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Yeni Ford Focus Türkiye'de satışa çıktı! İşte fiyatları

Hem tasarım hem de teknoloji alanında yenilenen ve seviye 2 otonom sürüş gibi önemli özelliklerle donatılan yeni Ford Focus satışa çıktı. Yeni Ford Focus'un fiyatı 135 bin TL'den başlıyor.
6 ay
25,4b
1
147
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Dördüncü nesille birlikte yeni bir platforma ve görünüme kavuşan Ford Focus, Türkiye’de satışa sunuldu. Biri dizel ikisi benzinli olmak üzere toplamda 3 motor seçeneği ile bayilerdeki yerini alan yeni Ford Focus, 135 bin TL’den başlayan fiyatlarla alıcı bulacak.

Ford Focus motor seçenekleri 

Yeni Ford Focus’taki benzinli motorların baz versiyonunu 1.5 litrelik Ti-VCT adındaki ünite oluşturuyor. Bu motor 123 PS güç ve 150 Nm tork değerine sahipken, bir diğer benzinli seçenek olan 1.0 litrelik EcoBoost motor da 125 PS güç ve 170 Nm tork değeri sunuyor. Focus’un dizel kanadında ise 120 PS güç ve 300 Nm tork değeri sunan 1.5 litre EcoBlue ünite bulunuyor. 1.5 litrelik benzinli motor 6 ileri otomatik şanzımanla birlikte alınabilirken, diğer seçeneklerde 8 ileri otomatik şanzıman sunuluyor.

Yeni Ford Focus Türkiye'de satışa çıktı! İşte fiyatları
 

Seviye 2 otonom sürüş ve donanımlar 

Ford Co-Pilot 360 adı verilen güvenlik donanımının seviye 2 otonom sürüş yeteneği kazandırdığı yeni Ford Focus, hatchback, sedan ve station wagon olmak üzere üç gövde seçeneğiyle satışa sunuluyor. Aracın donanım paketlerini de TrendX, Titanium ve ST-Line oluşturuyor. Yeni Ford Focus’ta kablosuz şarj bölmesi, 8 inç bilgi-eğlence ekranı, 10 hoparlörlü ses sistemi, baş üstü göstergesi, aktif park asistanı, dinamik LED ön far sistemi, yaya ve bisiklet algılama özellikli çarpışma önleme, acil durum manevra destek sistemi, geri görüş kamerası ve çift parça panoramik açılan cam tavan gibi donanımlar bulunuyor.

Ölçülerdeki değişim 

Dördüncü nesilde tasarımıyla birlikte ölçüleri de değişen Ford Focus’un aks mesafesi 53 mm ve uzunluğu 109 mm artmış durumda. Sedan modelde ön sıra omuz mesafesinin 10 mm, diz mesafesinin 15 mm, arka koltuklarda ise diz mesafesinin 70 mm ve omuz mesafesinin 59 mm artırıldığı verilen bilgiler arasında. Otomobilin bagaj hacmi de selefine göre 90 litre artarak 511 litreye ulaşmış durumda.

Yeni Ford Focus Türkiye'de satışa çıktı! İşte fiyatları
 

Hibrit Focus 2021'de Türkiye'de 

Hibrit Focus’un 2021 yılında Türkiye’de satışa sunulacağı da Ford Otosan Pazarlama, Satış, Satış Sonrası Genel Müdür Yardımcısı Özgür Yücetürk tarafından verilen bilgiler arasında.

Yeni Ford Focus fiyat listesi şu şekilde; 

Benzin 

Dizel 

Yeni Ford Focus Türkiye'de satışa çıktı! İşte fiyatları
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x-rayted 6 ay en beğenilen
Kabul edilebilir tarafı yok..
- Arabanın 1.5 3 silindir atmosferik ile piyasaya girmesi kabul edilebilir değil.
- 1.0 ecoboostun sadece HB ile sunulması kabul edilebilir değil.
- Başka markalarda 3-4 bin lira iken focusta otomatik vites 10-11 bin lira olması kabul edilebilir değil.Çift kavrama olsa 25 bin mi fark olacaktı ?
- 120bine LPGli civic varken 148 bine LPG siz focus alıp hiç bilinmeyen yeni bir motorda LPG çevrimi riski almak zorunda olmak kabul edilebilir değil (okuduğum yabancı kaynaklar bu motorun LPG çevrimine uygun olduğunu söylüyor).
- Titaniumda ön park sensörü, arka kol dayama vs olmaması kabul edilebilir değil.
- 1.5 ST line düz vites 180 veya 200 bg ile spor model olarak getirilememesi kabul edilebilir değil.
- Ful dolu bir dizel otomatiğe 230bin civarı para verilecek. Fiesta göstergesi kabul edilebilir değil. Fordun bu modele acilen bir hayalet ekran dizayn etmesi şart.
Kabul edilebilir tarafı yok..- Arabanın 1.5 3 silindir atmosferik ile piyasaya girmesi kabul edilebilir değil.- 1.0 ecoboostun sadece HB ile sunulmas...
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3 Yanıt Yanıtla +127
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alemburda34 6 ay
Yahu bari Türkiye'de üretilen araçlardan daha düşük vergi alınsın adamlar fabrika açsın adam türkiyede üretiyor araba aynı fiyat vergi aynı yurtdışında üretip buraya gönderiyor yine aynı fiyat aynı vergi peki adam neden fabrika açsın buraya.
Yahu bari Türkiye'de üretilen araçlardan daha düşük vergi alınsın adamlar fabrika açsın adam türkiyede üretiyor araba aynı fiyat vergi aynı yurtdışında üretip ...
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Tlg3 6 ay
1.5dizel titanium otomatik 178bin gecmis olsun :D
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manisa_tr 4 ay
focus bu arabaları bu fiyatlardan biraz zor kaktırır. çünkü kırpılan maliyetlerine göre rakipleri daha dolu.
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maestro_34 4 ay
Focus mu ne olduğu belirsiz araba? Focus'ta mı hiçbir teknolojik yenilik yok?
Honda'ya kimse çöptür dememiş ama bu 2 cümleyle kimin hangi modelin fanboyu olduğu ortada.
Bence Focus'un yanında Civic'e altın kemer de vursan yine Civic'tir
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Srht73 4 ay maestro_34
Yukarda okumadın mi çöptür diyor .Tam bir fanboy .
Focusta olan yeniliklerin hepsi rakip firmalarda çok daha önceden sunuldu.
Torsiyon mu yenilik ?
Sahin göstergesi mi ?
Otomatik park mi ?
Gidin civic sport plusi ,yeni meganı bir inceleyin .
Adaptif fara yenilik diyor adamlar ya .
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maestro_34 4 ay
Civic kullanıcıları Focus'u beğenmiyor.
Tavşan dağa küsmüş, dağın haberi olmamış diyesim geldi...
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norton772 4 ay maestro_34
Yeni civic her gördüğümde daha da çirkin geliyor gözüme. Bir şekilde itici geliyor nedense. Sanki bir şeyler oturmamış çizimlerde. Eskisi daha bi oturaklıydı.
Not: focus kullanmıyorum. Hatta eski b sınıfı araba kullanıyorum. Önceki focus ile seyahat ettim ve oldukça iyiydi yalıtım, oturaklılık vs açısından.
Bu arada bu araçların hiç biri bu fiyatları haketmiyor
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Srht73 4 ay
Cıvıc rs kullanicisiyim. Can sıkıntısından ford'a bi ugradim. Mavi renk stline koymuşlar girişe. Fena durmuyor ama öyle bi "oooo tasarıma bak" da diyemiyorsunuz. Icine oturdum 5 sn durabildim.
2011 3 kasa focusumda olan ekrani görünce daha fazla sabremedim tabi.Yahu sen fordsun .Focus senin amiral gemin .Şu arabayı yaparken hiç utanmadınız mi acaba ?
Arabama koşa koşa gittim .
Dizel otomatigine de 201 buçuk dedi arkadaş . Hayırlı satışları olsun .
Focus jenerasyonunun en berbat arabası bu bence
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TITAN 4 ay Srht73
Koşa koşa gitmişmiş görende audi kullanıyor sanacak


Kendini çöpünle tatmin et işte böyle
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A.B.D(azimBora) 4 ay
çirkin araç.
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207m 4 ay
Arac dış tasarım haricinde ( HB ve St line ) maalesef beni hayal kırıklığına uğrattı. Özellikle malzeme kalitesi ve işçilik konusunda. Bu araç yeni gelecek Golf 8 in en zorlu rakibi olabilir demistim ama bırakın Golf 8' i 2012 nin sonunda çıkan Golf 7 bile bu araçtan daha kaliteli. Golf 8 yalnız kalacak gibi gorünüyor rekabette.
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okanclskn 4 ay 207m
Aynen katılıyorum piyasayı golfe bıraktılar yine.
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T.C.Eylem 4 ay
Selamlar,
3000 km yaptım araçla. Görüşlerim aşağıdaki gibidir:
- Motor performansı genel olarak iyi, fakat motor soğukken oldukça fazla ses çıkarmakta ve çekişi düşmekte. Eski kasa ve motorda bu problem yoktu. Diğer arkadaşlarımın focusları da aynı problemi yaşamakta. özellikle ev-iş kısa mesafe gittiğim için bu durumdan baya rahatsızım. traktör gibi meret.
- Tork konvertörlü şanzıman performansı fena değil. Şahsen powershift daha seri geliyordu ama tork konvertörlü uzun vadede daha dayanıklıymış, göreceğiz.
- 3 kullanım modu var. Eco,normal ve spor. Spor modda eski powershiftin geçişlerine ve atikliğine yaklaşıyor araç. Eco modda gaz ve vites tepkisi zayıfama sanırım bu şekilde olması gerekiyor.
- Ses yalıtımı genel olarak güzel. yol tutuş performansı da iyi. Araç, motor ısındımı bir dizel için sessiz çalışıyor.
- Tüketim değerleri benim için şehir içi-dışı ort 6.2 şuanda. Önceki focusumda 5.7 idi. zaman gösterecek. 1440 kg ağırlığı varmış eski kasaya göre biaz daha ağır.
- Kullanılan malzeme kalitesi ve işçilik biraz düşmüş gibi. Özellikle direksiyon çok uyduruk durmakta, hissiyatıda iyi değil. elimden kayıyor..
- Konfor ve teknoloji: B&O ses sistemi muazzam. Özellikle elektronik müzikler çok keyifli. Fakat subwoofer yuzunden arka bagaz hacmi düşmüş istenmeyen bir durum olarak.
* Arka koltuk mesafesi çok iyi. Eski focustaki en buyuk sıkıntılardan biriydi. Ön de arka da ciddi rahatlamış durumda. Bağımsız süspansiyondan vazgeçmesi ve aracın uznluğunun artması ciddi etkilemiş.
* Arka kamerası iyi çalışıyor, ön de park sensörlerinin olmaması beni rahatsız etmedi ama kadın şöför arkadaşlarımızı zor durumda bıraktı :)
* Apple car play yazılımına buglar var gibi. Spotify ve bazı menu geçişlerinde donmalar yaşıyorum. arkadşlarımda da benzer problemler olmus herhalde update ile düzelir ileride.
* Tamamen anahtarsız kullanılabiliyor araç. kapı koluna dokunarak aracı açıp kapatabiliyorsunuz.
* Wireless charger iyi çalışıyor.
* jantlar 16"dan 17" e çıkmış titanium pakette.
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manisa_tr 5 ay
yeni tecrübelerinizin devamını bekleriz
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helsloot 5 ay
Bende bayide inceledim , ancak o para verilmez kesinlikle hatta pederle hemen yanında duran hayvani ranger'a baktık o daha ucuz:)) , kullanılan parçalar motor vs daha iyi olmasına rağmen focus'u bu paralara alana enayiden başka birşey denmez hiç kimse kusura bakmasın
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T.C.Eylem 5 ay
Merhaba, yeni Ford Focusu şirket olarak kiraladık bugün teslim aldım. Eski aracımda bir önceki kasa focus titanyumdu farkları yazacağım
1.5 tdci otomatik Titanyum paket, ilave olarak B&O ses sistemi ile geldi. sorularınız var ise yardımcı olurum. İlk görüşlerim:
- İç hacmi ciddi oranda artmış. arka koltuk mesafesi çok iyi, üstten biraz basık geldi ama genel iç hacim güzel.
- Subwoofer yüzünden arka bagaj hacmi biraz azalmış ama gene fena değil.
- Vites geçişi güzel, eski focus kadar atik gelmedi ama spor modda tam test edemedim.
- ön park sensörleri yok, arka görüş kamerası var. ( eski kasada ön sensörler vardı)
- otomatik park yok ( eskide vardı )
- İşçilik bi kalite düşük geldi.
- Wireless charge ve apple carplay güzel özellikler.
- Ses sistemi hakkını veriyor.
henüz uzun yola çıkmadım, yarın bir edirne istanbul yapacağım bakalım.
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