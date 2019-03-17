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Yarı tek yumurta ikizleri ilk defa anne karnında tespit edildi

Avustralya’da ilk defa yarı tek yumurta ikizi olarak tanımlanan farklı cinsiyetlere sahip 2 embriyo anne karnında tespit edildi. Bu ikizlik dünyada görülen 2. yarı tek yumurta ikizliği.
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Tuğrul Güven Erturun
Haber Editörü
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İkiz gebeliklerin oluşumu hala gizemini koruyan bir olgu olmayı sürdürüyor. Avustralya’nın Brisbane kentinde dünya üzerinde 2. yarı yumurta ikizi olma özelliği taşıyan biri kadın diğeri erkek cinsiyet olmak üzere ikiz bir gebelik tespit edildi. Bu ikizler ‘yarı özdeş’ veya ‘sesquizygotic’ (sesqui=bir buçuk; zygotic=zigotik) olarak tanımlanıyor ve anne karnında tespit edilen ilk yarı tek yumurta ikizi olma unvanını bulunduruyor.
Araştırmanın yazarı Professor Fisk gebeliğin oluşum mekanizmasını açıkladı. Mekanizmaya göre anneye ait yumurta hücresi babaya ait 2 farklı sperm tarafından dölleniyor. İkizlerin görüntülenmesi gebeliğin 6. haftasında ultrason ile yapıldı ve amniyotik keselerle bir adet plasenta tespit edildi. O haftalarda ikizlerin tek yumurta ikizi olduğu düşünülüyordu lakin 14. haftada ikizlerin cinsiyetlerinin farklı olduğu öğrenildi. Farklı cinsiyete sahip ikizlerin ise gerçek anlamda tek yumurta ikizi olması mümkün değil.

2 farklı tür ikizlik tipi bulunuyor

 
Yarı tek yumurta ikizleri ilk defa anne karnında tespit edildi
İkizliklerin tek yumurta veya çift yumurta ikizliği olarak adlandırılan 2 tipi mevcut. Tek yumurta ikizliğinde annenin yumurta hücresi babadan gelen tek spermle dölleniyor ve döllenmiş yumurta sonrasında çeşitli evrelerde özdeş 2 embriyoyu oluşturuyor. Bu tür ikizliklerde bebekler aynı DNA’ya sahipler ve aynı genetik kodu taşıyorlar.

Çift yumurta ikizliğinde ise annede bulunan 2 farklı yumurta hücresi babadan gelen 2 farklı sperm ile dölleniyor yani her yumurtayı farklı bir sperm döllüyor. Bu sebeple bu bebeklerin DNA yapıları farklılık arz ediyor.

Yarı tek yumurta ikizliğinde ise tek yumurta hücresini 2 farklı sperm döllüyor. Bu ikizliklerde 3 farklı kromozom kümesi bulunuyor. Bu kromozom kümesinin 1 birimini anneden gelen kromozomlar, 2 birimini ise babadan gelen kromozomlar oluşturuyor. Bu tür ikizlikler sesquizygotic’ (sesqui=bir buçuk; zygotic=zigotik) olarak da adlandırılıyor ve 3 farklı kromozom kümesi içerdikleri için genellikle yaşamla bağdaşmıyorlar. Mekanizmaya göre döllenmiş yumurta 3 farklı kromozom kümesi içeren diğer hücreleri oluşturuyor ve bu hücreler 2 farklı embriyoya bölünüp ikizleri oluşturuyorlar.

Yarı tek yumurta ikizliği ilk defa 2007 yılında ABD’de tanımlanmıştı

Yarı tek yumurta ikizleri ilk defa anne karnında tespit edildi


Bu tür ikizliklerin ilk örneği 2007 yılında ABD’de görüldü. Yakın doktor takibine alınan gebelikte ikizlerden birinin cinsiyeti belirsiz olarak tanımlandı. Bu gebelikte ikizler genetik olarak anneye daha yakın olduğu ve paternal DNA’nın yarısını paylaştıkları belirtildi. Araştırmanın yazarı Professor Fisk istatistiklere göre dünyada yarı tek yumurta ikizliklerinin diğer ikizliklere kıyasla çok daha nadir görüldüğünü belirtti. Bu tür gebelikler çok nadir görüldüğü için gebelerde şu anda herhangi bir tarama veya genetik test yapılmıyor.

İkiz gebeliklerin ve bebeklerin anne karnındaki takibi gelişen teknoloji ile birlikte gün geçtikçe daha da kolaylaşıyor. Bu alandaki bilgilerimiz ise yapılan araştırmalar sayesinde her geçen gün artıyor. İleride bu bilgiler insanoğlunun yaşamı daha net anlamasını sağlayacak gibi görünüyor.

https://www.sciencedaily.com/releases/2019/02/190227173108.htm Yorum Yaz
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maximus8282 2 ay en beğenilen SigismundScholomoFreud
Yalnız “eril” kelimesi bazı dillerde erkek anlamına gelir normalde anlamı cins demektir tıpkı yine bazı dillerde kadın anlamına gelen “dişil” kelimesi gibi.
Erkek için eril kullanıyorsan bunun kadın için karşılığı dişildir dişi değil.
Kadın’ın kelime anlamı “yetişkin dişi” demektir,
Kız’ın kelime anlamı ise “dişi çocuk” demektir.
Yeni doğan bir insan nasıl yetişkin olarak doğabilir, kaldı ki tüm makale bilim diliyle yazılmış gibi,
Sak = kese
Ovum = yumurta
Spermatozoon = sperm
Vb çoğaltılabilir.
Çok bilimsever arkadaşım, benden sana naçizane bir tavsiye feminizmle ilgileneceğine Türkçe’nin daha iyi kullanımıyla ilgilensen daha doğru olur, editörlükte daha çok işine yarar.
Lafı daha fazla uzatıp bu konuda daha fazla zaman harcamayacağım sana birşey katabildiysem ne mutlu, hayatta başarılar.
Yalnız “eril” kelimesi bazı dillerde erkek anlamına gelir normalde anlamı cins demektir tıpkı yine bazı dillerde kadın anlamına gelen “dişil” kelimesi gibi.
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The souls migration 2 ay
yarı tek yumurta denmesine itiraz ediyorum.

tek yumurta hücresi olarak isimlendirmek yanılmanın başlangıcı olarak kabul edilebilir.
sperm eğer bir yumurtaya saldırı düzenliyor ve başarılı olabilmek için de sağlıklı olması gerekiyor ise yumurta' nın içinde ne olduğuna bakmak gerekir. bu noktada yumurtanın içinde ne olduğu tam anlamıyla öğrenilememiş denebilir belki de. zira 2 sperm tek yumurtayı döllüyorsa ve bu döllenme sonucunda 2 embriyo oluştuğu görülüyorsa demek ki yumurtanın sırrı hala çözülememiş oluyor. bu durumda bir çok şey söylenebilir mesela kadında yumurta oluşması düşünüldüğünde, 2 embriyo oluşmasına müsade edecek bir yapının tek yumuarta içerisinde yer alması, bunun kadın salgılanması ve erkek tarafından gönderilen spermlerin bu yumurtaya aynı delikten mi yoksa ayrı delikten mi girdiği ve hangisinin önce ulaştığı, ooh hooo iş uzuyor yani..
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maximus8282 2 ay
Kadın bebek? Her halta şu feminizm ayaklarıyla biz kız değiliz kadınız saçmalığını yerleştirmeseniz olmaz. İlla kız kavramına karşıysanız dişi diyelim o zaman, erkeğin her türlüsüne erkek deniyor, kadın kavramında diretme saçmalığını sürdürüp bıktırmayın artık.
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SigismundScholomoFreud 2 ay maximus8282
Kadın ve erkek cinsiyet belirtmek amacıyla tıp dilinde oldukça sık kullanılır. Bebeğin cinsiyeti kız değil 'kadın'dır. Hayvanlar için cinsiyet belirtme kelimeleri olarak 'eril' ve 'dişi' kullanılırken durum insanlarda erkek ve kadındır. Bilim feminizm ayağı yapmaz.
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kaazto28 2 ay
Ben daha tek yumurta ikizine anlam veremiyorum bir de bu çıktı. Tek yumurta ikizinde ne oluyorsa normalde bölünmeyen hucre aniden bölünüyor.ne tetikliyor acaba?
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abdusauk 2 ay
bilen varsa aydınlatabilir mi, iki sperm bir yumurtaya girdikten sonra nasıl ikiye bölünüyor? kromozom sayısı nasıl 46 olacak ? (23 ymurta 23x2 spermler den)
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Greylights 2 ay abdusauk
Nadir olmasının sebebi bu zaten. Bu olayın çoğunda sanırım bir gebelik durumu oluşamıyor. Tek yumurta ikizlerinde hücre bölünmesinin sebebi bilinmediği gibi, bu türde de, DNA'nın nasıl dizilip eşlendiği iki şekilde ayrıldığı bilinmiyor.
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AtiMX4 2 ay
Birşey anlamadım.
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