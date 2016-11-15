Yaprak ve Yağmur kardeşlerin pati temizleme cihazı ABD’den patent aldı

Kedi ve köpek gibi evcil hayvanların dışarıda gezdikten sonra kirlenen patilerinin temizlenmesini sağlayacak herhangi bir ürünün olmadığını fark eden Yaprak ve Yağmur kardeşler, böylelikle kendi cihazlarını geliştirmeye başladıklarını belirtiyorlar. Fikir tescilinin ardından KOSGEB’den sağlanan destekle ilk prototipi üreten ikizler, ürünlerine ölen köpekleri Peggy’nin ismini vermişler.

Ana tasarım hatlarıyla büyük bir bardağı andıran Peggymatic, kirlenen patilerin saniyeler içerisinde oldukça kolay bir şekilde temizlenmesini sağlıyor. Üstelik su ile tuvalet temizliği de yapabilen cihaz, ortalığı kirletmeden portatif şekilde istediğiniz yere taşınabiliyor.

En zorlu ülkelerden de patent almayı başardılar

Güney Kore'nin başkenti Seul'de düzenlenen Uluslararası Kadın Buluşçular Fuarı'nda altın madalya kazanan cihaz ayrıca TÜBİTAK Üniversite Düzeyinde Girişimcilik ve Yenilikçilik Yarışması, Boğaziçi Üniversitesi EnterPrize Girişimcilik Yarışması ve İngiltere’de düzenlenen Great Startup yarışması gibi birçok platformda da derece elde etmeyi başardı.

Cihaza ülkemiz de dahil birçok ülkeden patent belgesi aldıklarını belirten Sürmeli kardeşler, yaklaşık 2 yıllık inceleme sürecinin ardından dünyada en zor patent alınan Amerika Birleşik Devletleri, Japonya ve Avrupa Birliği'nden de patent belgesi almayı başardıklarını dile getirdiler.

Yurt dışından alınan patentlerle birlikte yerli ve yabancı yatırımcıların da ilgisini çeken Peggymatic böylelikle çok daha geniş kitlelere ulaşmayı hedefliyor. Aralık ayından itibaren ülkemizde de satışa sunulacak cihazın tanıtım filmini hemen aşağıdan izleyebilirsiniz.