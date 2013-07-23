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Yeni Gmail düzeninde reklamlar artık gelen kutusunda

5 yıl
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Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Yeni Gmail düzeninde reklamlar artık gelen kutusunda

Gelirinin büyük bölümünü kazandığı reklam gösterimlerine çok önem veren ve hizmetlerine gittikçe daha fazla reklam ağlarını entegre eden Google, bu anlamda Gmail servisinde de bazı değişiklikler yaptı.

Son olarak sekmeli gelen kutusu ve tam ekran mail oluşturma özelliklerini ekleyen Gmail, bu kez reklamları gelen kutusundaki mail listesinin arasına harmanlayacak bir düzene yer veriyor.

Sekmeli görünümde zaten Tanıtımlar adında bir sekme bulunuyor. Gelen mail şeklindeki reklamlar bu sekme altında toplanacak ve farklı teklifler veya indirimler sunacak. Firma yeni düzenleme ile reklam gösterimlerini daha göze çarpan bir yere kaydırmak amacında olduğunu belirtiyor. Bu amaçla sadece kullanıcı ile alakalı olan reklamlar bu sekmede görünecek. 

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regaibyigit. 5 yıl
bu sistem çok iyi olmuş çok zekice hazırlanmış işime çok yarıyor
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_bluescream_ 5 yıl
2-3 gün önce geldi bu sistem sanırım. bilmiyorum benim işime yararmı. ama mesajları silme yi filtre eklemeyi falan biraz değiştirmeleri lazım. outlook daki gibi kullanıcı engelleme falan olmalı. varsada ben bilmiyorum demek düzgün bir yere koymamışlar
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paralelsavcininkosinusu 5 yıl
3 adet siteye üye oldum gmail ile günde 100 adet mail geliyor toplu şekilde filtreleme şart bunlarıda isteğe göre yapsalar iyi olur
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