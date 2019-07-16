Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü elde edildi

Haber Editörü
Bilim insanları, tarihte ilk defa kuantum dolanıklığı ( dolaşıklığı ) kuramıyla bağlantılı iki fotonun görüntüsünü elde etmeyi başardı. Yeni fotoğraf, kuantum dolaşımı teoremi yoluyla bağlanmış iki fotonu göstermekle birlikte, fotonların aralarında uzak mesafeler olmasına rağmen meydana gelen fiziksel değişikliklere anında tepki gösterebildikleri gözlemlendi.
New Atlas basın ajansı kurumunun raporlarına göre kuantum dolaşıklığına ait fotoğraf kanıtları, insanoğlunun yeni teknolojileri anlamasını kolaylaştıracak; kuantum bilgisayarlar ve kriptografi gibi alanlar üzerindeki bilgi derinliğimizi artıracak.
Görüntü için saniyede 40.000 fotoğraf karesi çekildi
Ayrıca Bkz. "Şizofreni ile bipolar psikotik bozukluklar üzerinde çalışmalar sürüyor"
Yeni araştırma bilim camiasında heyecan verici olarak nitelendirilmekle birlikte alan üzerinde çalışmalar sürüyor. Araştırma Science Advances dergisinde de yayımlandı.
https://phys.org/news/2019-07-scientists-unveil-first-ever-image-quantum.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
güzel çalışma bu ve bunun gibi tezleri ortaya atanlarda nasıl bir zeka var daha biz ne olduğunu anlayamıyoruz ve anlayabilen onlarcasıda kanıtlamak için yıllarını harcıyorlar herşeyin fazlası zarar abi :)
ek olarak Einstein'ın sağındaki ortada oturan dayı kimdir ?