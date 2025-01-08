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    Anlık Bildirim

    KYMCO, Türkiye’de motosiklet üretimine başladı

    Doğan Trend Otomotiv CEO’su Kağan Dağtekin, KYMCO'nun İzmir'deki montaj tesisinde test üretiminin başladığını duyurdu. Kısa süre içinde seri üretime geçilecek.   
    KYMCO, Türkiye’de motosiklet üretimine başladı Tam Boyutta Gör
    Türkiye’de Doğan Trend Otomotiv distribütörlüğünde faaliyet gösteren Tayvanlı motosiklet şirketi KYMCO, Türkiye’de deneme üretimine başladı. Kısa süre içinde seri üretime geçilmesi hedefleniyor.

    Aralık 2024'te test üretimi başladı

    Doğan Trend Otomotiv CEO’su Kağan Dağtekin, “2023 senesinde açıkladığımız KYMCO markamızla motosiklet üretimi projemizde sona yaklaştık, ilk deneme üretimimizi İzmir Kemalpaşa tesisimizde Aralık ayında gerçekleştirdik. Kısa süre içinde seri üretime geçerek Doğan Trend Grubu olarak üretim kabiliyetini kazanıp ülkemiz için değer yaratma vizyonumuzda önemli bir adım atmış olacağız.” dedi.

    Doğan Grubu 2024'te 16 bin motosiklet sattı

    Doğan Trend Otomotiv, 2024 yılında KYMCO, Vespa, Aprilia, Moto Guzzi, Piaggio, Suzuki ve Silence’dan oluşan motosiklet markalarıyla toplam 16 bin adet satış gerçekleştirdiğini duyurdu. Yerli üretim KYMCO modellerinin pazara sunulmasıyla birlikte satış miktarında artış hedefleniyor.

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