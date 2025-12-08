Hyundai’den Tesla’ya otonom sürüş yanıtı: Atria AI’dan iddialı video

Yakında araçlarda
Şirketin “Atria AI” adını verdiği bu teknoloji, sekiz kameradan elde edilen görüntüleri uçtan uca çalışan nöral ağa işleyebilen ve 400 TOPS seviyesinde işlem performansı sunan özel bir çipset tarafından destekleniyor. Su soğutmalı yapıya sahip bu denetleyici, 200 watt’ın altında güç tüketimiyle çalışıyor ve Tesla’nın HW4 (240 TOPS) mimarisiyle benzer bir yapıyı daha yüksek performansla sunuyor. Hyundai, sistemi yakın gelecekte seri üretim araçlarına taşımayı hedefliyor.
Atria AI’ın yazılım geliştirme ve test süreci, Hyundai’nin alt şirketi 42dot tarafından yürütülüyor. Şirketin paylaştığı bilgilere göre platform, hem otoyollarda hem de şehir içi trafikte sürücünün müdahalesini gerektirmeyen bir deneyimi hedefliyor. Bu yaklaşımda HD harita, LiDAR veya gelişmiş GPS RTK sistemlerine ihtiyaç duyulmuyor. Algılama katmanında yalnızca kameralar ve tek bir radar kullanılıyor. 42dot, teknoloji yığınının uçtan uca sisteme dönüşümünü Ekim ayında tamamladığını, yazılımın kusursuzlaştırılması için ise gelecek yılın Mart ayını kritik eşik olarak belirlediğini aktarıyor.
Otonom sürüş modelinin eğitimi için 2.000’den fazla GPU kullanılıyor ve bu kapasite yıllık 100-200 milyar won arasında bir yatırım anlamına geliyor. Henüz kitlesel üretime yönelik araçlarda bu kontrolcüler bulunmadığı için Hyundai ve 42dot, sürekli veri toplamak amacıyla kendi filosunu işletiyor.
Şirket, Tesla’nın on yılı aşan hazırlık süreciyle kıyaslandığında çok daha kısa bir zaman diliminde bu olgunluk seviyesine ulaştığını vurguluyor. Ayrıca şimdiden bir sonraki aşamaya geçiş hazırlıkları kapsamında VLA (Vision-Language-Action) model tabanlı yeni nesil mimarinin geliştirilmesi sürüyor ve bunun gelecek yıl tanıtılması planlanıyor.
Elektronik mimari sil baştan
Bu donanımsal dönüşümün üzerine inşa edilen CODA OS, Hyundai’nin yazılım tanımlı araç vizyonunun temel bileşeni olarak konumlanıyor. Bu yapı, aracın farklı kontrolcülerinde çalışan yazılımları tek bir üst çatı altında yönetiyor. Böylece güç yönetimi gibi kritik süreçler merkezi şekilde kontrol ediliyor.
Sistem, donanım soyutlama katmanı sayesinde alt kontrolcüler değişse bile üst yazılımın değişmeden çalışmasına olanak tanıyor. Bu yaklaşımın Tesla, Rivian ve Çinli üreticilerin çözümlerine kıyasla daha gelişmiş olduğu belirtiliyor. Tüm kontrolcüler için tam OTA güncelleme desteği de standart hale getirilmiş durumda.
Bu arada CODA OS'in çekirdek bileşenlerinin büyük bölümü Rust dilinde geliştiriliyor. Rust'ın bellek yönetimi güvenliği sayesinde otomotiv yazılımlarında sık görülen hatalar en baştan engellendiği belirtiliyor.
