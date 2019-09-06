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Yapay zekaya yeni bir yaklaşım getiren Kirin 990 yonga seti duyuruldu

Huawei’nin yeni amiral gemisi Kirin 990 entegre 5G modemi ile dikkat çekerken big.LITTLE formatında yapay zeka işlemcisi oluşturmuş. 7nm+ süreci ile verimliliği arttırıyor.
17 sa.
1,9b
5
11
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Son dönemde ABD tarafından ağır bir yaptırım yağmuruna tutulan Huawei yeniliklerini tanıtmaya devam ediyor. Merakla beklenen firmanın amiral gemisi yonga seti Kirin 990 önemli yeniliklerle tanıtıldı.

Kirin 990 neler sunuyor?

IFA 2019 fuarında sahne alan Huawei, Mate 30 serisinde karşımıza çıkacak yeni nesil Kirin 990 yonga setini tanıttı. 5G modem entegreli dünyanın ilk amiral gemisi yongası olarak tanımlanan Kirin 990 ayrıca 7nm+ sürecinde üretilen ilk 5G yonga seti.

Kirin 990 yine 3 kümeli bir sistem benimsemiş. 2 adet Cortex-A76 çekirdeği 2.86GHz hızında çalışırken orta yüklerde 2.36GHz hızındaki 2 adet Cortex-A76 çekirdeği devreye giriyor. Düşük yüklerde ise 4 adet Cortex-A55 çekirdeği çalışıyor. 16 çekirdekli Mali-G76 grafik birimi ile yonga seti tamamlanıyor.

Ayrıca Bkz. "Samsung’dan dayanıklılık odaklı Galaxy Tab Active Pro"

Huawei yongasının hali hazırdaki en güçlüsü olduğunu ifade ediyor ancak gelecek yıl ARM’ın yüzde 20 daha performanslı Cortex-A77 çekirdeğini yongalarda göreceğiz. Bu bakımdan biraz eskide kalacak gibi görünüyor.

Yonga setinde 10.3 milyar transistör kullanılmış. 7nm+ süreciyle enerji verimliliği artarken akıllı bir önbellek sistemi de bant genişliği kullanımını yüzde 15’e kadar azaltabiliyor. 5G modem ise 2.3Gbps indirme ve 1.25Gbps yükleme hızlarına sahip. Bununla birlikte Snapdragon x55 modemi 7Gbps hızlarına çıkabiliyor.

Yapay zekâ tarafında da bir yenilikle karşılaşıyoruz zira iki adet büyük çekirdek yoğun yükler için, bir adet küçük çekirdek de düşük yükler için ayrılmış. Yani bir big.LITTLE formatı verimliliği arttırmak için kullanılmış. Yeni sinyal işlemcisi ile DSLR seviyesinde gürültü engelleyebilen Kirin 990 yonga seti ay ortasında Huawei Mate 30 serisinde karşımıza çıkacak.



https://www.engadget.com/2019/09/06/huawei-kirin-990-5g-ai/ Yorum Yaz
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clarq26 16 sa. yeni yorumcu en beğenilen
düşünmeden edemiyorum huwaeinin çin değilde apple gibi bir american markası oldugunu düşünsenize
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smart1978 16 sa.
Video cekiminde 4K 120 FPS yaklasimini getiren Kirin 990 :))))) ... Yerseniz...
Teknik detayda yeni yaklasimlarin gercekte ne kadar anlamli oldugu cihazi kullanirken gorecegiz gormekteyiz :) ... Son kullanici icin anlamli ifadeler yok :) :D ...
Yapay zeka da sandim ki yeni seyler yapilacak ! !!! Ama yok ... Pazarlama agizlari :) .... Yerseniz ...
Video cekiminde 4K 120 FPS yaklasimini getiren Kirin 990 :))))) ... Yerseniz... Teknik detayda yeni yaklasimlarin gercekte ne kadar anlamli oldugu cihazi ku...
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CoreXXX 16 sa.
amerika niye huwaeinin önünü kapatmaya çalışıyor biraz olsun anlaşılıyor. jüpütere gidecek firmayı bıraksa:)
1 Yanıt Yanıtla +7
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AribyAriana 9 sa.
Kirin 990 anca SD 855 ile yarışır. Aralık Hawai lansmanıyla tanıtılacak işlemci ile kim yarışacak?

Huawei cephesindeki yanıt yine geride kalmış olacak. Futbolda dedikleri gibi önemli olan topun olduğu yere mi koşmak yoksa topun gidebileceği yere mi koşmak?
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WmGMD 12 sa.
The most powerful cpu demişler de mobile takısı eksik. Yoksa bunlar i9 9900k ya 3950x e felan kafa atıyor da bizim mi haberimiz yok
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smart1978 12 sa.
Sahtekarlik her yerlerinden akiyor! Iste :
Grafiklere bakin ve degerlerine :) . Kaba %10 luk bir fark var ama sutunsal grafiklerde sanki %40 veya yukarsi fark varmis gibi cubuklari abartil aralamislar :) ...
Ekonomistlerin grafik sunaraken ilgili kisileri kandirma detaylarindan birini kullanmaktalar
ki bu hile on yillar oncesinden beri bilinmektedir


Buyrun gorseller kendiniz fark edin SOK olun yalanlarda algilarda ...
anandtech.com/...
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Johan Elmander 13 sa.
A77 olmalıydı, böyle sd855 ile zor yarışır.
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astegon 11 sa. Johan Elmander
Bence yarışır.
SD 855
1+3 A76
4 A55
Kirin 990 da
2+2 A76
4 A55
var.
Bence bir iki adım daha iyi kirin
Edit: Ayrıca A77 Mayıs 2019 da duyuruldu. Bu işlemciler 855 olsun 990 olsun haftalar öncesinden tasarlanmaya başlıyor vs vs. A77'yi sene sonu işlemci çıkarsa anca kullanılır. Hoş Mali G76 yerine de G77 geldi. Daha çok yeniler.
community.arm.com/...
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smart1978 16 sa.
Video cekiminde 4K 120 FPS yaklasimini getiren Kirin 990 :))))) ... Yerseniz...
Teknik detayda yeni yaklasimlarin gercekte ne kadar anlamli oldugu cihazi kullanirken gorecegiz gormekteyiz :) ... Son kullanici icin anlamli ifadeler yok :) :D ...
Yapay zeka da sandim ki yeni seyler yapilacak ! !!! Ama yok ... Pazarlama agizlari :) .... Yerseniz ...
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clarq26 16 sa. yeni yorumcu en beğenilen
düşünmeden edemiyorum huwaeinin çin değilde apple gibi bir american markası oldugunu düşünsenize
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CoreXXX 16 sa.
amerika niye huwaeinin önünü kapatmaya çalışıyor biraz olsun anlaşılıyor. jüpütere gidecek firmayı bıraksa:)
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Emre0721 10 sa. CoreXXX
Jüpiterdir o. Jüpüter olsa duramazsın
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