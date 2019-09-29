Yeni HP Chromebook modelleri evrensel kalem standardını destekliyor

HP tarafından tanıtılan en yeni Chromebook mdoelleri olan x360 12b ve 14b, bir süredir dikkat çeken Universal Stylus Initiative (USI) standardını destekliyor. Bu standart, aktif kalemlerin farklı cihazlara sorun yaşamadan çalışabilmesini sağlıyor ve ekstra gelişmeler getiriyor.

İlk olarak 2015 yılında tanıtılan standart, geçen yılın başlarında Google tarafından da kabul edildi. USI tarafından yakın zamanda yapılan açıklamayla 12 firmanın standardı destekleyen ürünler çıkaracağı duyuruldu, bu markalar arasında Hanvon, Maxeye ve Sunwoda gibi kalem üreticileri yer alırken HP gibi Chromebook üreticileri de bulunuyor. Wacom ise yayınlanan listede yer almasa da standardı imzalayanlar arasında Samsung ile birlikte bulunuyor.

2017 yılında yayınlanan bir video, USI kalemlerin avantajlarını gözler önüne seriyor. Kalem ile bilgisayar arasında çift taraflı haberleşmeye dayanan bu sistem, kullanıcı tercihlerini kalemde depolamak, iki cihaz arasında kesintisiz iletişimi bozmamak, tek cihaz üzerinde altıya kadar kalem kullanmak gibi avantajlara sahip.

HP’nin USI destekli Chromebook modellerine dönecek olursak, cihazlar 360 derece dönebilen menteşelere sahipler ve donanımsal olarak oldukça mütevazı bir konumdalar. 4GB RAM, 32GB dâhili depolama ve çift çekirdekli Intel Celeron N4000 1,1GHz, kategori için oldukça standart özellikler. İki model arasındaki en büyük fark isimden de anlaşılacağı üzere 12b olanın 12 inç, 14b olanın ise 14 inç ekranla geliyor oluşu. Her iki ekran da maalesef 1366x768 çözünürlüğe sahip.

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Fiyat alanında 12 inç model 359 dolardan başlarken 14 inç model 379 dolardan başlıyor. Cihazlar bu ay sonunda satışa sunulacak.