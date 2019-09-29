Kim Nerede? 39 Honor V30'un çift kamera deliğine sahip ön kamera kurulumu sızdırıldı 38 Haftaya BİM mağazaları uygun fiyata Meizu Note 8 satacak 35 Xiaomi Mi Mix Alpha modelinin resmi kutu açılış videosu yayınlandı
Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yeni HP Chromebook modelleri evrensel kalem standardını destekliyor

    HP'nin yeni tanıttığı 2'si 1 arada Chromebook modelleri, uzun zamandır popülerleşmeyi bekleyen USI standardını destekliyor. Bu standart, aktif kalemlere birçok avantaj getiriyor.
    1 sa.
    241
    11
    Taşınabilir Bilgisayarlar
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    HP tarafından tanıtılan en yeni Chromebook mdoelleri olan x360 12b ve 14b, bir süredir dikkat çeken Universal Stylus Initiative (USI) standardını destekliyor. Bu standart, aktif kalemlerin farklı cihazlara sorun yaşamadan çalışabilmesini sağlıyor ve ekstra gelişmeler getiriyor.
    İlk olarak 2015 yılında tanıtılan standart, geçen yılın başlarında Google tarafından da kabul edildi. USI tarafından yakın zamanda yapılan açıklamayla 12 firmanın standardı destekleyen ürünler çıkaracağı duyuruldu, bu markalar arasında Hanvon, Maxeye ve Sunwoda gibi kalem üreticileri yer alırken HP gibi Chromebook üreticileri de bulunuyor. Wacom ise yayınlanan listede yer almasa da standardı imzalayanlar arasında Samsung ile birlikte bulunuyor.
    2017 yılında yayınlanan bir video, USI kalemlerin avantajlarını gözler önüne seriyor. Kalem ile bilgisayar arasında çift taraflı haberleşmeye dayanan bu sistem, kullanıcı tercihlerini kalemde depolamak, iki cihaz arasında kesintisiz iletişimi bozmamak, tek cihaz üzerinde altıya kadar kalem kullanmak gibi avantajlara sahip.
     HP’nin USI destekli Chromebook modellerine dönecek olursak, cihazlar 360 derece dönebilen menteşelere sahipler ve donanımsal olarak oldukça mütevazı bir konumdalar. 4GB RAM, 32GB dâhili depolama ve çift çekirdekli Intel Celeron N4000 1,1GHz, kategori için oldukça standart özellikler. İki model arasındaki en büyük fark isimden de anlaşılacağı üzere 12b olanın 12 inç, 14b olanın ise 14 inç ekranla geliyor oluşu. Her iki ekran da maalesef 1366x768 çözünürlüğe sahip.
    Fiyat alanında 12 inç model 359 dolardan başlarken 14 inç model 379 dolardan başlıyor. Cihazlar bu ay sonunda satışa sunulacak.


    Yorum Yaz
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 40 dk. Honor V30'un çift kamera deliğine sahip ön kamera kurulumu sızdırıldı 1 sa. GÖRÜNTÜLENEN Yeni HP Chromebook modelleri evrensel kalem standardını destekliyor Sonraki Tuzlukların üzerine uyarı etiketi yazılması planlanıyor 2 sa. Bu kasa her şeyi yapar "DH-A4 incelemesi" 3 sa. Huawei'nin kurucusu: 6G çalışmalarına başladık 4 sa. Realme'den Snapdragon 855'li telefon geliyor 5 sa. Xiaomi Mi Mix Alpha modelinin resmi kutu açılış videosu yayınlandı 5 sa. Yılın ilk yarısında ülkemizde 11,8 milyar liralık akıllı telefon satışı gerçekleştirildi 6 sa. Dünyanın ilk şarj edilebilir karbondioksit bataryası geliştirildi 7 sa. Tesla otomobillere Spotify, Netflix ve YouTube desteği geldi 7 sa. Depremdeki kesinti nedeniyle 2 kişiden 1’i operatörünü değiştirmeyi düşünüyor 8 sa. BenQ dünyanın ilk DCI-P3 kısa mesafe projeksiyon cihazını duyurdu 9 sa. Rome: Total War – Alexander uyumlu mobil cihazlar açıklandı 10 sa. Yeşil perdeniz Nvidia’dan 11 sa. Obi-Wan dizisinin yönetmeni belli oldu 11 sa. Sony, Snapdragon 865’li amiral gemisi hazırlığında 12 sa. Minecraft Earth Ekim ayında erken erişime açılacak 13 sa. Yeni bir SIM kart güvenlik açığı daha ortaya çıktı 20 sa. Uncharted filminin yeni yönetmeni belli oldu 21 sa. Çarpışma rotasında olan devasa boyutlarda üçlü kara delik sistemi keşfedildi 22 sa. DTS Sound Unbound, Microsoft Mağazasında yayınlandı 22 sa. İnsan dokusuna uyumlu lazer geliştirildi Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Haftaya BİM mağazaları uygun fiyata Meizu Note 8 satacak
    DonanımHaber
    Sony ve Disney anlaştı: Üçüncü Spider-Man filmi resmen geliyor
    DonanımHaber
    Tüketiciler Birliği Genel Başkanı: "Kesintiler nedeniyle GSM o...
    DonanımHaber
    Monster Hunter World: Iceborne Genişlemesi Beta Tarihleri
    Bölüm Sonu Canavarı
    PS Vita Sistem Yazılımı Güncellemesi 3.72 Yayınlandı
    Bölüm Sonu Canavarı
    377. Dönem (Kasım 2019 Celbi) Uzun Dönem, Kısa Dönem ve Yedek ...
    DH Forum
    fayın iki ucunda depremler oluyor. fay iyice gerilmiş durumda.
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    CDC, elektronik sigara tüketicilerini uyarıyor
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim