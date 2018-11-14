Yeni Ford Focus Türkiye'de satışa çıktı! İşte fiyatları

Dördüncü nesille birlikte yeni bir platforma ve görünüme kavuşan Ford Focus, Türkiye’de satışa sunuldu. Biri dizel ikisi benzinli olmak üzere toplamda 3 motor seçeneği ile bayilerdeki yerini alan yeni Ford Focus, 135 bin TL’den başlayan fiyatlarla alıcı bulacak.

Ford Focus motor seçenekleri

Yeni Ford Focus’taki benzinli motorların baz versiyonunu 1.5 litrelik Ti-VCT adındaki ünite oluşturuyor. Bu motor 123 PS güç ve 150 Nm tork değerine sahipken, bir diğer benzinli seçenek olan 1.0 litrelik EcoBoost motor da 125 PS güç ve 170 Nm tork değeri sunuyor. Focus’un dizel kanadında ise 120 PS güç ve 300 Nm tork değeri sunan 1.5 litre EcoBlue ünite bulunuyor. 1.5 litrelik benzinli motor 6 ileri otomatik şanzımanla birlikte alınabilirken, diğer seçeneklerde 8 ileri otomatik şanzıman sunuluyor.

Seviye 2 otonom sürüş ve donanımlar

Ford Co-Pilot 360 adı verilen güvenlik donanımının seviye 2 otonom sürüş yeteneği kazandırdığı yeni Ford Focus, hatchback, sedan ve station wagon olmak üzere üç gövde seçeneğiyle satışa sunuluyor. Aracın donanım paketlerini de TrendX, Titanium ve ST-Line oluşturuyor. Yeni Ford Focus’ta kablosuz şarj bölmesi, 8 inç bilgi-eğlence ekranı, 10 hoparlörlü ses sistemi, baş üstü göstergesi, aktif park asistanı, dinamik LED ön far sistemi, yaya ve bisiklet algılama özellikli çarpışma önleme, acil durum manevra destek sistemi, geri görüş kamerası ve çift parça panoramik açılan cam tavan gibi donanımlar bulunuyor.

Ölçülerdeki değişim

Dördüncü nesilde tasarımıyla birlikte ölçüleri de değişen Ford Focus’un aks mesafesi 53 mm ve uzunluğu 109 mm artmış durumda. Sedan modelde ön sıra omuz mesafesinin 10 mm, diz mesafesinin 15 mm, arka koltuklarda ise diz mesafesinin 70 mm ve omuz mesafesinin 59 mm artırıldığı verilen bilgiler arasında. Otomobilin bagaj hacmi de selefine göre 90 litre artarak 511 litreye ulaşmış durumda.

Hibrit Focus 2021'de Türkiye'de

Hibrit Focus’un 2021 yılında Türkiye’de satışa sunulacağı da Ford Otosan Pazarlama, Satış, Satış Sonrası Genel Müdür Yardımcısı Özgür Yücetürk tarafından verilen bilgiler arasında.

Yeni Ford Focus fiyat listesi şu şekilde;

Benzin

Dizel