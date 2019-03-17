Yarı tek yumurta ikizleri ilk defa anne karnında tespit edildi

Haber Editörü
İkiz gebeliklerin oluşumu hala gizemini koruyan bir olgu olmayı sürdürüyor. Avustralya’nın Brisbane kentinde dünya üzerinde 2. yarı yumurta ikizi olma özelliği taşıyan biri kadın diğeri erkek cinsiyet olmak üzere ikiz bir gebelik tespit edildi. Bu ikizler ‘yarı özdeş’ veya ‘sesquizygotic’ (sesqui=bir buçuk; zygotic=zigotik) olarak tanımlanıyor ve anne karnında tespit edilen ilk yarı tek yumurta ikizi olma unvanını bulunduruyor.Araştırmanın yazarı Professor Fisk gebeliğin oluşum mekanizmasını açıkladı. Mekanizmaya göre anneye ait yumurta hücresi babaya ait 2 farklı sperm tarafından dölleniyor. İkizlerin görüntülenmesi gebeliğin 6. haftasında ultrason ile yapıldı ve amniyotik keselerle bir adet plasenta tespit edildi. O haftalarda ikizlerin tek yumurta ikizi olduğu düşünülüyordu lakin 14. haftada ikizlerin cinsiyetlerinin farklı olduğu öğrenildi. Farklı cinsiyete sahip ikizlerin ise gerçek anlamda tek yumurta ikizi olması mümkün değil.
2 farklı tür ikizlik tipi bulunuyor
Çift yumurta ikizliğinde ise annede bulunan 2 farklı yumurta hücresi babadan gelen 2 farklı sperm ile dölleniyor yani her yumurtayı farklı bir sperm döllüyor. Bu sebeple bu bebeklerin DNA yapıları farklılık arz ediyor.
Yarı tek yumurta ikizliğinde ise tek yumurta hücresini 2 farklı sperm döllüyor. Bu ikizliklerde 3 farklı kromozom kümesi bulunuyor. Bu kromozom kümesinin 1 birimini anneden gelen kromozomlar, 2 birimini ise babadan gelen kromozomlar oluşturuyor. Bu tür ikizlikler sesquizygotic’ (sesqui=bir buçuk; zygotic=zigotik) olarak da adlandırılıyor ve 3 farklı kromozom kümesi içerdikleri için genellikle yaşamla bağdaşmıyorlar. Mekanizmaya göre döllenmiş yumurta 3 farklı kromozom kümesi içeren diğer hücreleri oluşturuyor ve bu hücreler 2 farklı embriyoya bölünüp ikizleri oluşturuyorlar.
Yarı tek yumurta ikizliği ilk defa 2007 yılında ABD’de tanımlanmıştı
Bu tür ikizliklerin ilk örneği 2007 yılında ABD’de görüldü. Yakın doktor takibine alınan gebelikte ikizlerden birinin cinsiyeti belirsiz olarak tanımlandı. Bu gebelikte ikizler genetik olarak anneye daha yakın olduğu ve paternal DNA’nın yarısını paylaştıkları belirtildi. Araştırmanın yazarı Professor Fisk istatistiklere göre dünyada yarı tek yumurta ikizliklerinin diğer ikizliklere kıyasla çok daha nadir görüldüğünü belirtti. Bu tür gebelikler çok nadir görüldüğü için gebelerde şu anda herhangi bir tarama veya genetik test yapılmıyor.
İkiz gebeliklerin ve bebeklerin anne karnındaki takibi gelişen teknoloji ile birlikte gün geçtikçe daha da kolaylaşıyor. Bu alandaki bilgilerimiz ise yapılan araştırmalar sayesinde her geçen gün artıyor. İleride bu bilgiler insanoğlunun yaşamı daha net anlamasını sağlayacak gibi görünüyor.
https://www.sciencedaily.com/releases/2019/02/190227173108.htm Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Erkek için eril kullanıyorsan bunun kadın için karşılığı dişildir dişi değil.
Kadın’ın kelime anlamı “yetişkin dişi” demektir,
Kız’ın kelime anlamı ise “dişi çocuk” demektir.
Yeni doğan bir insan nasıl yetişkin olarak doğabilir, kaldı ki tüm makale bilim diliyle yazılmış gibi,
Sak = kese
Ovum = yumurta
Spermatozoon = sperm
Vb çoğaltılabilir.
Çok bilimsever arkadaşım, benden sana naçizane bir tavsiye feminizmle ilgileneceğine Türkçe’nin daha iyi kullanımıyla ilgilensen daha doğru olur, editörlükte daha çok işine yarar.
Lafı daha fazla uzatıp bu konuda daha fazla zaman harcamayacağım sana birşey katabildiysem ne mutlu, hayatta başarılar.