geçirmesi şart.çünkü yapayzeka hakim,siyasi karar vermez,yapayzeka hakimin,geç...
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Logic_Man 1 yıl
ArzuhalciBot v1.0
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Tolgá 1 yıl
akp ve çomar zihniyeti çöker gelirse.
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kadirirdem 1 yıl
Firmalar rahatsız olur tabi,Ekmeklerine taş konacak.Adaletli bir avukat olur gerçi yazılımıyla oynar yine taraflı yaparlar.
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Amd64x2 1 yıl
Yakında, seyyarlar da satılan devrilince kendi kendine düzelen kurmalı arabalara da yapay zekalı oyuncak denecek diye korkuyorum.
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ozbey08 1 yıl en beğenilen
Türkiye de adalet sisteminin düzgün çalışması için yapayzeka hakim sistemine geçirmesi şart.
çünkü yapayzeka hakim,siyasi karar vermez,yapayzeka hakimin,geçim sıkıntısı,mevki makam derdi olmaz,yapayzekanın hapse atılma korkusu olmaz,sürgün derdi olmaz.
yani yapayzeka hakim kanun maddesinde ne yazıyorsa onu uygular. Yani kanun maddesinde mühürsüz oylar geçersiz sayılır yazıyorsa,geçersiz sayar.
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