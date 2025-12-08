Hyundai’den Tesla’ya otonom sürüş yanıtı: Atria AI’dan iddialı video

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Hyundai, otonom sürüş alanında Tesla’nın izlediği radarı ve LiDAR’ı devre dışı bırakan yaklaşıma kendi yorumunu getirerek yalnızca kamera verisine dayalı yeni nesil bir otonom sürüş platformu geliştiriyor. Yazılım, Hyundai’nin 2022’de satın aldığı 42dot tarafından geliştiriliyor. Bu birim, yaptığı açıklamada Tesla’ya kıyasla biraz geride kaldıklarını kabul ederken çok kısa sürede ciddi gelişim kaydettiklerini söyledi. Bu söylem, paylaşılan yeni video ile de destekleniyor.

Yakında araçlarda

Şirketin “Atria AI” adını verdiği bu teknoloji, sekiz kameradan elde edilen görüntüleri uçtan uca çalışan nöral ağa işleyebilen ve 400 TOPS seviyesinde işlem performansı sunan özel bir çipset tarafından destekleniyor. Su soğutmalı yapıya sahip bu denetleyici, 200 watt’ın altında güç tüketimiyle çalışıyor ve Tesla’nın HW4 (240 TOPS) mimarisiyle benzer bir yapıyı daha yüksek performansla sunuyor. Hyundai, sistemi yakın gelecekte seri üretim araçlarına taşımayı hedefliyor.

Atria AI’ın yazılım geliştirme ve test süreci, Hyundai’nin alt şirketi 42dot tarafından yürütülüyor. Şirketin paylaştığı bilgilere göre platform, hem otoyollarda hem de şehir içi trafikte sürücünün müdahalesini gerektirmeyen bir deneyimi hedefliyor. Bu yaklaşımda HD harita, LiDAR veya gelişmiş GPS RTK sistemlerine ihtiyaç duyulmuyor. Algılama katmanında yalnızca kameralar ve tek bir radar kullanılıyor. 42dot, teknoloji yığınının uçtan uca sisteme dönüşümünü Ekim ayında tamamladığını, yazılımın kusursuzlaştırılması için ise gelecek yılın Mart ayını kritik eşik olarak belirlediğini aktarıyor.

Otonom sürüş modelinin eğitimi için 2.000’den fazla GPU kullanılıyor ve bu kapasite yıllık 100-200 milyar won arasında bir yatırım anlamına geliyor. Henüz kitlesel üretime yönelik araçlarda bu kontrolcüler bulunmadığı için Hyundai ve 42dot, sürekli veri toplamak amacıyla kendi filosunu işletiyor.

Şirket, Tesla’nın on yılı aşan hazırlık süreciyle kıyaslandığında çok daha kısa bir zaman diliminde bu olgunluk seviyesine ulaştığını vurguluyor. Ayrıca şimdiden bir sonraki aşamaya geçiş hazırlıkları kapsamında VLA (Vision-Language-Action) model tabanlı yeni nesil mimarinin geliştirilmesi sürüyor ve bunun gelecek yıl tanıtılması planlanıyor.

Elektronik mimari sil baştan

Tam Boyutta Gör Platformun en kritik atılımlarından biri ise araç içi elektronik mimarinin baştan tasarlanması. Son iki yıldır yürütülen çalışmalarla, aracın “kan damarları” olarak nitelendirilen veri, güç ve kontrol altyapısı tamamen bölgesel mimariye dönüştürüldü. Bu yapıda HPVC (High-Performance Vehicle Controller) isimli bir üst denetleyici aracın ana beynini oluştururken, çevresel bağlantılar zonal kontrolcüler tarafından yönetiliyor. Hyundai ve 42dot, bu değişim sayesinde araçtaki kontrolcü sayısını yüzde 66 oranında azaltmayı başardı. Yeni CODA (Computing & IO Domain Architecture) mimarisi, Tesla’nın Cybertruck’ta kullandığına benzer şekilde 48V elektrik sistemine geçerek kablo uzunluğunu, ağırlığı ve maliyeti önemli ölçüde düşürüyor. Tüm kontrol yapılarını Gigabit Ethernet bağlantısına taşıyan bu yaklaşım, küresel üreticiler arasında henüz birkaç örneği bulunan ileri bir uygulama olarak öne çıkıyor. Bölgesel kontrolcülerde T1S Ethernet kullanılması da sistemin düşük gecikme ve yüksek bant genişliği gereksinimlerine yanıt veriyor.

Bu donanımsal dönüşümün üzerine inşa edilen CODA OS, Hyundai’nin yazılım tanımlı araç vizyonunun temel bileşeni olarak konumlanıyor. Bu yapı, aracın farklı kontrolcülerinde çalışan yazılımları tek bir üst çatı altında yönetiyor. Böylece güç yönetimi gibi kritik süreçler merkezi şekilde kontrol ediliyor.

Otomotivde AI coşkusu yerini hayal kırıklığına bırakacak 6 sa. önce eklendi

Sistem, donanım soyutlama katmanı sayesinde alt kontrolcüler değişse bile üst yazılımın değişmeden çalışmasına olanak tanıyor. Bu yaklaşımın Tesla, Rivian ve Çinli üreticilerin çözümlerine kıyasla daha gelişmiş olduğu belirtiliyor. Tüm kontrolcüler için tam OTA güncelleme desteği de standart hale getirilmiş durumda.

Bu arada CODA OS’in çekirdek bileşenlerinin büyük bölümü Rust dilinde geliştiriliyor. Rust’ın bellek yönetimi güvenliği sayesinde otomotiv yazılımlarında sık görülen hatalar en baştan engellendiği belirtiliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Hyundai’den otonom sürüş hamlesi: Atria AI’dan iddialı video

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: