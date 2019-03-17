Yarı tek yumurta ikizleri ilk defa anne karnında tespit edildi

İkiz gebeliklerin oluşumu hala gizemini koruyan bir olgu olmayı sürdürüyor. Avustralya’nın Brisbane kentinde dünya üzerinde 2. yarı yumurta ikizi olma özelliği taşıyan biri kadın diğeri erkek cinsiyet olmak üzere ikiz bir gebelik tespit edildi. Bu ikizler ‘yarı özdeş’ veya ‘sesquizygotic’ (sesqui=bir buçuk; zygotic=zigotik) olarak tanımlanıyor ve anne karnında tespit edilen ilk yarı tek yumurta ikizi olma unvanını bulunduruyor.

2 farklı tür ikizlik tipi bulunuyor

Yarı tek yumurta ikizliğinde ise tek yumurta hücresini 2 farklı sperm döllüyor. Bu ikizliklerde 3 farklı kromozom kümesi bulunuyor. Bu kromozom kümesinin 1 birimini anneden gelen kromozomlar, 2 birimini ise babadan gelen kromozomlar oluşturuyor. Bu tür ikizlikler sesquizygotic’ (sesqui=bir buçuk; zygotic=zigotik) olarak da adlandırılıyor ve 3 farklı kromozom kümesi içerdikleri için genellikle yaşamla bağdaşmıyorlar. Mekanizmaya göre döllenmiş yumurta 3 farklı kromozom kümesi içeren diğer hücreleri oluşturuyor ve bu hücreler 2 farklı embriyoya bölünüp ikizleri oluşturuyorlar.

Yarı tek yumurta ikizliği ilk defa 2007 yılında ABD’de tanımlanmıştı

İkiz gebeliklerin ve bebeklerin anne karnındaki takibi gelişen teknoloji ile birlikte gün geçtikçe daha da kolaylaşıyor. Bu alandaki bilgilerimiz ise yapılan araştırmalar sayesinde her geçen gün artıyor. İleride bu bilgiler insanoğlunun yaşamı daha net anlamasını sağlayacak gibi görünüyor.

https://www.sciencedaily.com/releases/2019/02/190227173108.htm

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Araştırmanın yazarıgebeliğin oluşum mekanizmasını açıkladı. Mekanizmaya göre anneye aithücresi babaya aittarafından dölleniyor. İkizlerin görüntülenmesi gebeliğin. haftasında ultrason ile yapıldı vekeselerle bir adet plasenta tespit edildi. O haftalarda ikizlerin tek yumurta ikizi olduğu düşünülüyordu lakin. haftada ikizlerin cinsiyetlerinin farklı olduğu öğrenildi.İkizliklerinyumurta veyayumurta ikizliği olarak adlandırılan 2 tipi mevcut. Tek yumurta ikizliğinde annenin yumurta hücresi babadan gelenspermle dölleniyor ve döllenmiş yumurta sonrasında çeşitli evrelerde özdeş. Bu tür ikizliklerde bebekler aynı DNA’ya sahipler ve aynıkodu taşıyorlar.Çift yumurta ikizliğinde ise annede bulunanhücresi babadan gelenile dölleniyor yani her yumurtayı farklı bir sperm döllüyor. Bu sebeple bu bebeklerinyapıları farklılık arz ediyor.Bu tür ikizliklerin ilk örneğiyılında’de görüldü. Yakın doktor takibine alınan gebelikte ikizlerden birinin cinsiyetiolarak tanımlandı. Bu gebelikte ikizler genetik olarak anneye daha yakın olduğu ve’nın yarısını paylaştıkları belirtildi. Araştırmanın yazarıistatistiklere göre dünyada yarı tek yumurta ikizliklerinin diğer ikizliklere kıyasla çok dahagörüldüğünü belirtti. Bu tür gebelikler çokgörüldüğü için gebelerde şu anda herhangi birveyatest yapılmıyor.