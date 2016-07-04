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Yaşlı adam 3D yazıcı ile yeni çenesine kavuştu

3D yazıcıların sağlık alanında kullanılmasıyla ortaya hayat kurtaran çözümler çıkmaya devam ediyor. Son olarak hastalığı nedeniyle çenesini kaybeden bu adama yazıcı ile yepyeni bir çene üretildi.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Yaşlı adam 3D yazıcı ile yeni çenesine kavuştu
Üç boyutlu baskı teknolojisi artık eğlence aracı olmaktan çıkarak çok daha büyük işlere imza atıyor. Amerika’da yaşayan Shirley Anderson'ın yaşadıkları da buna en güzel örneklerden. 1998 yılında dil kanseri teşhisi konulan ve birçok tedavi gören Anderson, göğsünden alınan kas kütlesinin de başarılı olmamasıyla ne yazık ki çenesini kaybetti. İlerleyen yıllarda maske ile hayatına devam eden yaşlı adama çözüm, teknolojinin en büyük nimetlerinden olan 3D yazıcılardan geldi.
Indiana Üniversitesi Tıp Fakültesi doktorlarından Travis Bellichi yaptığı açıklamada Shirley Anderson’ın yüz kalıbını alarak yeni çenesini tasarladıklarını ve ardından üç boyutlu yazıcı ile baskı aldıklarını belirtiyor. Protez çenenin dış görünüş itibariyle mümkün olduğu kadar doğal gözükmesi için bağlantı bölgelerinde özenle çalıştıklarını dile getiren Bellichi ve ekibi, sonuç itibariyle ortaya muazzam bir iş çıkarmayı başardılar.
Bilinen yöntemlerin yeterli kalmadığı durumlarda devreye giren 3D yazıcılar, protez alanı başta olmak üzere birçok konuda yaratıcı ve işlevsel çözümler üretiyorlar. Hatırlayacağınız üzere daha önce üç boyutlu baskı ile hazırlanan kafatası 22 yaşındaki genç bir kadının hayata tekrar tutunmasını sağlamıştı.

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mehmedaltair 3 yıl en beğenilen
Bizde yakında 3d yazıcılara da vergi gelir uzaktan bön bön bakarız güzelim teknolojiye
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hzoguzhan 3 yıl
3d yazıcıyla televizyon yapabileceğimiz için trt vergisi gelmesini bekliyorum ben :D
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Patren 3 yıl
çok üzüldüm adama :( keşke canlı hücreden bişey yapabilrseler
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belkiutangac 3 yıl
sanırım son 5 yılın en güzel icaatlarından birisi
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sdc55 3 yıl
protez ayak ve kol yerine iyi bir teknoloji bence
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Nevfel 3 yıl
Ülkemizde de 3d yazıcı üreten firmalar var. Zaxe ve sintertek gibi. Görünen o ki kimsenin haberi yok.
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Powerman1923 3 yıl
3d yazıcılar bu yüzyılın teknolojisi olacaklar.
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dr_mrh 3 yıl
3 boyutlu yazıcı ile sadece maske mi üretebilmişler, çok yaratıcı. kusura bakmayın ama bizim cerrahlarımız çok daha yetenekli. Çenesine av tüfeği dayayıp intihar etmeye çalışan bir komşum vardı, operasyonlar sonrası halı bu adamın maskeli haline benziyordu. adamın çenesinin bir bölümü yoktu, hatta uzunca bir süre sıvı beslenmesi gerekti.
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kadirirdem 3 yıl
3d yazıcılar gerçekten etkileyici işler yapıyor helal olsun...
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arel.gr 3 yıl kadirirdem
kadirirdem

3d yazıcılar gerçekten etkileyici işler yapıyor helal olsun...

vermişsin yine
helâllığını bu sıcaklarda, üretime geçebilirler artık
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A.F.Y.D 3 yıl
Benim anlamadığım bu 3d yazıcı malzeme olarak ne kullanıyor? biri aydınlatsın, yemekten silaha kadar her şeyi yapıyormuş
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Barni Moloztaş 3 yıl
3D yazıcıyla et yapsak kilosu 40 TL
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fthkn 3 yıl
Herkes yapar biz de vergi koyarız. Vergiyi Türkler icat etmiştir zaten.
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hzoguzhan 3 yıl
3d yazıcıyla televizyon yapabileceğimiz için trt vergisi gelmesini bekliyorum ben :D
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