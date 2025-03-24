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    BMW elektrikli araç pazarında iki ezeli rakibinin toplamından daha fazla araç sattı

    BMW, 2024’te elektrikli araç satışında rakiplerini sollarken, müşteri deneyimi ve kullanıcı eğitimiyle bu başarının tesadüf olmadığını açıkça ortaya koydu. İşte BMW’nin karnesi.

    BMW elektrikli araç pazarında iki ezeli rakibini geride bıraktı

    BMW, elektrikli araç pazarında 2024’ü adeta zaferle kapattı. Markanın "i" serisi EV modelleri, dünya genelinde 368 bini aşkın satışa ulaşarak, yıllık bazda yüzde 12’lik bir büyüme kaydetti. Bu, toplam satışlarının neredeyse beşte birine denk geliyor. Daha da dikkat çekici olan ise BMW’nin, doğrudan rakipleri Mercedes-Benz ve Audi’nin toplamından daha fazla elektrikli araç satmış olması.

    Mercedes’in EQ serisi, büyük beklentilere rağmen 2024’te 185 bin adetle sınırlı kaldı. Üstelik bu rakam, bir önceki yıla göre yüzde 23’lük ciddi bir düşüş anlamına geliyor. Audi de benzer bir tablo çizdi; 2023’te 178 bin olan EV satışları, geçen yıl yüzde 7,8 azalarak 164 bin seviyesine geriledi.

    Peki BMW’nin bu başarısının arkasında ne var? Sadece otomobil mi satıyorlar, yoksa daha fazlası mı? J.D. Power’ın 2025 EV Kullanıcı Deneyimi Araştırması’na göre, ABD'deki elektrikli araç sahipleri arasında en yüksek memnuniyet BMW iX ve i4 modellerine ait. BMW'nin sıyrılmasında yalnızca ürün kalitesi değil, kullanıcıyı bilgilendirme süreci de etkili oluyor.

    Şirket, Apple’ın “Genius Bar” modelinden esinlenerek kendi “BMW Genius” ekibini oluşturmuş durumda. Araç tesliminde, batarya teknolojisinden şarj altyapısına kadar pek çok konuda müşterilere detaylı bilgi aktarılıyor. Bu sayede, ilk kez EV sahibi olan sürücüler kendilerini daha güvende hissediyor. Rakip markalar ise bu konuda sınıfta kalıyor.

    Kısacası BMW, sadece iyi elektrikli araçlar üretmiyor; aynı zamanda onları nasıl kullanmanız gerektiğini de anlatıyor. Başarıyı getiren asıl fark da burada gizli.

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    E
    emiristanbul 9 saat önce

    milyon hizmeti geliştirilen onca teknolojiyi tüm dünya takdir ederken bizim con conlara bunlara anlatma çabamız

    P
    pskillercheto 4 gün önce

    yine kore'nin yaptığı birşeyi 3-5 sene sonra bizde yapmışız!

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