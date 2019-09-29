Rome: Total War – Alexander uyumlu mobil cihazlar açıklandı

Strateji oyunları arasında en beğenilen serilerden olan Rome: Total War mobil cihazlarda da boy gösteriyor. Yaklaşık iki yıl önce Rome: Total War – Alexander oyununun iPad için yayınlanması ile seri tamamlanmıştı ancak diğer platformlarda meraklı bekleyiş devam ediyor.

Rome: Total War – Alexander neler sunuyor?

Rome: Total War – Alexander genişleme paketi oyuncuları orijinal Rome: Total War öncesine götürüyor. İskender olarak bildiğimiz Alexander olarak Pers İmparatorluğunu fethetmenin mücadelesini veriyoruz.

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Yapımcı Feral Interactive yaptığı açıklamada 24 Ekim itibariyle bekleyişin sona ereceğini duyurdu. iPhone ve Android cihazları için yayınlanacak olan Rome: Total War – Alexander paketi 4.99$ fiyat etiketine sahip olacak. İlk etapta uyumlu cihaz modelleri ise şu şekilde: