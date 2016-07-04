Yaşlı adam 3D yazıcı ile yeni çenesine kavuştu

Üç boyutlu baskı teknolojisi artık eğlence aracı olmaktan çıkarak çok daha büyük işlere imza atıyor. Amerika’da yaşayan Shirley Anderson'ın yaşadıkları da buna en güzel örneklerden. 1998 yılında dil kanseri teşhisi konulan ve birçok tedavi gören Anderson, göğsünden alınan kas kütlesinin de başarılı olmamasıyla ne yazık ki çenesini kaybetti. İlerleyen yıllarda maske ile hayatına devam eden yaşlı adama çözüm, teknolojinin en büyük nimetlerinden olan 3D yazıcılardan geldi.

Indiana Üniversitesi Tıp Fakültesi doktorlarından Travis Bellichi yaptığı açıklamada Shirley Anderson’ın yüz kalıbını alarak yeni çenesini tasarladıklarını ve ardından üç boyutlu yazıcı ile baskı aldıklarını belirtiyor. Protez çenenin dış görünüş itibariyle mümkün olduğu kadar doğal gözükmesi için bağlantı bölgelerinde özenle çalıştıklarını dile getiren Bellichi ve ekibi, sonuç itibariyle ortaya muazzam bir iş çıkarmayı başardılar.

Bilinen yöntemlerin yeterli kalmadığı durumlarda devreye giren 3D yazıcılar, protez alanı başta olmak üzere birçok konuda yaratıcı ve işlevsel çözümler üretiyorlar. Hatırlayacağınız üzere daha önce üç boyutlu baskı ile hazırlanan kafatası 22 yaşındaki genç bir kadının hayata tekrar tutunmasını sağlamıştı.