Tam Boyutta Gör Rekabet Kurumu'nun web sitesinden yayımlanan duyuruya göre, online sipariş platformu Yemepsepeti'ne soruşturma başlatıldı. Kuruldan yapılan açıklamada, teslimat devinin kendi kurye hizmetini zorunlu tutmak ve üye işletmelerin faaliyetlerini zorlaştırmak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. ve/veya 6. maddesini ihlal ettiği iddiaları araştırılacak.

Rekabet Kurumu, Yemeksepeti'ne soruşturma başlattı

Bugün erken saatlerde yapılan duyuruya göre, Yemeksepeti'ne açılan soruşturmanın gerekçesi olarak ''kendi kurye hizmetini zorunlu tutma ve üye işletmelerin faaliyetlerini zorlaştırma'' gösterildi. Bu süreçte elde edilecek bilgi ve belgeler doğrultusunda ise, şirketin faaliyetlerinin rekabet açısından uygunluğu değerlendirilecek ve gerekli adımlar atılacak.

Rekabet Kurumu, Çiçeksepeti'ne soruşturma başlattı 1 ay önce eklendi

Ayrıca Rekabet Kurumu, geçtiğimiz aylarda Çiçeksepeti hakkında da bir soruşturma açmış ve şirketin platform hizmetlerini üçüncü taraflara kapatmak ve kendi bayileri lehine davranışlarda bulunmak suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddesini ihlal ettiği belirtilmişti. Yemeksepeti hakkında Rekabet Kurumu’nun internet sitesinden yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

Yemek Sepeti Elektronik İletişim Perakende Gıda AŞ'nin çevrim içi yemek siparişi-servisi platform hizmeti kapsamında kendi kurye hizmetini zorunlu tutmak ve üye işletmelerin faaliyetlerini zorlaştırmak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. ve/veya 6. maddesini ihlal ettiği iddialarına yönelik yürütülen önaraştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı. Önaraştırmada elde edilen bilgileri, belgeleri ve yapılan tespitleri 07.03.2024 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; Yemek Sepeti Elektronik İletişim Perakende Gıda AŞ hakkında soruşturma açılmasına, 24-12/211-M sayı ile karar vermiştir.

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