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    Yeni BMW i5 ve iX modelleri daha ucuza daha fazla menzil sunuyor

    BMW, elektrikli araç serisini hem teknolojik hem ekonomik açıdan yeniledi. i5 ve iX modelleri artık daha uzun menzillere sahipken, yeni giriş seviyesi versiyonlarla fiyatlar da geriledi.

    Yeni BMW i5 ve iX modelleri daha ucuza daha fazla menzil sunuyor Tam Boyutta Gör

    BMW, elektrikli otomobillerinde hem performans hem menzil açısından dikkat çeken bir güncellemeye imza attı. Markanın popüler modellerinden i5 ve iX serisi, yeni donanımlarıyla artık daha güçlü, verimli ve kullanıcı dostu bir sürüş sunuyor.

    Yeni BMW i5 eDrive40, yapılan teknik iyileştirmeler sayesinde artık tek şarjla 310 mil (yaklaşık 499 km) menzil sunuyor. Bu da önceki versiyona göre yaklaşık %5’lik bir artış anlamına geliyor. Dört tekerlekten çekişli i5 xDrive40 modeli ise 278 mil (yaklaşık 447 km) menzile ulaşarak bir adım öne çıkıyor. Bu gelişmede rol oynayan en önemli yeniliklerden biri ise, enerji dönüşümünü daha verimli hale getiren yeni nesil silikon karbür (SiC) inverter teknolojisi.

    BMW’nin büyük elektrikli SUV’u iX de 2026 modeliyle ciddi bir mesafe kat etmiş durumda. iX xDrive60, artık 364 mil (586 km) menzil vadediyor. Bu rakam, geçtiğimiz yılki modele göre tam 55 mil daha fazla. Yeni giriş seviyesi iX xDrive45 ise 402 beygir güç ve 312 mil (502 km) menzille geliyor. Üstelik bu model, 75.150 dolardan başlayan fiyat etiketiyle serinin en ulaşılabilir seçeneği olmuş.

    Tasarım tarafında da ince dokunuşlar yapılmış. Yenilenen far grubu, ışıklandırmalı ön ızgara ve iç mekânda sunulan yeni deri kombinasyonları, BMW’nin detaylara verdiği önemi gösteriyor. Ayrıca 2026 iX, markanın yeni kavisli ekran sistemine sahip ilk modeli olma özelliği taşıyor. Bu sistem, sürüş dışındaki anlarda video izleme ve oyun oynama gibi özelliklerle otomobil içi deneyimi farklı bir boyuta taşıyor.

    BMW’nin bu güncellemeleri, elektrikli araç segmentindeki rekabette elini güçlendirecek gibi görünüyor. Hem menzil artışı hem de fiyat-performans dengesindeki iyileştirmeler, kullanıcılar için oldukça cazip hale gelmiş durumda.

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