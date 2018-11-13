Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Yeni BMW M3 öncesi ısınma turları; M340i xDrive 374 beygirlik motoruyla tanıtıldı

Bavyeralı üretici merakla beklenen yeni BMW M3 öncesi ısınma turlarına başladı. 374 beygirlik motoruyla Los Angeles Otomobil Fuarı'nda sergilenecek BMW M340i xDrive'ın teknik detayları paylaşıldı.
6 ay
5,3b
1
9
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Yeni BMW M3 öncesi ısınma turları; M340i xDrive 374 beygirlik motoruyla tanıtıldı
Tam Boyutta Gör
 

Merakla beklenen yeni M3 modelini önümüzdeki yıl ortaya çıkarmaya hazırlanan Alman üretici, 2019 BMW 3 Serisi’nin ilk performans versiyonu BMW M340i xDrive’ın tanıtımıyla ısınmaya başladı. Los Angeles Otomobil Fuarı’nda sergilenecek yeni BMW M340i xDrive, markanın en güçlü modellerinden biri olmaya hazırlanıyor.

Temmuz ayında Avrupa’da satışa çıkması beklenen M340i xDrive’ın kalbinde 3.0 litrelik sıralı altı silindirli ünitenin geliştirilmiş bir versiyonu yatıyor. Yapılan güncellemeler sonrası gücü 374 beygire ve torku 500 Nm’ye çıkarılan bu motor, otomobilin 0-100 km/s hızlanmasını 4.4 saniyede tamamlamasına imkan veriyor. BMW’ye göre bu güç artışının ardında yeniden geliştirilen turboşarjlar ve basıncı yükseltilmiş yakıt enjektörleri gibi değişimler bulunuyor.

xDrive sistemi sayesinde gücün tüm tekerleklere aktarıldığı otomobilde 8 ileri otomatik şanzıman bulunuyor. BMW M340i xDrive’da, M Sport süspansiyon sistemi ve elektronik diferansiyel kilidi gibi M departmanından alınan parçalar bulunuyor. Bu süspansiyonlar otomobilin standart 3 Serisi’nden 10 mm daha alçak olmasını sağlıyor. Ayrıca otomobilde yeni performans frenleri görev yapıyor.

Henüz fiyatı bilinmeyen yeni BMW M340i xDrive’ın temmuz ayında satışa sunulması, araçla ilgili tüm detayların da Los Angeles Otomobil Fuarı’nda ortaya çıkması bekleniyor.


https://www.press.bmwgroup.com/global/article/detail/T0286773EN/the-new-bmw-m340i-xdrive-sedan:-world-premiere-at-the-los-angeles-auto-show-2018 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
senersongur 6 ay
Bu fiyatlarla ancak SOĞITMA TURLARI olur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BlueDay_86 6 ay
M3 serisi her zaman otomobillerin babası olmuştur ama nerde o eski M3 kasalar demekten de kendimi alamıyorum özellikle de 2005 - 2009 kasaları
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Eşşekli Süvari 6 ay BlueDay_86
@BlueDay_86 hele ki o E92 M3 gerçekten kendine hayran bırakıyor. çok zengin olsam bile yine bineceğim araba E92 olurdu. Ön farları ve tampon ızgaraları çok keskin arabaya 10 saniye bakınca istemsizce aşık oluyorsun :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
-TRioN- 6 ay
Yeni bir araba, hemen başka bir markaya benzetmeliyim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sniper23 6 ay
Türkiye'yi ilgilendirmeyen bir haber.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hcmanx 6 ay
Keşke benim olsa vay vay vay
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
PRODJ 6 ay
Ben beğendim. Arka stoplar özellikle hoş görünüyor. Böbrek çizgilerinin daha belirgin olması biraz ilginç geldi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
haberelectro 6 ay
Mercedes e benziyor aynen.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
karizzma06 6 ay
yandan mercedes cla
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 ay Microsoft sonunda Windows 10 Ekim 2018 Güncellemesi'ni yeniden yayınladı 6 ay Bir başka Facebook açığı ile ilgili detaylar ortaya çıktı 6 ay The Game Awards 2018 adayları açıklandı: İşte yılın en iyileri 6 ay Monster'da Bu Hafta - Forza Horizon 3 6 ay Google'ın tarayıcı tabanlı resim optimizasyon aracı Squoosh hizmete başladı 6 ay Huawei, 10x optik yakınlaştırma yapabilen dört arka kameralı telefon çıkaracak 6 ay 1.1.1.1 DNS servisi mobil dünyaya geldi 6 ay Samsung Galaxy Note 7 Fan Edition kullanıcılarına Android Pie müjdesi 6 ay Resmi olarak duyuruldu: Game of Thrones 8. sezon ne zaman yayınlanacak? 6 ay Petrol fiyatları 2020’li yıllarda zirve yapabilir 6 ay Yeni Ford Focus Türkiye'de satışa çıktı! İşte fiyatları 6 ay Honor 10 Lite haftaya tanıtılıyor 6 ay Web uygulamaları en az yerleşik uygulamalar kadar zengin içeriklere sahip olacak 6 ay Özel yapay zekâ birimine sahip Exynos 9820 yonga seti duyuruldu 6 ay Taksicilere eğitim zorunluluğu geliyor! Sertifikası olmayan taksicilik yapamayacak 6 ay Mozilla, Firefox Test Pilot'a eklediği 2 yeni kullanışlı özelliği duyurdu 6 ay Eski nasa astronotu, Drone'ları kolayca kontrol etmek için joystick geliştiriyor 6 ay Uzay ülkesi Asgardia, vatandaşlık ücretini duyurdu 6 ay AMD Radeon RX 590 duyuruldu: İşte özellikleri ve fiyatı 6 ay Bir küvet dolusu bozuk parayla iPhone XS satın aldı 6 ay GÖRÜNTÜLENEN Yeni BMW M3 öncesi ısınma turları; M340i xDrive 374 beygirlik motoruyla tanıtıldı Sonraki Akıllı televizyonlar ile interaktif reklamlar yükselişe geçti 6 ay SK Hynix daha verimli 10nm sürecinde 8Gb DDR4 DRAM bellek geliştirdi 6 ay Netflix, bazı ülkelerdeki abonelik ücretlerini düşürecek 6 ay Volkswagen sahipleri artık araçlarını Apple Siri ile kontrol edebilecek 6 ay Vivo Y95 tanıtıldı! 6 ay Apple doğruladı: T2 yongası üçüncü parti tamir işlemlerini engelliyor 6 ay Intel 5G modem planlarını hızlandırıyor 6 ay PUBG, Playstation 4 için resmi olarak duyuruldu: İşte çıkış tarihi 6 ay Samsung, TV'leri beyinle kontrol edebileceğimiz bir teknoloji üzerinde çalışıyor 6 ay Şehrin gürültüsünden kurtulun "Sennheiser HD4.50BTNC incelemesi" 6 ay Haksız fiyat artışı şikayetleri için HFA-Bildirim uygulaması yayında 6 ay Işın izleme teknolojisi yakın zamanda AMD ekran kartlarına gelmeyecek 6 ay BlaBlaCar girişiminden önemli birleşme hamlesi 6 ay Google Play Games for Change finalistleri belli oldu 6 ay Galaxy S10 Lite nokta çentik tasarımı ile gelebilir 6 ay Dev uzantılı alan adları herkese açılıyor 6 ay Lexus hibrit sedanları ile performans ve verimliliği buluşturuyor 6 ay Amazon Fashion artık Türkiye’de! Amazon.com.tr Moda mağazası açıldı 6 ay WhatsApp'a yakında çıkartma arama özelliği geliyor 6 ay Yeni yılda ücretsiz poşet dönemi sona erecek! Poşetlerden alınacak ücret ne kadar olacak? Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Ve yine aras kargo rezaleti
DH Forum
Selçuk Bayraktar: Türkiye, Dünyanın
DonanımHaber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim