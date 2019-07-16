Kim Nerede? 201 Volkswagen yeni manuel şanzımanını tanıttı: İlk kez Passat'ta kullanılacak 94 Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü elde edildi 72 Mercedes, elektrikli araçlarına ekleyeceği motor sesini gösteren bir video paylaştı
Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Büyük Slayt ve Popüler Haberler
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası
Şu anda 74 kişi burada

Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü elde edildi

Bilim insanları, iki farklı fotonun görüntüsünü elde etti. Zift siyahı renginde, -30 derece santigrat derecede tutulan deneysel alan; saniyede 40.000 kare yakalayabilen kamera ile görüntülendi.
21 dk.
123
74
1
Diğer Bilim ve Teknoloji
Tuğrul Güven Erturun
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
 
Bilim insanları, tarihte ilk defa kuantum dolanıklığı ( dolaşıklığı ) kuramıyla bağlantılı iki fotonun görüntüsünü elde etmeyi başardı. Yeni fotoğraf, kuantum dolaşımı teoremi yoluyla bağlanmış iki fotonu göstermekle birlikte, fotonların aralarında uzak mesafeler olmasına rağmen meydana gelen fiziksel değişikliklere anında tepki gösterebildikleri gözlemlendi.

New Atlas basın ajansı kurumunun raporlarına göre kuantum dolaşıklığına ait fotoğraf kanıtları, insanoğlunun yeni teknolojileri anlamasını kolaylaştıracak; kuantum bilgisayarlar ve kriptografi gibi alanlar üzerindeki bilgi derinliğimizi artıracak.

Görüntü için saniyede 40.000 fotoğraf karesi çekildi

Araştırmanın en zor aşamasını görüntü alma kısmı oluşturdu. The University of Glasgow kurumundan araştırmacılar, zift siyahı renginde, -30 derece santigrat derecede tuttukları deneysel alanı; saniyede 40.000 kare yakalayabilen kamera ile görüntüledi. Ardından fotonların dolaşım işaretlerini bulabilmek için binlerce fotoğraf karesini taradı ve inceledi. İncelemeler sonucunda fotonların görüntüsünü elde etmeyi başardılar.

Ayrıca Bkz. "Şizofreni ile bipolar psikotik bozukluklar üzerinde çalışmalar sürüyor"

Yeni araştırma bilim camiasında heyecan verici olarak nitelendirilmekle birlikte alan üzerinde çalışmalar sürüyor. Araştırma Science Advances dergisinde de yayımlandı.





















https://phys.org/news/2019-07-scientists-unveil-first-ever-image-quantum.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
H34RTL3SS 6 dk.
sanki, sen bana bakıyorsun ama gözüm üstünde der gibi bi fotoraf yakalamışlar ilk gördüğümde sürüngen gözü zannettim :)
güzel çalışma bu ve bunun gibi tezleri ortaya atanlarda nasıl bir zeka var daha biz ne olduğunu anlayamıyoruz ve anlayabilen onlarcasıda kanıtlamak için yıllarını harcıyorlar herşeyin fazlası zarar abi :)
ek olarak Einstein'ın sağındaki ortada oturan dayı kimdir ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 21 dk. GÖRÜNTÜLENEN Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü elde edildi Sonraki Samsung Galaxy Note 10'a güç verecek Exynos işlemci belli oldu 1 sa. Yeni nesil MacBook Air öncekinden daha yavaş bir SSD'ye sahip 2 sa. AMD RX 5600 hazırlığında 2 sa. İşte Snapdragon 855+ | Yeni amiral gemileri yolda 2 sa. Google blog yönetim aracını 10 ay sonra kapattı 3 sa. Volkswagen yeni manuel şanzımanını tanıttı: İlk kez Passat'ta kullanılacak 3 sa. Huawei telefon satışları eskiye dönebilir 4 sa. Şık tasarımlı Honor 9X ve 9X Pro resmi basın görselleri ile karşınızda 4 sa. Yeni GRID oyunun sistem gereksinimleri açıklandı 5 sa. Mercedes, elektrikli araçlarına ekleyeceği motor sesini gösteren bir video paylaştı 5 sa. İlk Snapdragon 855+ yonga setli telefon Asus ROG Phone 2 olacak 6 sa. Twitter yeni tasarımını kullanıcılara sunmaya başladı 7 sa. Google Fotoğraflar'da paylaşılan bağlantıya tüm kullanıcıların erişebildiği ortaya çıktı 8 sa. ABD Hazine Bakanı: Facebook'un kripto parası Libra yasa dışı işlerde kullanılabilir 10 sa. Crew Dragon uzay kapsülünün neden infilak ettiği ortaya çıktı 18 sa. Apex Legends hile yapanları birbiriyle eşleştiriyor 19 sa. Yeni Kingsman filminden ilk fragman yayınlandı 19 sa. Microsoft’un kart ve masa oyunları kapanıyor 20 sa. Realme 3i resmen tanıtıldı: Helio P60, damla çentik ve çift arka kamera 20 sa. Şizofreni ile bipolar psikotik bozukluklar üzerinde çalışmalar sürüyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Dolandırıldım!!Sahibinden.com
DH Forum
15 temmuz 2019 TBMM Özel Oturumu ( Eski Fetöcüleri Çıldırtan K...
DH Forum
Blizzard, Owerwatch'ta Hile Yapan Oyuncuları Affetmeyecek
Bölüm Sonu Canavarı
Dota Underlords da Battle Pass Sistemine Geçti
Bölüm Sonu Canavarı
The Surge 2'nin İlk 16 Dakikası ve Boss Dövüşü Oynanış Videosu
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim