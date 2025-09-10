Tofaş, 2026'dan itibaren Fiat Doblo ve kardeşlerinin üretimini yapacak

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Tam Boyutta Gör Stellantis ve Tofaş, K9 modelinin hafif ticari araç ve kombi versiyonlarının çoklu enerji platformlarında üretimine yönelik stratejik bir anlaşma imzaladı. Bu anlaşma, üretimi İspanya'ya kaydırılan Fiat Doblo'nun kardeşleriyle birlikte Türkiye'ye döneceği anlamına geliyor.

256 milyon euroluk yatırımla hayata geçirilecek olan K9 projesinin, demonte araçlar da dahil olmak üzere yıllık 150 bin adetlik üretim kapasitesiyle 2026 yılının üçüncü çeyreğinde üretime başlaması planlanıyor.

Proje kapsamında, yatırım faaliyetlerinin tamamlanmasını takiben 2034'ün son çeyreğine kadar yaklaşık yüzde 80'lik bölümü Türkiye piyasası için olmak üzere, CKD hariç, yaklaşık 660.000 adet araç üretilmesi hedefleniyor.

2000-2022 yılları arasında Türkiye'de üretilen Fiat Doblo, ülkenin en sevilen hafif ticari araçlarından bir tanesi. Doblo, özellikle 1.3 Multijet dizel motoruyla tercih ediliyordu ancak yeni nesilde Stellantis çatısı altındaki kardeşleriyle birlikte 1.5 BlueHDI 130 dizel ve 1.2 PureTech 110 benzinli motorlarla üretiliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Tofaş, 2026'dan itibaren Fiat Doblo ve kardeşlerini üretecek

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: