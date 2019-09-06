Yapay zekaya yeni bir yaklaşım getiren Kirin 990 yonga seti duyuruldu

Son dönemde ABD tarafından ağır bir yaptırım yağmuruna tutulan Huawei yeniliklerini tanıtmaya devam ediyor. Merakla beklenen firmanın amiral gemisi yonga seti Kirin 990 önemli yeniliklerle tanıtıldı.

Kirin 990 neler sunuyor?

IFA 2019 fuarında sahne alan Huawei, Mate 30 serisinde karşımıza çıkacak yeni nesil Kirin 990 yonga setini tanıttı. 5G modem entegreli dünyanın ilk amiral gemisi yongası olarak tanımlanan Kirin 990 ayrıca 7nm+ sürecinde üretilen ilk 5G yonga seti.

Kirin 990 yine 3 kümeli bir sistem benimsemiş. 2 adet Cortex-A76 çekirdeği 2.86GHz hızında çalışırken orta yüklerde 2.36GHz hızındaki 2 adet Cortex-A76 çekirdeği devreye giriyor. Düşük yüklerde ise 4 adet Cortex-A55 çekirdeği çalışıyor. 16 çekirdekli Mali-G76 grafik birimi ile yonga seti tamamlanıyor.

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Huawei yongasının hali hazırdaki en güçlüsü olduğunu ifade ediyor ancak gelecek yıl ARM’ın yüzde 20 daha performanslı Cortex-A77 çekirdeğini yongalarda göreceğiz. Bu bakımdan biraz eskide kalacak gibi görünüyor.

Yonga setinde 10.3 milyar transistör kullanılmış. 7nm+ süreciyle enerji verimliliği artarken akıllı bir önbellek sistemi de bant genişliği kullanımını yüzde 15’e kadar azaltabiliyor. 5G modem ise 2.3Gbps indirme ve 1.25Gbps yükleme hızlarına sahip. Bununla birlikte Snapdragon x55 modemi 7Gbps hızlarına çıkabiliyor.

Yapay zekâ tarafında da bir yenilikle karşılaşıyoruz zira iki adet büyük çekirdek yoğun yükler için, bir adet küçük çekirdek de düşük yükler için ayrılmış. Yani bir big.LITTLE formatı verimliliği arttırmak için kullanılmış. Yeni sinyal işlemcisi ile DSLR seviyesinde gürültü engelleyebilen Kirin 990 yonga seti ay ortasında Huawei Mate 30 serisinde karşımıza çıkacak.