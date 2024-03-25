Aprilia RS 457 Türkiye'de satışa sunuldu: İşte fiyatı ve özellikleri

Aprilia, başarısını kanıtlamış modellerinin yanı sıra yarış pistlerinde elde ettiği tecrübeyi yollara taşıyan yeni RS 457’yi Türkiye'de ilk kez motosiklet tutkunlarıyla buluşturdu. Yeni Aprilia RS 457, Türkiye’de 359.000 TL fiyatıyla fuarla birlikte listelerde yerini aldı.
Aprilia RS 457, özellikleriyle neler sunuyor❓
Yeni RS 457, çift ön grenajından 2’si 1 arada egzozlu gövde altı alt susturucusuna kadar, motosiklet alanında tarih yazan efsanevi RS serisindeki tasarım stilini örnek alıyor.Tamamen LED ön far, Aprilia’nın daha büyük süper spor motosikletlerine özgü ışık imzasını içerirken, ön sinyal lambaları ön farın ışık imzasına entegre edildi. Zarif 5 inçlik TFT renkli gösterge paneli pratik kullanım sağlarken, gidon kumandaları da arkadan aydınlatılıyor.
Aprilia RS 457, ileri teknoloji ürünü olan, sıvı soğutmalı paralel çift silindirli bir motora sahip. Çift eksantrikli ve silindir başına dört supaplı bu motor, 35 kW (47,6 HP) güç sağlıyor ve böylece, A2 ehliyetle kullanılabilecek bir motosiklet için mümkün olan en yüksek güç değerini sunuyor. Motosiklet, yüksek güç kapasitesinin yanı sıra düşük ağırlığı ile de dikkat çekiyor. Motosikletin sıvılar hariç ağırlığı 159 kg iken, sıvılar dahil ağırlığı ise sadece 175 kg olarak öne çıkıyor.
RS 457’nin yeni motoru rijit bir şaseyle bir araya getirildi. Alüminyum şase, motosikleti kendi segmentindeki rakipleri arasında benzersiz kılıyor. Aprilia’nın, dünyanın tüm yarış pistlerinde onlarca yıldır kazandığı zaferlere dayanan tasarım uzmanlığı bu çözümde de kullanılıyor. Motor karteri, RS 660’tan örnek alınan bir çözümken, düşük ağırlığı ile dinamik nitelikleri ve sürüş keyfini sağlayan bir taşıyıcı eleman olarak görev yapıyor.
RS 457’nin ön süspansiyonunda ise 41 mm çapa sahip çatal, 120 mm çalışma aralığına ve ön yükleme ayarına sahip. Benzer durum, arka süspansiyonlardaki 130 mm çalışma aralığı ve ön yükleme ayarı, çelik salınım kolunun üzerinde çalışan mono amortisör için de geçerli. RS 457’nin fren sistemi, ByBre 4 pistonlu radial kaliperler ve 320 mm ön diske sahip. Arkada ise ByBre kaliper 220 mm’lik bir çelik diski frenliyor. Tüm bunlar, her iki tekerlekte veya sadece ön tarafta olmak üzere, ikili kullanım haritası sunan iki kanallı bir ABS sistemi tarafından destekleniyor.
Aprilia RS 457’nin elektronik donanımı, onu, Aprilia’nın marka geleneğine tamamen sadık olan ve geniş bir kullanıcı yelpazesine hitap eden gerçek bir spor motosiklet yapıyor. RS Cube modeli ile MotoGP’de kullanılan ve ilk kez Aprilia tarafından seri üretimdeki bir modelde yer alan Ride by Wire sistemi ile motoru, güç ve tork dağılımını ayarlayan, çekiş kontrolüne müdahale eden, üç seviye ayarlı ve devre dışı da bırakılabilen üç sürüş modu arasından seçim yapabiliyor. Ayrıca aksesuar olarak, bir de hızlı vites değiştirici sunuluyor. Aprilia RS 457, “Siyah”, “Beyaz” ve “Replika” renleri ile tercih edilebiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...