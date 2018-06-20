Yeni Apple Watch, yüzde 15 daha büyük ekranla gelecek

Apple, WWDC 2018 Geliştiriciler Konferansı'nda tanıttığı iOS 12 işletim sistemini test etmeye devam ediyor. 4 Haziran akşamı ilk beta sürümü yayınlanan iOS 12'nin ikinci beta sürümü ise dün indirmeye sunuldu. İkinci betanın yazılım tabanında ortaya çıkan Apple Watch tanımlayıcıları, yeni nesil Apple Watch hakkında bilgileri de gün yüzüne çıkardı.

iOS 12 beta 2'ye göre, yeni Apple Watch tanımlayıcıları Watch4,1, Watch4,2, Watch4,3 ve Watch4,4. Bu numaralar, Watch3,1'den 3,4'e kadar olan Apple Watch Series 3'ün mevcut varyantlarıyla eşleşiyor. Ek olarak MTUD2, MTUK2, MTX92 ve diğerleri gibi yeni cihazlara karşılık gelen model numaralarına referanslar da mevcut.

İlk akıllı saatini tanıttığı günden beri aynı tasarım dilini kullanan Apple, bu yıl Eylül ayında tanıtacağı Apple Watch Series 4 modelinde farklı bir tasarıma imza atabilir. Ayrıca Apple Watch Series 4'ün selefine nazaran %15 daha büyük bir ekrana sahip olması bekleniyor. Ekrandaki büyümenin yanı sıra daha büyük bir batarya ile gelecek olan Apple Watch Series 4, watchOS 5'deki gelişmelerle birlikte daha uzun kullanım süresi sunacaktır.

Daha önce iOS 11'in GM sürümü yayınlandığında Apple Watch Series 3 ve yeni iPhone modellerinin sahip olduğu özellikler de gün yüzüne çıkmıştı. iOS 12'nin ilerleyen test sürümlerinde de Eylül ayında tanıtımı yapılacak Apple cihazları hakkında bilgilere ulaşılacağını tahmin ediyoruz.

https://9to5mac.com/2018/06/19/ios-12-beta-2-new-apple-watch-model-references/