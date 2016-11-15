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Android'in artık resmi Instagram hesabı var

Mobil işletim sistemi Android, kullanıcılarla daha fazla etkileşime geçmek ve sosyal medya trendlerine ayak uydurmak için nihayet resmi Instagram hesabını açtı.
2 yıl
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sosyal medya
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Günümüzde markaların kullanıcılarla sürekli iletişim halinde olmalarını sağlayan en önemli araçların başında şüphesiz sosyal medya geliyor. Öyle ki Facebook, Twitter ve Instagram’dan sonra pazarlama konusunda artık Snapchat ve Periscope da aktif şekilde tercih edilmeye başlandı.
Kullanıcılarla bağlarını güçlendirmek ve sosyal medya trendlerine ayak uydurmak isteyen Android ise sonunda resmi Instagram hesabını açtığını duyurdu. @android kullanıcı adıyla hayata geçirilen onaylı profilde -Google Pixel, Pixel C, Android Wear ve Nexus 6P’nin yer aldığı- 4 görsel ve 2 videodan oluşan "Merhaba Dünya" isimli kolaj yayınlandı.
Şu sıralar 8 bin 300 kişinin takip ettiği hesaba sürekli yeni takipçiler gelmeye devam ediyor. Android’in takip ettikleri listesinde ise Google Maps, YouTube, Google, Google Play Music, Google Science Fair, Made with Code, Google Arts & Culture, Nest ve Zagat gibi Google ekosisteminin popüler servisleri yer alıyor.

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Kerim5100 2 yıl en beğenilen
"Önceki haberimizde kevgire dönen Android..." yazısını göremeyince baktım yazara Ekrem değilmiş :D
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DH Misafiri 2 yıl
Ne Ekrem'miş be arkadaş. Her android, samsung ve apple haberinde bir lafı geçiyor muhakkak :D
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Kerim5100 2 yıl en beğenilen
"Önceki haberimizde kevgire dönen Android..." yazısını göremeyince baktım yazara Ekrem değilmiş :D
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