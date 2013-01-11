Yapı Kredi Worldcard yeni uygulaması ile Windows 8 platformunda





Ülkemizin önde gelen kredi kartı hizmetlerinden Worldcard, web üzerinde yayında olan kredi kartı uygulamasını şimdi de Windows 8 platformu için kullanıma sundu.





Web sayfasında olduğu gibi uygulama üzerinde de en güncel Worldcard kampanyalarını görüntülemek, Worldcard platformu hakkında detaylı bilgi almak, Worldcard üye işyerlerini görüntülemek ve Worldcard hizmet kanalları hakkında bilgi edinmek mümkün hale geliyor.





Uygulama Windows 8 mağazasında ücretsiz olarak sunuluyor.



