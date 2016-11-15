BTK, sosyal medyada dolaşan "radyasyon" iddialarıyla ilgili açıklama yayınladı

Ay normalden yüzde 14 daha büyük ve yaklaşık yüzde 30 daha parlak görülüyor. Türkiye’nin bazı bölgelerinden de net şekilde izlenebilen "Süper Ay"la bağlantılı olarak sosyal medyada hızla yayılan bir iddia ise kullanıcıları tedirgin etmeye yetti. Bugün akşam saatlerinden itibaren başlayan son 70 yılın en büyük dolunayı ile birliktenormaldenve yaklaşıkgörülüyor. Türkiye’nin bazı bölgelerinden de net şekilde izlenebilenla bağlantılı olarak sosyal medyada hızla yayılan bir iddia ise kullanıcıları tedirgin etmeye yetti.

Yukarıdaki görselde yer alan mesajın çok kısa bir sürede binlerce kişiye ulaşması ve her geçen dakika çok daha hızlı bir şekilde yayılmaya devam etmesiyle birlikte Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) açıklama yayınlama gereği duydu. BTK’nın resmi web sitesinden paylaşılan açıklamada doğruluğu teyit edilmemiş ve kamuoyunu yanlış yönlendirme ihtimali bulunan bu tür mesajlara itibar edilmemesi gerektiği belirtildi.

İşte BTK’nın az önce yayınladığı o açıklama:

"Sosyal medyada Singapur Televizyonu’na atıfta bulunularak ACİL başlığı ile yayınlanan ve bu gece (15 Kasım 2016 Salı) gezegenimizin çok yüksek radyasyona maruz kalacağı uyarısı ile cep telefonları ve tabletlerin kapatılması gerektiği yönünde mesajların yayıldığı görülmektedir.

Doğruluğu teyit edilmemiş ve kamuoyunu yanlış yönlendirme ihtimali bulunan bu tür mesajlara vatandaşlarımızın itibar etmemesi ve ihtiyatla yaklaşması gerektiği değerlendirilmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

http://btk.gov.tr/File/?path=ROOT%2f1%2fDocuments%2fBas%C4%B1n+B%C3%BClteni%2fSOSYAL+MEDYA+HABERLERI.pdf