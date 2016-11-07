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Yemeksepeti’nden eğlenceli geri bildirim projesi: Suç ve Ceza

Yemeksepeti, kullanıcıların Yemeksepeti deneyimini ölçümlemek ve uzun süredir sipariş vermeyen kullanıcıları geri kazanmak için son derece eğlenceli bir projeyi hayata geçirdi.
2 yıl
4,8b
1
19
Web Siteleri
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Yemeksepeti klasikleşen ‘İyi ki Doydun’ videoları ve Fakat İyi Yedik gibi projelerle pek çok ödül toplayarak, kişiselleştirme alanında rüştünü çoktan ispatlamıştı. Suç ve Ceza isimli yeni projesinde ise bu kez, son üç aydır sipariş vermeyen kullanıcılarına yönelik bir işe imza attı. Yemeksepeti çalışanları tarafından senaryosu yazılan interaktif video eğlence, oyun ve geri bildirim sistemini birleştiriyor. Sonucunda ise, kullanıcı memnuniyetine yönelik çok keyifli bir deneyim ortaya çıkıyor.

Videoda 450 kişilik Yemeksepeti ekibini yöneten direktörler kullanıcılara ‘hesap veriyor’. ‘Kullanıcımızın memnuniyeti her şeyden daha mühim’ diyerek verilen cezalara boyun eğen bu cesur isimler, Pazarlama Direktörü Barış Sönmez, IT Direktörü Bülent Akar, İK Direktörü Ceran Dereobalı, Satış Direktörü Korhan Erçin, COO Nedim Nahmias ve Kullanıcı Deneyimi Direktörü Onur Bilgi. Hikayenin en başından itibaren kullanıcının tarafında olan CEO Nevzat Aydın ise, “3 aydır gelmiyor diye kullanıcıya trip mi atıyorsunuz” gibi ifadelerle direktörlere zor anlar yaşatıyor.

Nevzat Aydın, sonrasında kullanıcıyı, ‘Bunun sorumlusu kim’ diye sorarak, sipariş vermemesinin sorumlusu olarak gördüğü direktörlere, ‘hiç çekinmeden’ ceza vermeye davet ediyor. Hayli eğlenceli sahnelerin ortaya çıktığı bu ceza verme bölümü için direktörler tam 36 tişört eskitti, bolca ıslandı, hafiften sarsıldı. Yemeksepeti bu projeyle aynı zamanda, yöneticilerini kullanıcı ile dijital ortamda birebir karşı karşıya getirerek yine bir ilke imza atmış oldu.

Geri bildirimlerle birebir ilgilenecekler

Kullanıcı videonun son safhasında sipariş vermeme nedenlerini Yemeksepeti’ne ulaştırabilecek. Bu geri bildirimler ilgili departmanlara iletilecek ve tüm direktörler ekipleri ile birlikte şikayetlere çözüm üretecek. Proje bu şekilde bir yandan da Yemeksepeti ile kullanıcı arasındaki iletişimi uzun vadeli olarak güçlendirmiş olacak.



Dijital dünyada ses getirecek Suç ve Ceza videosunun, sadece ceza verme bölümünü içeren bir versiyonu daha hazırlandı ve bunun için bir mikro sitesine oluşturuldu. İlgili siteye https://sucveceza.yemeksepeti.com/ adresinden ulaşılabiliyor.

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Deli Hamsi 2 yıl en beğenilen
Herkes arkadaş boş boş işler demiş. Müthiş keyifli bir proje yapmış adamlar, çokta keyif aldım tıklarken, onlar da yaparken bi o kadar keyif almışlar belli. Naapsın adamlar anlamadım ki?
Hiçbirşeyi de beğenmeyin.
Yemeksepeti işini gayet iyi yapan bi site, kullanıcılar için de çalışanlar için de keyifli bişey yapmışlar ellerine sağlık.
Herkes arkadaş boş boş işler demiş. Müthiş keyifli bir proje yapmış adamlar, çokta keyif aldım tıklarken, onlar da yaparken bi o kadar keyif almışlar belli. Naa...
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1 Yanıt Yanıtla +34
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sniper23 2 yıl Deli Hamsi
Deli Hamsi

Herkes arkadaş boş boş işler demiş. Müthiş keyifli bir proje yapmış adamlar, çokta keyif aldım tıklarken, onlar da yaparken bi o kadar keyif almışlar belli. Naapsın adamlar anlamadım ki?
Hiçbirşeyi de beğenmeyin.
Yemeksepeti işini gayet iyi yapan bi site, kullanıcılar için de çalışanlar için de keyifli bişey yapmışlar ellerine sağlık.

Boş iş olmasının sebebi bunu yabancı bir site yapmadı, türk sitesi yaptı. Diğer türlü tepkiler farklı olurdu.
Deli HamsiHerkes arkadaş boş boş işler demiş. Müthiş keyifli bir proje yapmış adamlar, çokta keyif aldım tıklarken, onlar da yaparken bi...
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Yanıtla +13
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Akbell 2 yıl
Hiç bir haltı beğenmeme takımı gelmiş. Yabancılar yapsaydı (belki yapmışlardır da) eminim burada Yemeksepeti'nin yaptığına boş işler diyenler onlara övgü yağdırırdı. Ülkemizde göremiyoruz tarzı şeyler derlerdi. Adamlar ne güzel yapmış işte. Beğendim.
Hiç bir haltı beğenmeme takımı gelmiş. Yabancılar yapsaydı (belki yapmışlardır da) eminim burada Yemeksepeti'nin yaptığına boş işler diyenler onlara övgü yağdır...
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sdc55 2 yıl
iştah kapatıcı reklam olmuş
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leocorte 2 yıl
Yemeksepeti kullanmıyorum çünkü 2-3 lira pahalı ve kampanyalar YOK. Mağaza uygulamasını kullanmak daha kârlı. Üstelik puanda çok hızlı birikiyor.
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leocorte 2 yıl
Yemeksepeti kullanmıyorum çünkü 2-3 lira pahalı ve kampanyalar YOK. Mağaza uygualmasını kullanmak daha kârlı. Üstelik puanda çok hızlı birikiyor.
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Stand Alone 2 yıl
Gayet güzel olmuş. Böyle projeler başkasında olunca övgüler yağar, Türkler yapınca denilmedik laf kalmaz. Aynı kitle köprüye yola da karşı ya neyse...
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-Uzumaki Naruto- 2 yıl
İyi bir proje olmuş başkaları yapsa direk müthiş derlerdi türk malı oldumu yok efendik sorunu varmış onu varmış bunu varmış.NOT:İlk defa iyi bir proje görebildik.
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Scarfeys 2 yıl
Kampanya yapmış olmak için yapılan çalışmadır. Olmasa da olurmuş hani.
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MegaWolt38 2 yıl
Onur denen herifi seçin bence.
Çünkü adamlarda müşteri deneyimi sıfır. Yıllardır benim gibi üye olanlara bir liralık kupon vermezler, gidip onlarca sahte hesap açanlara 10/20 çek verirler.!
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exeter 2 yıl
Adamlar gerçekleri görmenin en basit ve en eğlenceli yolunu yaptılar bence. 3 aydan fazladır siparişlerindeki %25 azalmanın nedenini arayan birileri elbet olacak. Sonuçta bir puanlama sistemi vardı fakat çokta iş yapmıyordu. Nedeni ise firmaların burunlarının büyüklüğü idi. istediğiniz kadar şikayet edin düzeltmiyorlardı( popayes, burgerking, mcdonalds vb) Adamlar bi hatayı yakaladılar ve dediler ki biz bunu duzeltecegiz... Keşke bunu diğer firmalarda yapabilse.. Darısı diğer firmaların başına...
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BekirTemel 2 yıl

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yunskrgl 2 yıl
kadına sos sıktırın çok keyifli :DD
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lazloo 2 yıl yunskrgl
yunskrgl
kadına sos sıktırın çok keyifli :DD

hhaha


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