Android'in artık resmi Instagram hesabı var

Günümüzde markaların kullanıcılarla sürekli iletişim halinde olmalarını sağlayan en önemli araçların başında şüphesiz sosyal medya geliyor. Öyle ki Facebook, Twitter ve Instagram’dan sonra pazarlama konusunda artık Snapchat ve Periscope da aktif şekilde tercih edilmeye başlandı.

Android ise sonunda resmi Instagram hesabını açtığını duyurdu. "Merhaba Dünya" isimli kolaj yayınlandı. Kullanıcılarla bağlarını güçlendirmek ve sosyal medya trendlerine ayak uydurmak isteyenise sonunda resmi Instagram hesabını açtığını duyurdu. @android kullanıcı adıyla hayata geçirilen onaylı profilde -Google Pixel, Pixel C, Android Wear ve Nexus 6P’nin yer aldığı- 4 görsel ve 2 videodan oluşanisimli kolaj yayınlandı.

Şu sıralar 8 bin 300 kişinin takip ettiği hesaba sürekli yeni takipçiler gelmeye devam ediyor. Android’in takip ettikleri listesinde ise Google Maps, YouTube, Google, Google Play Music, Google Science Fair, Made with Code, Google Arts & Culture, Nest ve Zagat gibi Google ekosisteminin popüler servisleri yer alıyor.