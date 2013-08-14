Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Yatırımcılar yanlış Surface RT politikası yüzünden Microsoft'a dava açıyor

5 yıl
1b
1
26
Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Yatırımcılar yanlış Surface RT politikası yüzünden Microsoft'a dava açıyor

Tablet pazarında Android ve iOS'a rakip olmasını ümit ederek Windows RT işletim sistemini piyasaya süren ve kendi markasını taşıyan Surface RT adlı tablet ile destekleyen Microsoft, her iki tarafta da hayal kırıklığına uğradı.

Windows RT işletim sistemi yeterli ilgi çekemeyince haliyle Surface RT satışlarına da olumsuz etki yaptı. Microsoft raflarda kalan stokları eritmek için indirim uygulayınca bu, mali tablolara 900 milyon dolar maliyet olarak yansıdı.

Bu gelişme elbette yatırımcıları memnun etmedi. Yatırımcılar adına Rudman & Dowd LLP adlı bir hukuk şirketi, mağdur edildiklerini belirterek Microsoft'a dava açtı. 

Firma, Microsoft'un 18 Nisan-18 Temmuz tarihleri arasındaki Surface RT satışlarının performansı konusunda kötü gidişatı bilmesine rağmen yanlış ve eksik bilgilendirme yaptığını ve yatırımcılarını mağdur ettiğini iddia ediyor. 

Microsoft'un yanlış politikası nedeniyle ortaya çıkan büyük maliyet, hisse değerlerinin yüzde 9 oranında düşmesi ile sonuçlandı. Yatırımcıların mağduriyeti de buradan kaynaklanıyor. Hukuk firması mağdur olduğunu düşünen tüm yatırımcıları bu davaya müdahil olmaya çağırıyor. Son yapılan analizlerde ise 6 milyon Surface RT tabletinin raflarda kaldığı sanılıyor.  

http://www.pcworld.com/article/2046556/microsofts-surface-rt-snafu-prompts-shareholder-suit.html Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Batuist 5 yıl en beğenilen
bence microsoft hiç windowsun arm versiyonuna bulaşmayacaktı.. eğer x86 versiyonuyla arm versiyonu birbiriyle uyumsuz olursa tabiki kimse yanaşmaz.. fakat x86 versiyonunu tabletler için daha hafif bir yapıya büründürüp masa üstü platformuylada uyumlu olması gerekirdi.. arm çözümü bir çıkmazdı..
bence microsoft hiç windowsun arm versiyonuna bulaşmayacaktı.. eğer x86 versiyonuyla arm versiyonu birbiriyle uyumsuz olursa tabiki kimse yanaşmaz.. fakat x86 v...
Devamını Gör
Yanıtla +14
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
steelpanther 5 yıl
Microsoft'u hiç sevmem ama .exe mevzusu biraz saçma, sonuçta iPad'de de MacOS uygulamaları çalışmıyor. Microsoft'un suçu tamamen farklı tabanlı bir yazılımı aynı görsellikle sunmuş olması bence, insanlar yanıldı, ben 500 dolara bilgisayar alabilirim dediler ama olmayınca geri iade ettiler. Tablete baktığında multitasking deli gibi, klavye aksesuarı harika ama ben bunu alıp ne yapabilirim? Uygulama desen yok, oyun desen yok, Tegra 3 ölmüş. Bence Microsoft'un tek çözümü Surface Pro tabletleri 500-600 dolar seviyesine çekmek ve Haswell işlemcilisini çıkarmak.
Microsoft'u hiç sevmem ama .exe mevzusu biraz saçma, sonuçta iPad'de de MacOS uygulamaları çalışmıyor. Microsoft'un suçu tamamen farklı tabanlı bir yazılımı ayn...
Devamını Gör
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
okan_cehapelioglu 5 yıl
bu durum bizim ülkemizde sıkca görülen bişey ama kimse gidipte kurumların yakasına yapışamıyor
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 5 yıl
Hey yavrum, kim der di ki birgün gelecek UNIX'in torunları WINDOWS'dan atalarının öcünü alacak . ARM'ın desteğiyle tabiiki....
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
LilTunechi 5 yıl
İnsanları kandirmanin bedelini ödüyor
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Public_Enemy 5 yıl
Microsoft Arm trenine bir noktadan binme ihtiyacı hissetti ama yanlış duraktan bindi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
khaos 5 yıl
lite bir x86 sürüm+uzun süreli bir batarya+en azından 1.nesil ipad ağırlığında bir tablet başarının formülü olur böyle bir tableti olan ne ipad'in ne de android tabletlerin yüzüne bakmaz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hacı.basat 5 yıl
Orijinalden alıntı: abdulmusavvir
Bunlara hiç gerek yokki, şimdi bile Windows RTnin kurulabilir sürümü çıksa eşek yüküyle para kaldırırlar, tüm o zararlar kâra dönüşür, DVD bile olsa kurmak için millet bir yolunu bulur, zarar etti denilen tabletleri almak için sıraya girerler.

Sorun da bu zaten, çöken windowsRT'yi sadece servisi kurabilir, kullanıcının kendi başına kurulum yapmasına izin vermiyorlar, tüm yollar tıkalı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
abdulmusavvir 5 yıl
Bunlara hiç gerek yokki, şimdi bile Windows RT'nin kurulabilir sürümü çıksa eşek yüküyle para kaldırırlar, tüm o zararlar kâra dönüşür, DVD bile olsa kurmak için millet bir yolunu bulur, zarar etti denilen tabletleri almak için sıraya girerler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 5 yıl
Nerede o olay yaratacak iPad ve Android işletim sistemli tabletleri silip süpüren Surface Tanıtımından bugüne belliydi böyle olacağı. Microsoft'un Mobilde pek şansı yok.
2 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aycibin 5 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Nerede o olay yaratacak iPad ve Android işletim sistemli tabletleri silip süpüren Surface Tanıtımından bugüne belliydi böyle olacağı. Microsoft'un Mobilde pek şansı yok.

arkadaş misafir üyelik nedir?hem misafir dediğin balık gibidir 3 günde kokar.misafir diyip 27000 mesaj atmak nedir yahu?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DigitalWorld 5 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Nerede o olay yaratacak iPad ve Android işletim sistemli tabletleri silip süpüren Surface Tanıtımından bugüne belliydi böyle olacağı. Microsoft'un Mobilde pek şansı yok.


Mobili bırak. Oyunlarda el mahkum ve office tekeli ( Genelde firmalar microsoft office kullanıcısı arıyor. ) olmasa 1 tane CD satamaz.


Politikaları hepten batmayı ister cinsten zaten. Yahu düşünsene bir sistem satıyorsun ve sadece bir kere kurabilirsin. Hadi ya. Ulan oldu ya HDD bozuldu çöpe gitti. Ya da anakart yandı yenisini aldım. Ya da format atacağım. Bunda bile sorun. 500TL para vereceğim bir de onu sadece o PC de kullanacağım. Hadi ya.

Zaten milyonlar böyle düpşündü de topa tuttular. Adamlar bir de lütfettiler de efendim işte neymiş hadi 3 ayda bir hak vermişler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 5 yıl
Kız yazık kız...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Turkforce 5 yıl
Bill Gates sonrasında koltuğa geçip şirketi peş peşe bu kadar başarısızlığa sürükleyen bir insan niye hala görevini sürdürür anlamak mümkün değil.
Windows 8 ile mevcut bilgisayarların milyonda birinde bulunan dokunmatik ekran teknolojisine göre ve bugüne kadar alışılmış herşeyi altüst ederek masaüstü sistemlerin içine ettikten sonra, tablet tarafında da devasa boyutlu hantal ve herşeyle uyumsuz üstüne üstlük pahalı bir sistem çıkarıp çifte başarısızlığa imza attığı için Steve Ballmer'ı tebrik ediyorum.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mesincır 5 yıl
Bir işletim sistemine Windows derseniz Windows anlaşılır.
İnsanlar baktı tamam Windows'un tablet üzerindeki hali dedi. Ama öyle olmadığı anlaşılınca
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +274 12 Angry Men +163 Informed +150 serdar_k +123 madmahmutd +116 csh +92 aca-n +86 flowerhorn +84 Chronotide +76 CoreXXX +63
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
1024 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Taşınabilir Bilgisayarlar, Windows ve microsoft
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Transcend JetFlash 780 video inceleme "210MB/saniye hız sunan yüksek performanslı USB 3.0 bellek" 5 yıl ASUS Memo Pad HD 7 "Fiyatı Uygun, Özellikleri Doygun" 7 inç Tablet video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
BTK’dan DJI Phantom 3'e para cezası!
DonanımHaber
SAMSUNG A8 PLUS 2018 ANA KONU
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim