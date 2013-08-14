Yatırımcılar yanlış Surface RT politikası yüzünden Microsoft'a dava açıyor





Tablet pazarında Android ve iOS'a rakip olmasını ümit ederek Windows RT işletim sistemini piyasaya süren ve kendi markasını taşıyan Surface RT adlı tablet ile destekleyen Microsoft, her iki tarafta da hayal kırıklığına uğradı.





Windows RT işletim sistemi yeterli ilgi çekemeyince haliyle Surface RT satışlarına da olumsuz etki yaptı. Microsoft raflarda kalan stokları eritmek için indirim uygulayınca bu, mali tablolara 900 milyon dolar maliyet olarak yansıdı.





Bu gelişme elbette yatırımcıları memnun etmedi. Yatırımcılar adına Rudman & Dowd LLP adlı bir hukuk şirketi, mağdur edildiklerini belirterek Microsoft'a dava açtı.





Firma, Microsoft'un 18 Nisan-18 Temmuz tarihleri arasındaki Surface RT satışlarının performansı konusunda kötü gidişatı bilmesine rağmen yanlış ve eksik bilgilendirme yaptığını ve yatırımcılarını mağdur ettiğini iddia ediyor.





Microsoft'un yanlış politikası nedeniyle ortaya çıkan büyük maliyet, hisse değerlerinin yüzde 9 oranında düşmesi ile sonuçlandı. Yatırımcıların mağduriyeti de buradan kaynaklanıyor. Hukuk firması mağdur olduğunu düşünen tüm yatırımcıları bu davaya müdahil olmaya çağırıyor. Son yapılan analizlerde ise 6 milyon Surface RT tabletinin raflarda kaldığı sanılıyor.

http://www.pcworld.com/article/2046556/microsofts-surface-rt-snafu-prompts-shareholder-suit.html