Aprilia RS 457 Türkiye'de satışa sunuldu: İşte fiyatı ve özellikleri

Aprilia, başarısını kanıtlamış modellerinin yanı sıra yarış pistlerinde elde ettiği tecrübeyi yollara taşıyan yeni RS 457’yi Türkiye'de ilk kez motosiklet tutkunlarıyla buluşturdu. Yeni Aprilia RS 457, Türkiye’de 359.000 TL fiyatıyla fuarla birlikte listelerde yerini aldı.

Aprilia RS 457, özellikleriyle neler sunuyor❓

Tam Boyutta Gör Hafif yapısı, A2 ehliyetle kullanılabilecek bir motosiklet için olası en yüksek güç-ağırlık oranına sahip olması, kullanım kolaylığı ve teknolojik donanımı, bu motosikletin güçlü yönlerini oluşturuyor. RS 457, yol ve pist motosikletçilerine eşlik etmek üzere tasarlandı. Üst gidon plakasının üzerine monte edilen klipsli gidonlarla kendini gösteren ergonomi, sportiflik ve sürüş konforu arasında en iyi dengeyi sağlayan yol tipi spor motosikletlere yönelik bir çözüm sunuyor.

Yeni RS 457, çift ön grenajından 2’si 1 arada egzozlu gövde altı alt susturucusuna kadar, motosiklet alanında tarih yazan efsanevi RS serisindeki tasarım stilini örnek alıyor.Tamamen LED ön far, Aprilia’nın daha büyük süper spor motosikletlerine özgü ışık imzasını içerirken, ön sinyal lambaları ön farın ışık imzasına entegre edildi. Zarif 5 inçlik TFT renkli gösterge paneli pratik kullanım sağlarken, gidon kumandaları da arkadan aydınlatılıyor.

Aprilia RS 457, ileri teknoloji ürünü olan, sıvı soğutmalı paralel çift silindirli bir motora sahip. Çift eksantrikli ve silindir başına dört supaplı bu motor, 35 kW (47,6 HP) güç sağlıyor ve böylece, A2 ehliyetle kullanılabilecek bir motosiklet için mümkün olan en yüksek güç değerini sunuyor. Motosiklet, yüksek güç kapasitesinin yanı sıra düşük ağırlığı ile de dikkat çekiyor. Motosikletin sıvılar hariç ağırlığı 159 kg iken, sıvılar dahil ağırlığı ise sadece 175 kg olarak öne çıkıyor.

Tam Boyutta Gör Aprilia RS 457, mümkün olan en iyi değeri hedefleyen ve bunu elde etmeyi başaran Noale tasarımcıları sayesinde tek kelimeyle rakipsiz bir güç-ağırlık oranı sunuyor. Bu değer, Aprilia’nın Noale genel merkezindeki sürüşe yönelik geliştirme çalışmalarında saf performansa dönüştürüldü.

RS 457’nin yeni motoru rijit bir şaseyle bir araya getirildi. Alüminyum şase, motosikleti kendi segmentindeki rakipleri arasında benzersiz kılıyor. Aprilia’nın, dünyanın tüm yarış pistlerinde onlarca yıldır kazandığı zaferlere dayanan tasarım uzmanlığı bu çözümde de kullanılıyor. Motor karteri, RS 660’tan örnek alınan bir çözümken, düşük ağırlığı ile dinamik nitelikleri ve sürüş keyfini sağlayan bir taşıyıcı eleman olarak görev yapıyor.

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RS 457’nin ön süspansiyonunda ise 41 mm çapa sahip çatal, 120 mm çalışma aralığına ve ön yükleme ayarına sahip. Benzer durum, arka süspansiyonlardaki 130 mm çalışma aralığı ve ön yükleme ayarı, çelik salınım kolunun üzerinde çalışan mono amortisör için de geçerli. RS 457’nin fren sistemi, ByBre 4 pistonlu radial kaliperler ve 320 mm ön diske sahip. Arkada ise ByBre kaliper 220 mm’lik bir çelik diski frenliyor. Tüm bunlar, her iki tekerlekte veya sadece ön tarafta olmak üzere, ikili kullanım haritası sunan iki kanallı bir ABS sistemi tarafından destekleniyor.

Tam Boyutta Gör RS 457’nin 17 inçlik spor jantları, önde 110/70 ve arkada 150/60 ölçülerindeki lastiklere sahip. Söz konusu boyutlar, yeni Aprilia’nın gerçek gücü olan çevikliğini korurken üstün tutuş kabiliyetine de büyük katkı sağlıyor.

Aprilia RS 457’nin elektronik donanımı, onu, Aprilia’nın marka geleneğine tamamen sadık olan ve geniş bir kullanıcı yelpazesine hitap eden gerçek bir spor motosiklet yapıyor. RS Cube modeli ile MotoGP’de kullanılan ve ilk kez Aprilia tarafından seri üretimdeki bir modelde yer alan Ride by Wire sistemi ile motoru, güç ve tork dağılımını ayarlayan, çekiş kontrolüne müdahale eden, üç seviye ayarlı ve devre dışı da bırakılabilen üç sürüş modu arasından seçim yapabiliyor. Ayrıca aksesuar olarak, bir de hızlı vites değiştirici sunuluyor. Aprilia RS 457, “Siyah”, “Beyaz” ve “Replika” renleri ile tercih edilebiliyor.

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