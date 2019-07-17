Yara iyileşmesini destekleyen faktörler

İnsanoğlu ile birlikte tüm ölümlü organizmlar, zaman zaman çeşitli yaralanmalara ve zedelenmelere maruz kalabiliyor. Yaraların iyileşme süreci ise kişinin genetiğinden ve çevresel faktörlerden etkileniyor. Yara iyileşmesi ve deri hücreleri olan keratinositlerin yenilenmesi üzerinde p53 ailesine ait transkripsiyon faktörlerinin ( p63-p73 ) kritik bir rolü bulunuyor.

eksikliği olan doku zedelenmelerinde ise yara iyileşmesinin geciktiğini gözlemledi.



p73 eksikliği yara iyileşmesini geciktiriyor

p73 faktör eksikliği olan farelerde yaraların geç iyileştiği, bu gecikmeyi ise yara kenarlarında bulunan epidermal bazal keratinositlerde meydana gelen DNA hasarının izlediği; bu hasar sebebiyle de biyolojik belirteç seviyelerinin yükseldiği tespit edildi. Ayrıca p73 faktörünün yara iyileşmesi için gerekli olan epidermal ve kıl folikülü kök hücreleri tarafından eksprese edildiği keşfedildi.

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https://medicalxpress.com/news/2019-07-critical-factor-wound.html

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Bu etkileri daha yakından incelemek amacıylaveile meslektaşlarıçalışma modeli olarak kullandı vemeydana gelenzamanında iyileşmesi içinfaktörünün gerekli olduğu keşfetti.Araştırmacılar, dokuda bir zedelenme meydana geldiğinde yaralanmayı takribendüzeylerinin arttığını,Deriden eksprese edilenve bazal keratinosit benzeri hücrelerde, hücre yenilenmesi sırasındaAraştırmanın raporlarıdergisinde yayımlandı.