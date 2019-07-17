Yara iyileşmesini destekleyen faktörler

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İnsanoğlu ile birlikte tüm ölümlü organizmlar, zaman zaman çeşitli yaralanmalara ve zedelenmelere maruz kalabiliyor. Yaraların iyileşme süreci ise kişinin genetiğinden ve çevresel faktörlerden etkileniyor. Yara iyileşmesi ve deri hücreleri olan keratinositlerin yenilenmesi üzerinde p53 ailesine ait transkripsiyon faktörlerinin ( p63-p73 ) kritik bir rolü bulunuyor.
Bu etkileri daha yakından incelemek amacıyla J. Scott Beeler ve Jennifer Pietenpol ile meslektaşları farelerin deri hücreleriniçalışma modeli olarak kullandı ve deride meydana gelen yaraların zamanında iyileşmesi için p73 faktörünün gerekli olduğu keşfetti.
Araştırmacılar, dokuda bir zedelenme meydana geldiğinde yaralanmayı takriben p73 düzeylerinin arttığını, p73 eksikliği olan doku zedelenmelerinde ise yara iyileşmesinin geciktiğini gözlemledi.
p73 eksikliği yara iyileşmesini geciktiriyor
p73 faktör eksikliği olan farelerde yaraların geç iyileştiği, bu gecikmeyi ise yara kenarlarında bulunan epidermal bazal keratinositlerde meydana gelen DNA hasarının izlediği; bu hasar sebebiyle de biyolojik belirteç seviyelerinin yükseldiği tespit edildi. Ayrıca p73 faktörünün yara iyileşmesi için gerekli olan epidermal ve kıl folikülü kök hücreleri tarafından eksprese edildiği keşfedildi.
Deriden eksprese edilen p73 izoformlarının, mezankimal ve bazal keratinosit benzeri hücrelerde, hücre yenilenmesi sırasında p63 aracılı keratinosit genlerinin ekspresyonunu artırdığı da tespit edildi.
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Araştırmanın raporları PLOS ONE dergisinde yayımlandı.
https://medicalxpress.com/news/2019-07-critical-factor-wound.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle