Tofaş, 2026'dan itibaren Fiat Doblo ve kardeşlerinin üretimini yapacak

256 milyon euroluk yatırımla hayata geçirilecek olan K9 projesinin, demonte araçlar da dahil olmak üzere yıllık 150 bin adetlik üretim kapasitesiyle 2026 yılının üçüncü çeyreğinde üretime başlaması planlanıyor.
Proje kapsamında, yatırım faaliyetlerinin tamamlanmasını takiben 2034'ün son çeyreğine kadar yaklaşık yüzde 80'lik bölümü Türkiye piyasası için olmak üzere, CKD hariç, yaklaşık 660.000 adet araç üretilmesi hedefleniyor.
2000-2022 yılları arasında Türkiye'de üretilen Fiat Doblo, ülkenin en sevilen hafif ticari araçlarından bir tanesi. Doblo, özellikle 1.3 Multijet dizel motoruyla tercih ediliyordu ancak yeni nesilde Stellantis çatısı altındaki kardeşleriyle birlikte 1.5 BlueHDI 130 dizel ve 1.2 PureTech 110 benzinli motorlarla üretiliyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
fabrika yok İtalya'dan geliyor ağbi
zehirliçocuk euroncap testine girilmesi için fabrikası olma zorunluluğu geldi de bizim mi haberimiz yok?
Tebrikler.
Sadece o test için italya'dan araç getirmişlerdir.
EuroNCAP puanı da geldiğine göre fabrika yokçuların elinde ne kaldı?