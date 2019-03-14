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Mercedes-AMG, gelecek tüm modellerinde plug-in hibrit seçeneği sunacak

Ürün gamında halihazırda hafif hibrit teknolojisine yer veren Mercedes-AMG, emisyon değerlerini daha da düşürmek için PHEV sisteme geçmeye hazırlanıyor. İlk PHEV modelin 2020'de çıkması bekleniyor.
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Mercedes-AMG, gelecek tüm modellerinde plug-in hibrit seçeneği sunacak
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Alman premium otomobil üreticisi Mercedes’in yaklaşık 10 milyar euro yatırımla başlattığı “ürün gamını elektriklendirme” projesine performans birimi AMG’de katıldı. Mercedes-AMG, gelecek modellerinin hepsinde PHEV yani şarj edilebilir hibrit seçeneğine yer vereceğini açıkladı.

Aslına bakılırsa Mercedes-AMG’nin CLS 53, E53 ve yeni GLE 53 gibi bazı modellerinden hibrit teknolojisi kullanılıyor. Fakat EQ markası altında sunulan bu teknoloji 48V hafif hibrit sistem olarak karşımıza çıkıyor. İçten yanmalı motora 22 beygir güç ve 249 Nm tork desteği sağlayan bu sistem, yakıt tüketimini ve CO2 salınımını düşürse de bu değerler hala istenilen düzeyde seyretmiyor. Bu yüzden Mercedes-AMG, hafif hibrit sisteme gelecekte yer vermek istemiyor.

EQ Power+ sistemi kullanılacak

Söz konusu durumun farkında olan Mercedes-AMG, 2020 yılından itibaren üreteceği tüm modellerde Mercedes’in EQ Power adını verdiği elektrik sisteminin performans odaklı bir versiyonunu kullanmaya hazırlanıyor. Halihazırda C Serisi, E Serisi ve S Serisi’nde seçenek olarak sunulan üçüncü nesil PHEV sistem, 121 beygir güç ve 440 Nm tork sağlayan bir elektrik motoru kullanıyor. Mercedes-AMG modellerinde bu gücün artacağı söyleniyor.

Güç artışı menzili biraz düşürecek 

Mercedes-AMG modellerinde kullanılan PHEV teknolojisinin daha fazla performans sunması, elektrikli sürüş menzilinin standart modellerden daha az olmasına neden olacak. Frank Overmeyer bu durumu “Aynı batarya, aynı motor, aynı uygulama. Performanstaki önemli artış menzilin düşmesine neden olacak. Ancak sürüş deneyimi daha iyi olacak. Standart versiyonda 100 km menzil sunan bir SUV, AMG’de 60 veya 70 km menzile sahip olacak” sözleriyle açıkladı.


https://www.autocar.co.uk/car-news/industry/mercedes-amg-give-all-models-plug-option Yorum Yaz
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