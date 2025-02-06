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    Dünyanın ilk laboratuvar üretimi et ürünü evcil hayvanlar için satışa çıktı

    Laboratuvarda yetiştirilen etten yapılan köpek mamaları sınırlı bir erişilebilirlik ile İngiltere’de satışa çıkartıldı. Meatly, Chick Bites adlı ürünlerin türünün ilki olduğuna da dikkat çekiyor.
    Evcil hayvanlar için dünyanın ilk laboratuvar üretimi eti çıktı Tam Boyutta Gör
    Birleşik Krallık’taki köpekler, şimdi laboratuvar ortamında üretilen “lezzetli” atıştırmalıklara kavuşuyor. Meatly şirketinin ürettiği ve dünyanın ilk laboratuvar üretimi etinden yapılan köpek ödül mamaları olan Chick Bites, sınırlı sayıda olarak satışa sunuldu. Bu özel ürün İngiltere'nin Brentford bölgesindeki Pets at Home mağazasında raflardaki yerini alacak. Şirket, üretim kapasitesini artırmayı hedeflediklerini belirterek, bu ürünün daha geniş çapta satışa sunulacağının sinyalini de verdi.

    Evcil hayvanlar için üretilmiş et dönemi

    Birleşik Krallık, Temmuz 2024’te Meatly’ye laboratuvar ortamında üretilen etle evcil hayvan maması üretme onayı veren ilk Avrupa ülkesi olmuştu. Meatly, dünyada ilk kez evcil hayvan mamalarını bu tür et kullanarak ürettiğini iddia ediyor. Firma bunun, sağlıklı, sürdürülebilir ve gezegenimize ve diğer canlılara dost bir et piyasasına ulaşmak için atılmış önemli bir adım olduğunu belirtiyor.

    Chick Bites adlı atıştırmalıklar, Meatly ve Birleşik Krallık’taki vegan köpek maması üreticisi The Pack iş birliğiyle hazırlandı. Bu ürünler, bitkisel bileşenler ve Meatly'nin laboratuvar ortamında ürettiği tavuk etinin karışımından yapılmış. Meatly'nin laboratuvar ortamında ürettiği tavuk eti, tek bir tavuk yumurtasından alınan hücre örneğiyle üretiliyor. Şirket, bu etin “geleneksel tavuk göğsü kadar lezzetli ve besleyici” olduğunu, köpeklerin sağlığı için gerekli amino asitler, yağ, mineraller ve vitaminleri içerdiğini iddia ediyor.

    Bu arada Pets at Home, laboratuvar üretimi etin evcil hayvan maması endüstrisindeki çevresel etkileri önemli ölçüde azaltma potansiyeline sahip olduğunu belirtiyor. Üretici firma ise üretim kapasitesini büyüterek ürününü üç ila beş yıl içinde daha geniş bir pazara sunmayı planlıyor.

    Laboratuvar üretimi et veya kültür eti olarak da adlandırılan bu ürünler, Birleşik Krallık ve Avrupa’da henüz insan tüketimi için onaylanmamış olsa da, Singapur, İsrail ve ABD’nin çoğu bölgesinde sınırlı olarak satışa sunulmuş durumda. Politik baskıların yanı sıra, bu ürünlerin ticari olarak uygulanabilir hale gelmesi için üretim kapasitesinin arttırılması gerektiği ifade ediliyor.

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    Tayfun balistik füzesi hedefi başarı ile vurdu

    A
    asukrumercan 3 saat önce

    Körfez ulkelerinde de çok satılıyor, geçen gün ben FJ ile kum tepesi tırmanışı yaparken, yanıma bir tane geldi.

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