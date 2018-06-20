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Yeni Apple Watch, yüzde 15 daha büyük ekranla gelecek

iOS 12'nin ikinci beta sürümünün yayınlanmasıyla birlikte Apple Watch Series 4'e dair birtakım bilgiler de gün yüzüne çıktı. Görünen o ki yeni Apple Watch, yüzde 15 daha büyük ekranla gelecek.
11 ay
2,1b
1
12
Cep Telefonları
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
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Apple, WWDC 2018 Geliştiriciler Konferansı'nda tanıttığı iOS 12 işletim sistemini test etmeye devam ediyor. 4 Haziran akşamı ilk beta sürümü yayınlanan iOS 12'nin ikinci beta sürümü ise dün indirmeye sunuldu. İkinci betanın yazılım tabanında ortaya çıkan Apple Watch tanımlayıcıları, yeni nesil Apple Watch hakkında bilgileri de gün yüzüne çıkardı.  
iOS 12 beta 2'ye göre, yeni Apple Watch tanımlayıcıları Watch4,1, Watch4,2, Watch4,3 ve Watch4,4. Bu numaralar, Watch3,1'den 3,4'e kadar olan Apple Watch Series 3'ün mevcut varyantlarıyla eşleşiyor. Ek olarak MTUD2, MTUK2, MTX92 ve diğerleri gibi yeni cihazlara karşılık gelen model numaralarına referanslar da mevcut.
Yeni Apple Watch, yüzde 15 daha büyük ekranla gelecek
 
İlk akıllı saatini tanıttığı günden beri aynı tasarım dilini kullanan Apple, bu yıl Eylül ayında tanıtacağı Apple Watch Series 4 modelinde farklı bir tasarıma imza atabilir. Ayrıca Apple Watch Series 4'ün selefine nazaran %15 daha büyük bir ekrana sahip olması bekleniyor. Ekrandaki büyümenin yanı sıra daha büyük bir batarya ile gelecek olan Apple Watch Series 4, watchOS 5'deki gelişmelerle birlikte daha uzun kullanım süresi sunacaktır.
Daha önce iOS 11'in GM sürümü yayınlandığında Apple Watch Series 3 ve yeni iPhone modellerinin sahip olduğu özellikler de gün yüzüne çıkmıştı. iOS 12'nin ilerleyen test sürümlerinde de Eylül ayında tanıtımı yapılacak Apple cihazları hakkında bilgilere ulaşılacağını tahmin ediyoruz. 

https://9to5mac.com/2018/06/19/ios-12-beta-2-new-apple-watch-model-references/ Yorum Yaz
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Fx_57,5 11 ay en beğenilen
bunlara verilen paralara yazık vallahi bu paralara otomatik saatler alınır torununa verirsin
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ÇatlakMerlin 11 ay
Ekran büyümüş iyi güzel hoş da, fiyat da git gide büyüyor o ne olacak acaba? Aşırı yüksek bana göre bu fiyatlar. 2 bin gibi bir rakam verilir mi yahu? Dolar da patladı ki almak ne mümkün...
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Mars Portakalı 11 ay
Al mi band 3 keyfine bak 1.800 tl fiyatı var şaka gibi
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ceo-tr 11 ay
telefonların çerçevelerini rahat bırakıp, şu saatlerin çerçevelerini sıfırlasalar çok güzel olacak. telefonda sıfır çerçeve saate bakıyorsun fotoğraf çerçevesi gibi.
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Mr. Jingles 11 ay
Dijital çağda yaşıyoruz diye her şey dijital olmak zorunda değil. Bazı şeyler analog iken daha anlamlı olur. 1650 lirayı buna verene kadar otomatik bir Swiss Made alırım. Üstelik sürekli olarak şarj etme saçmalığı bile bu kol süsünü almamak için yeterli. Saat demeye bile dilim varmıyor. Saat dediğin enerjisini sahibinden alır. O otomatiğin tıkır tıkır seslerini duyacağım.
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ceo-tr 11 ay Mr. Jingles
geleneksel saat ayrı bir şey hocam. kaliteli bir saatin yerini hiçbiri tutmaz. fakat araya bir tanede akıllı saat fena olmuyor.
ben yaklaşık 15 gün önce bir tane satın aldım. açıkçası memnunum. benki askerde bile analog saat kullanmış (casio f91 almamış) biri olarak akıllı saat işime yaramaz diyordum. tabi en önemli etken pildi. pil olayını çözmüşler. 15 günde an itibari ile daha %57 ye yeni düştü.
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oray 11 ay
o kare ekrani once bi oval yapsinlar... cok cirkin apple watch!
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esmerbuyucu 11 ay oray
Oval mi, güzellik kavramında milyonlar seninle aynı fikirde değil
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Fx_57,5 11 ay en beğenilen
bunlara verilen paralara yazık vallahi bu paralara otomatik saatler alınır torununa verirsin
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tostumm 11 ay
Minik minik büyütüyorlar ancak gideceği yeri söyleyeyim 6x6 cm kadar yolu var bunların ki bir ekranda uygulama çalışacaksa insan saat tamircisi gibi gezmesin, sadece bir anda büyük ekran çıkarılsa millet yadırgayacağı için %10 büyüterek gitsinler bakalım, telefonlarda da ilk başta 5 inch deyince fırıncı küreği diyorduk şimdi 5 inch küçük telefon küçük oldu, bu iş böyle.
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