Yemeksepeti’nin sahibi Türkiye merkezini kapatıyor

Delivery Hero'dan Türkiye kararı
Tayvan ve Türkiye teknoloji merkezlerini kapatacağını duyuran Delivery Hero, işten çıkarmaların şirketin 2023 yılı boyunca işgücünü, ocak ayındaki işten çıkarmalar da dahil olmak üzere yaklaşık %13 oranında azalttığı anlamına geldiğini söyledi. Delivery Hero İcra Kurulu Başkanı Niklas Oestberg yaptığı açıklamada, merkezlerin kapatılması ve işten çıkarmaların, şirketin Delivery Hero'nun ana platformu ve Hızlı Ticaret işletmelerinin verimliliğini ve kalitesini artırma stratejisinin bir parçası olduğunu söyledi.
Delivery Hero'nun en büyük pazarı olan Asya işletmesi, pandemi dönemindeki karantinaların hafiflemesinin ardından durgunlaşmış durumda. Eylül ayında Delivery Hero, Singapur, Malezya, Filipinler ve Tayland dahil olmak üzere birçok güneydoğu Asya ülkesinde Foodpanda markasını satmak için görüşmelerde bulunduğunu söylemişti.
Delivery Hero, 2015 yılında Yemeksepeti.com’u 589 milyon dolara satın almıştı. Delivery Hero, halihazırda 70’ten fazla ülkede 500.000’den fazla restoranla birlikte hizmet veriyor. Delivery Hero, 2023'ün ikinci çeyreğinde 11,1 milyar avro brüt ürün değeri üretirken bu, sabit para biriminde yıllık %8'lik bir büyümeye karşılık geliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.