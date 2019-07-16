Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü elde edildi

Bilim insanları, tarihte ilk defa kuantum dolanıklığı ( dolaşıklığı ) kuramıyla bağlantılı iki fotonun görüntüsünü elde etmeyi başardı. Yeni fotoğraf, kuantum dolaşımı teoremi yoluyla bağlanmış iki fotonu göstermekle birlikte, fotonların aralarında uzak mesafeler olmasına rağmen meydana gelen fiziksel değişikliklere anında tepki gösterebildikleri gözlemlendi.

New Atlas

Görüntü için saniyede 40.000 fotoğraf karesi çekildi

Ayrıca Bkz.

"Şizofreni ile bipolar psikotik bozukluklar üzerinde çalışmalar sürüyor"

Science Advances

https://phys.org/news/2019-07-scientists-unveil-first-ever-image-quantum.html

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basın ajansı kurumunun raporlarına göre kuantum dolaşıklığına ait fotoğraf kanıtları, insanoğlunun yeni teknolojileri anlamasını kolaylaştıracak;vegibi alanlar üzerindeki bilgi derinliğimizi artıracak.Araştırmanın en zor aşamasını görüntü alma kısmı oluşturdu.kurumundan araştırmacılar; saniyedekare yakalayabilen kamera ile görüntüledi. Ardından fotonların dolaşım işaretlerini bulabilmek içinkaresini taradı ve inceledi. İncelemeler sonucunda fotonların görüntüsünü elde etmeyi başardılar.Yeni araştırma bilim camiasında heyecan verici olarak nitelendirilmekle birlikte alan üzerinde çalışmalar sürüyor. Araştırmadergisinde de yayımlandı.