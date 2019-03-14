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Yeni James Bond filminde kullanılacak otomobil belli oldu

2020 yılında vizyona girecek 25. James Bond filminde kullanılacak otomobil belli oldu. Yeni filmde Aston Martin geleneği bozulmazken, Bond'un kullanacağı otomobil bu kez tamamen elektrikli olacak.
2 ay
9,7b
2
12
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Yeni James Bond filminde kullanılacak otomobil belli oldu
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Son dönemde fuarların gözdesi haline gelen elektrikli otomobiller yavaş yavaş filmlerdeki yerini de almaya başladı. Kullanılan otomobillerin en az başrol oyuncusu kadar dikkat çektiği film serilerinden biri olan James Bond’un yeni filminde elektrikli otomobile yer verileceği açıklandı.

Hatırlanacağı üzere 2020 yılında gösterime girecek 25. Bond filminde yönetmen krizi çıkmış ve yapılan görüşmeler sonrası yola Cary Fukunaga ile devam etme kararı alınmıştı. Çevreci kişiliğiyle bilinen Fukunaga’nın Bond’un kullanacağı otomobille ilgili özel bir istekte bulunduğu ortaya çıktı. The Sun gazetesinin haberine göre yeni James Bond filminde Aston Martin’in elektrikli otomobili Rapide E kullanılacak. Aston Martin Rapide E’den yalnızca 155 adet üretilecek.

Aston Martin Rapide E'nin özellikleri 

İngiliz otomobil üreticisinin lüks spor sedan modeli Rapide’in elektrikli versiyonu olan Rapide E, 6.0 litrelik V12 motorun yerine sessiz elektrikli motorlar kullanacak. Arka tekerleklere yerleştirilen iki elektrik motoru, toplamda 600 beygir güç ve 950 Nm tork sağlayacak. 65 kWh’lık bataryasıyla WLTP ölçümlerine göre 320 km sürüş menziline sahip olan araçta hızlı şarj özelliğine de yer verilecek. 0-100 km/s hızlanmasını 4 saniyenin altında tamamlayacak olan Aston Martin Rapide E’nin son hızı 250 km/s olacak.

2019’un sonunda 250 bin pound fiyat etiketiyle satışa sunulacak 155 Aston Martin Rapide E’den biri, eğer anlaşma sağlanırsa Bond’un yeni aracı olacak. Eğer yeni bir kriz patlak vermezse, yeni James Bond filmi de 2020’nin Nisan ayında vizyona girecek.


https://electrek.co/2019/03/14/james-bond-electric-aston-martin/ Yorum Yaz
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ensei 2 ay en beğenilen
James Bond rolü psikolojimi bozdu demişti, bırakmıştı Sony pictures 2 bölüm için 150 milyon teklif etti. Hemencik psikolojisi düzeldi...
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G1903K 2 ay yeni yorumcu
Daniel Craig baş rolde olacak
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DH Misafiri 2 ay
tesla ile aynı özellikler ama fiyat uçuk
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DH Misafiri 2 ay
Tesla Roadster olsa filmde çok güzel olur
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El Prezidente 2 ay
die another day filminden sonrasını izlemedim.
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intel7mix 2 ay
Abartılı film serisidir. Gerçek hayatla yakından uzaktan ilgisi yoktur. Sırf aksiyon sahneleri için izlenir.
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Mutlak.Sıfır 2 ay
Filmde giydiği takımlara hasta olmuşumdur ancak biraz fiyatlarına baktım da...
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neo01470 2 ay
Roadster 2 olsa manyak olurmuş..
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ensei 2 ay en beğenilen
James Bond rolü psikolojimi bozdu demişti, bırakmıştı Sony pictures 2 bölüm için 150 milyon teklif etti. Hemencik psikolojisi düzeldi...
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Alisilin07 2 ay
Yeni Focusla ızgarayı ortak kullanıyolar heral.
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khytr89 2 ay
BMW Z8 ve E38 dışındakiler bende hiçbir zaman heycan uyandırmadı ayrıca Pierce Brosnan'dan sonra da serinin tadı pek kalmadı.
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metehanturt 2 ay yeni yorumcu
Gelenekler kutsaldır 😍
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