Yatırımcılar yanlış Surface RT politikası yüzünden Microsoft'a dava açıyor

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Tablet pazarında Android ve iOS'a rakip olmasını ümit ederek Windows RT işletim sistemini piyasaya süren ve kendi markasını taşıyan Surface RT adlı tablet ile destekleyen Microsoft, her iki tarafta da hayal kırıklığına uğradı.
Windows RT işletim sistemi yeterli ilgi çekemeyince haliyle Surface RT satışlarına da olumsuz etki yaptı. Microsoft raflarda kalan stokları eritmek için indirim uygulayınca bu, mali tablolara 900 milyon dolar maliyet olarak yansıdı.
Bu gelişme elbette yatırımcıları memnun etmedi. Yatırımcılar adına Rudman & Dowd LLP adlı bir hukuk şirketi, mağdur edildiklerini belirterek Microsoft'a dava açtı.
Firma, Microsoft'un 18 Nisan-18 Temmuz tarihleri arasındaki Surface RT satışlarının performansı konusunda kötü gidişatı bilmesine rağmen yanlış ve eksik bilgilendirme yaptığını ve yatırımcılarını mağdur ettiğini iddia ediyor.
Microsoft'un yanlış politikası nedeniyle ortaya çıkan büyük maliyet, hisse değerlerinin yüzde 9 oranında düşmesi ile sonuçlandı. Yatırımcıların mağduriyeti de buradan kaynaklanıyor. Hukuk firması mağdur olduğunu düşünen tüm yatırımcıları bu davaya müdahil olmaya çağırıyor. Son yapılan analizlerde ise 6 milyon Surface RT tabletinin raflarda kaldığı sanılıyor.
http://www.pcworld.com/article/2046556/microsofts-surface-rt-snafu-prompts-shareholder-suit.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Sorun da bu zaten, çöken windowsRT'yi sadece servisi kurabilir, kullanıcının kendi başına kurulum yapmasına izin vermiyorlar, tüm yollar tıkalı.
arkadaş misafir üyelik nedir?hem misafir dediğin balık gibidir 3 günde kokar.misafir diyip 27000 mesaj atmak nedir yahu?
Mobili bırak. Oyunlarda el mahkum ve office tekeli ( Genelde firmalar microsoft office kullanıcısı arıyor. ) olmasa 1 tane CD satamaz.
Politikaları hepten batmayı ister cinsten zaten. Yahu düşünsene bir sistem satıyorsun ve sadece bir kere kurabilirsin. Hadi ya. Ulan oldu ya HDD bozuldu çöpe gitti. Ya da anakart yandı yenisini aldım. Ya da format atacağım. Bunda bile sorun. 500TL para vereceğim bir de onu sadece o PC de kullanacağım. Hadi ya.
Zaten milyonlar böyle düpşündü de topa tuttular. Adamlar bir de lütfettiler de efendim işte neymiş hadi 3 ayda bir hak vermişler.
Windows 8 ile mevcut bilgisayarların milyonda birinde bulunan dokunmatik ekran teknolojisine göre ve bugüne kadar alışılmış herşeyi altüst ederek masaüstü sistemlerin içine ettikten sonra, tablet tarafında da devasa boyutlu hantal ve herşeyle uyumsuz üstüne üstlük pahalı bir sistem çıkarıp çifte başarısızlığa imza attığı için Steve Ballmer'ı tebrik ediyorum.
İnsanlar baktı tamam Windows'un tablet üzerindeki hali dedi. Ama öyle olmadığı anlaşılınca
1 Misafir
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