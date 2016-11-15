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Yaprak ve Yağmur kardeşlerin pati temizleme cihazı ABD’den patent aldı

Yaprak ve Yağmur Sürmeli adlı ikiz kardeşlerin üzerinde iki yıldan fazla süredir çalıştıkları, evcil hayvanların pati ve tuvalet temizliğinin yapılmasını sağlayan cihazlarına ABD’den patent verildi.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Yaprak ve Yağmur kardeşlerin pati temizleme cihazı ABD’den patent aldı
 
Kedi ve köpek gibi evcil hayvanların dışarıda gezdikten sonra kirlenen patilerinin temizlenmesini sağlayacak herhangi bir ürünün olmadığını fark eden Yaprak ve Yağmur kardeşler, böylelikle kendi cihazlarını geliştirmeye başladıklarını belirtiyorlar. Fikir tescilinin ardından KOSGEB’den sağlanan destekle ilk prototipi üreten ikizler, ürünlerine ölen köpekleri Peggy’nin ismini vermişler.
Ana tasarım hatlarıyla büyük bir bardağı andıran Peggymatic, kirlenen patilerin saniyeler içerisinde oldukça kolay bir şekilde temizlenmesini sağlıyor. Üstelik su ile tuvalet temizliği de yapabilen cihaz, ortalığı kirletmeden portatif şekilde istediğiniz yere taşınabiliyor.

En zorlu ülkelerden de patent almayı başardılar 

Güney Kore'nin başkenti Seul'de düzenlenen Uluslararası Kadın Buluşçular Fuarı'nda altın madalya kazanan cihaz ayrıca TÜBİTAK Üniversite Düzeyinde Girişimcilik ve Yenilikçilik Yarışması, Boğaziçi Üniversitesi EnterPrize Girişimcilik Yarışması ve İngiltere’de düzenlenen Great Startup yarışması gibi birçok platformda da derece elde etmeyi başardı.
Cihaza ülkemiz de dahil birçok ülkeden patent belgesi aldıklarını belirten Sürmeli kardeşler, yaklaşık 2 yıllık inceleme sürecinin ardından dünyada en zor patent alınan Amerika Birleşik Devletleri, Japonya ve Avrupa Birliği'nden de patent belgesi almayı başardıklarını dile getirdiler.
Yurt dışından alınan patentlerle birlikte yerli ve yabancı yatırımcıların da ilgisini çeken Peggymatic böylelikle çok daha geniş kitlelere ulaşmayı hedefliyor. Aralık ayından itibaren ülkemizde de satışa sunulacak cihazın tanıtım filmini hemen aşağıdan izleyebilirsiniz.
 

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DH Misafiri 3 yıl en beğenilen
Gri eşofmanını çekip saçma dizileri izleyen kızlar var, bir de böyle üretme çabasında olanlar. Tebrikler kızlar.
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Portraitclub 3 yıl
Helal olsun. Ülkeye böyle insanlar lazım işte kısmetse oluru izleyen tipler değil!
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alex59 3 yıl
Avrupa ve A.B.D. her fırsatta girişimci insanlarımızın elinden tutup önünü açsada bizim insanımız, Avrupa bizi kıskanıyor A.B.D. düşmanımız diyenlere inanıp aslında kendi önünü kendisi tıkıyor.
Avrupa ve A.B.D. her fırsatta girişimci insanlarımızın elinden tutup önünü açsada bizim insanımız, Avrupa bizi kıskanıyor A.B.D. düşmanımız diyenlere inanıp asl...
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kadirirdem 3 yıl
Helal olsun bizlere böyle insanlar lazım...
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ilkerinanç 3 yıl
ee bu ne biçim haber ya,tubitak reddetmemiş bunu?haber değeri var mı yani bu şekilde?
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Racer_ali 3 yıl
Tuvalet aparatı derken?? hayvanın gtüne fırça mı sokucaz?Hayvan tepki verse iyi,hadi tepki vermedi alıştı.O zaman naparız!
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NeroWin 3 yıl
Biz kendi tanıtımımızı yapamıyoruz. Bizimde çok güzel projelerimiz var. TÜBİTAK desteği geliştirilmiş veya geliştirilme aşamasında olan. Ancak araştırmacı habercilik olmadığı için ya TÜBİTAK'a kabul edilmeyen (neyden kabul edilmediği de söylenmiyor) 3-5 kişi paylaşılıyor.
Ya siz koskoca DonanımHaber siniz. Biraz araştırın, TÜBİTAK'a gidin, startup'lara, tekno kentlere gidin. Oturduğunuz yerden haber ajanslarının paylaştığı haberleri yazıp geçiyorsunuz. Sizi Teknoloji haberleri yazan değil, teknoloji haberciliğine yön veren bir site olarak görmek istiyoruz.
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Erreguay 3 yıl
taktir ve tebrik eder başarışlarının devamını dilerim :)
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crazy585858 3 yıl
Ürün gayet iyi tanıtımda normal.. arkadaş tanıtım videosuna bile laf atan var git kendinde bir b.k yap ondan sonra eleştir.. ürüne gelirsek sadece su yetersiz kalabilir bu yüzden ürünü alacak olursam karbonat ekleyerek bakteri, virüs ve mantarlara karşı korumayı artırmak çok mantıklı olur.
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nokta_28 3 yıl
Mandrıa filozofunun dediği gibi tembel insanlar aslında birer mucit
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redoracle 3 yıl
Kardeşlerden ricam insanlar içinde sırt keseleme aparatı yapsınlar,şöle masaj etkili,oda tutar.
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emre1393 3 yıl
kızımız fazla sevinmesin, çinlilerin elinde geçerse o alet, 2 haftada aliexpresste satışa çıkar.
1 Yanıt Yanıtla +2
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bersgurs 3 yıl emre1393
emre1393

kızımız fazla sevinmesin, çinlilerin elinde geçerse o alet, 2 haftada aliexpresste satışa çıkar.

Hiçbirşey yapmayalım o zaman hatta apple samsung telefon yapmayı bıraksın sonuçta çinliler yapıyor.
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cansev07 3 yıl
Yalnız o bu değil de benim dikkatimi kanepenin üzerindeki beyaz çarşaf çekti :)) Şaka bir yana kedi ve köpek sahibi insanlar için güzel bir ürün olmuş bence tebrikler.
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