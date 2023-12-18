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    Yemeksepeti’nin sahibi Türkiye merkezini kapatıyor

    Alman gıda dağıtım şirketi Delivery Hero, Tayvan ve Türkiye teknoloji merkezlerini kapatacağını duyurdu. Delivery Hero, 2015 yılında Yemeksepeti.com’u satın almıştı.
    Yemeksepeti’nin sahibi Türkiye merkezini kapatıyor Tam Boyutta Gör
    Alman yemek dağıtım şirketi Delivery Hero SE, pazartesi günü yaptığı açıklamada Tayvan ve Türkiye'deki teknoloji merkezlerini kapatacağını ve Berlin'deki genel merkezinde işten çıkarmalar yapacağını duyurdu.

    Delivery Hero'dan Türkiye kararı

    Tayvan ve Türkiye teknoloji merkezlerini kapatacağını duyuran Delivery Hero, işten çıkarmaların şirketin 2023 yılı boyunca işgücünü, ocak ayındaki işten çıkarmalar da dahil olmak üzere yaklaşık %13 oranında azalttığı anlamına geldiğini söyledi. Delivery Hero İcra Kurulu Başkanı Niklas Oestberg yaptığı açıklamada, merkezlerin kapatılması ve işten çıkarmaların, şirketin Delivery Hero'nun ana platformu ve Hızlı Ticaret işletmelerinin verimliliğini ve kalitesini artırma stratejisinin bir parçası olduğunu söyledi.

    Delivery Hero'nun en büyük pazarı olan Asya işletmesi, pandemi dönemindeki karantinaların hafiflemesinin ardından durgunlaşmış durumda. Eylül ayında Delivery Hero, Singapur, Malezya, Filipinler ve Tayland dahil olmak üzere birçok güneydoğu Asya ülkesinde Foodpanda markasını satmak için görüşmelerde bulunduğunu söylemişti.

    Delivery Hero, 2015 yılında Yemeksepeti.com’u 589 milyon dolara satın almıştı. Delivery Hero, halihazırda 70’ten fazla ülkede 500.000’den fazla restoranla birlikte hizmet veriyor. Delivery Hero, 2023'ün ikinci çeyreğinde 11,1 milyar avro brüt ürün değeri üretirken bu, sabit para biriminde yıllık %8'lik bir büyümeye karşılık geliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 1 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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