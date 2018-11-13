Yeni BMW M3 öncesi ısınma turları; M340i xDrive 374 beygirlik motoruyla tanıtıldı

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Merakla beklenen yeni M3 modelini önümüzdeki yıl ortaya çıkarmaya hazırlanan Alman üretici, 2019 BMW 3 Serisi’nin ilk performans versiyonu BMW M340i xDrive’ın tanıtımıyla ısınmaya başladı. Los Angeles Otomobil Fuarı’nda sergilenecek yeni BMW M340i xDrive, markanın en güçlü modellerinden biri olmaya hazırlanıyor.

Temmuz ayında Avrupa’da satışa çıkması beklenen M340i xDrive’ın kalbinde 3.0 litrelik sıralı altı silindirli ünitenin geliştirilmiş bir versiyonu yatıyor. Yapılan güncellemeler sonrası gücü 374 beygire ve torku 500 Nm’ye çıkarılan bu motor, otomobilin 0-100 km/s hızlanmasını 4.4 saniyede tamamlamasına imkan veriyor. BMW’ye göre bu güç artışının ardında yeniden geliştirilen turboşarjlar ve basıncı yükseltilmiş yakıt enjektörleri gibi değişimler bulunuyor.

xDrive sistemi sayesinde gücün tüm tekerleklere aktarıldığı otomobilde 8 ileri otomatik şanzıman bulunuyor. BMW M340i xDrive’da, M Sport süspansiyon sistemi ve elektronik diferansiyel kilidi gibi M departmanından alınan parçalar bulunuyor. Bu süspansiyonlar otomobilin standart 3 Serisi’nden 10 mm daha alçak olmasını sağlıyor. Ayrıca otomobilde yeni performans frenleri görev yapıyor.

Henüz fiyatı bilinmeyen yeni BMW M340i xDrive’ın temmuz ayında satışa sunulması, araçla ilgili tüm detayların da Los Angeles Otomobil Fuarı’nda ortaya çıkması bekleniyor.

https://www.press.bmwgroup.com/global/article/detail/T0286773EN/the-new-bmw-m340i-xdrive-sedan:-world-premiere-at-the-los-angeles-auto-show-2018