KYMCO, Türkiye’de motosiklet üretimine başladı

Aralık 2024'te test üretimi başladı
Doğan Trend Otomotiv CEO’su Kağan Dağtekin, “2023 senesinde açıkladığımız KYMCO markamızla motosiklet üretimi projemizde sona yaklaştık, ilk deneme üretimimizi İzmir Kemalpaşa tesisimizde Aralık ayında gerçekleştirdik. Kısa süre içinde seri üretime geçerek Doğan Trend Grubu olarak üretim kabiliyetini kazanıp ülkemiz için değer yaratma vizyonumuzda önemli bir adım atmış olacağız.” dedi.
Doğan Grubu 2024'te 16 bin motosiklet sattı
Doğan Trend Otomotiv, 2024 yılında KYMCO, Vespa, Aprilia, Moto Guzzi, Piaggio, Suzuki ve Silence’dan oluşan motosiklet markalarıyla toplam 16 bin adet satış gerçekleştirdiğini duyurdu. Yerli üretim KYMCO modellerinin pazara sunulmasıyla birlikte satış miktarında artış hedefleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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