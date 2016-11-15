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BTK, sosyal medyada dolaşan "radyasyon" iddialarıyla ilgili açıklama yayınladı

Bu gece gerçekleşen "Süper Ay" ile birlikte gezegenin çok yüksek radyasyona maruz kalacağı, bu yüzden tüm telefon ve tabletlerin kapatılması gerektiği hakkında dolaşan iddialara BTK açıklık getirdi.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Cep Telefonları
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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BTK, sosyal medyada dolaşan
 
Bugün akşam saatlerinden itibaren başlayan son 70 yılın en büyük dolunayı ile birlikte Ay normalden yüzde 14 daha büyük ve yaklaşık yüzde 30 daha parlak görülüyor. Türkiye’nin bazı bölgelerinden de net şekilde izlenebilen "Süper Ay"la bağlantılı olarak sosyal medyada hızla yayılan bir iddia ise kullanıcıları tedirgin etmeye yetti.
Yukarıdaki görselde yer alan mesajın çok kısa bir sürede binlerce kişiye ulaşması ve her geçen dakika çok daha hızlı bir şekilde yayılmaya devam etmesiyle birlikte Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) açıklama yayınlama gereği duydu. BTK’nın resmi web sitesinden paylaşılan açıklamada doğruluğu teyit edilmemiş ve kamuoyunu yanlış yönlendirme ihtimali bulunan bu tür mesajlara itibar edilmemesi gerektiği belirtildi.
İşte BTK’nın az önce yayınladığı o açıklama:
"Sosyal medyada Singapur Televizyonu’na atıfta bulunularak ACİL başlığı ile yayınlanan ve bu gece (15 Kasım 2016 Salı) gezegenimizin çok yüksek radyasyona maruz kalacağı uyarısı ile cep telefonları ve tabletlerin kapatılması gerektiği yönünde mesajların yayıldığı görülmektedir.
Doğruluğu teyit edilmemiş ve kamuoyunu yanlış yönlendirme ihtimali bulunan bu tür mesajlara vatandaşlarımızın itibar etmemesi ve ihtiyatla yaklaşması gerektiği değerlendirilmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

http://btk.gov.tr/File/?path=ROOT%2f1%2fDocuments%2fBas%C4%B1n+B%C3%BClteni%2fSOSYAL+MEDYA+HABERLERI.pdf Yorum Yaz
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swat882 3 yıl en beğenilen
Tam Türk Halkının meşgul olacağı birşey zaten
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kadirirdem 3 yıl
Sazan.avi yaptılar resmen , atlayan çok oldu :)
1 Yanıt Yanıtla +17
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bkaakco 3 yıl
Arka plan resmi her şeyi anlatıyor :D
Yanıtla +8
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Das Boot 3 yıl
Gerizekalı turnusolü.
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QuexSeeL 3 yıl
Facebook bildirisini yayınlayanlardan kaçı kapatmadı acep o saatlerde.
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tmk20 3 yıl
Cebinde 5 kuruş parası olmamasına ragmen günde 2 paket sigara içen bi toplumda neden radyasyonu umursarlar anlamıyorum.
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alemburda34 3 yıl
Valla super ay diyorlarda kac jafta once sonra unuttum gitti dun aksam ay o kdr parlakti ki ister istemez havaya bakasiniz geliyordu. Keske hergun ayni sekilde olsa aydinlik olmayan yollarda bile etkili oldu.
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GetSomeRest 3 yıl
Eskiden bunları email ile toplu gönderirlerdi microsoft çok çekti bu spamlardan. hey gidi günler.
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gcb1903 3 yıl
Adamlar teknolojiye ayak uydurmuş. Bizim zamanımızda eposta olarak gelirdi genelde.
Şu şöyle olmuş okumuş bunu da 10 kişiye göndermemiş ertesi gün başına gelmiş. Başıma gelmesin diye gönderdim inandığımdan değil diye de not yazılırdı. Artık bayatladı tabi yenisi yapmışlar. Helal olsun troll bile olsa güncel olanı severim.
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BekirARSLAN 3 yıl
Bu tür haberi çıkaran trolleri ıslak odunla dövesim var...
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bkaakco 3 yıl
Arka plan resmi her şeyi anlatıyor :D
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asosyal mühendis 3 yıl
kuyuya delinin biri taş atmış milyon tane türk peşinden gitmiş ????????
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kadirirdem 3 yıl
Sazan.avi yaptılar resmen , atlayan çok oldu :)
1 Yanıt Yanıtla +17
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arel.gr 3 yıl kadirirdem
kadirirdem

Sazan.avi yaptılar resmen , atlayan çok oldu :)

usta bu defa sende rekor kırmışsın
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