Yemeksepeti’nden eğlenceli geri bildirim projesi: Suç ve Ceza

Yemeksepeti klasikleşen ‘İyi ki Doydun’ videoları ve Fakat İyi Yedik gibi projelerle pek çok ödül toplayarak, kişiselleştirme alanında rüştünü çoktan ispatlamıştı. Suç ve Ceza isimli yeni projesinde ise bu kez, son üç aydır sipariş vermeyen kullanıcılarına yönelik bir işe imza attı. Yemeksepeti çalışanları tarafından senaryosu yazılan interaktif video eğlence, oyun ve geri bildirim sistemini birleştiriyor. Sonucunda ise, kullanıcı memnuniyetine yönelik çok keyifli bir deneyim ortaya çıkıyor.

Videoda 450 kişilik Yemeksepeti ekibini yöneten direktörler kullanıcılara ‘hesap veriyor’. ‘Kullanıcımızın memnuniyeti her şeyden daha mühim’ diyerek verilen cezalara boyun eğen bu cesur isimler, Pazarlama Direktörü Barış Sönmez, IT Direktörü Bülent Akar, İK Direktörü Ceran Dereobalı, Satış Direktörü Korhan Erçin, COO Nedim Nahmias ve Kullanıcı Deneyimi Direktörü Onur Bilgi. Hikayenin en başından itibaren kullanıcının tarafında olan CEO Nevzat Aydın ise, “3 aydır gelmiyor diye kullanıcıya trip mi atıyorsunuz” gibi ifadelerle direktörlere zor anlar yaşatıyor.

Nevzat Aydın, sonrasında kullanıcıyı, ‘Bunun sorumlusu kim’ diye sorarak, sipariş vermemesinin sorumlusu olarak gördüğü direktörlere, ‘hiç çekinmeden’ ceza vermeye davet ediyor. Hayli eğlenceli sahnelerin ortaya çıktığı bu ceza verme bölümü için direktörler tam 36 tişört eskitti, bolca ıslandı, hafiften sarsıldı. Yemeksepeti bu projeyle aynı zamanda, yöneticilerini kullanıcı ile dijital ortamda birebir karşı karşıya getirerek yine bir ilke imza atmış oldu.

Geri bildirimlerle birebir ilgilenecekler

Suç ve Ceza videosunun, sadece ceza verme bölümünü içeren bir versiyonu daha hazırlandı ve bunun için bir mikro sitesine oluşturuldu. İlgili siteye Dijital dünyada ses getirecekvideosunun, sadece ceza verme bölümünü içeren bir versiyonu daha hazırlandı ve bunun için bir mikro sitesine oluşturuldu. İlgili siteye https://sucveceza.yemeksepeti.com/ adresinden ulaşılabiliyor.

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Kullanıcı videonun son safhasında sipariş vermeme nedenlerini Yemeksepeti’ne ulaştırabilecek. Bu geri bildirimler ilgili departmanlara iletilecek ve tüm direktörler ekipleri ile birlikte şikayetlere çözüm üretecek. Proje bu şekilde bir yandan daile kullanıcı arasındaki iletişimiolarak güçlendirmiş olacak.