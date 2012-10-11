Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Aksesuarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Yeni Lumia serisinin aksesuarları İngiltere'de fiyatlandırıldı

6 yıl
2,3b
1
24
Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Sunduğu önemli donanım özelliklerinin yanı sıra aksesuar çeşitleriyle de ilgi toplayan yeni Lumia serisinin aksesuar fiyatları detaylanıyor.

İngiliz Clove sitesinin yayınladığı bilgilere göre aksesuar fiyatları şu şekilde olacak:

Lumia 820 için kablosuz şarj uyumlu kılıf : 20 pound ~ 58TL
Lumia 820/920 için kablosuz şarj plakası : 55 pound ~162TL
Lumia 820/920 için kablosuz şarj standı : 70 pound ~ 205TL
Fatboy kablosuz şarj yastığı : 80 pound ~235TL
JBL Playup taşınabilir kablosuz hoparlör : 145 pound ~ 425TL

Yeni Lumia modellerinin kesin piyasaya çıkış tarihi belli olmadığı için aksesuarlar da tahminen Kasım ayında satışa sunulacak. Ülkemizdeki vergiler nedeniyle yukarıdaki fiyatların bir miktar daha yükseleceğini hatırlatalım.
Yeni Lumia serisinin aksesuarları İngiltere'de fiyatlandırıldı
Tam Boyutta Gör


http://blog.clove.co.uk/2012/10/10/nokia-lumia-820920-wireless-accessories-priced-available-to-order/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+CloveTechnologysBlog+%28Clove+Technology%27s+Blog%29&utm_content=FaceBook Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
SystemApps 6 yıl en beğenilen Bukalemun
Bukalemun

APPLE nin aksesuarı PAHALI diyenler gelsin beriye !!!!! ve Bu cihazlar normalin üstünde AĞIR + WİN 8 uzun bir süre daha UYGULAMA yoksunu olacak. Nokia bir önceki nesil için müşterilerini mağdur ettiği gibi bunlarda en azından TR daki pahalı fiyatı ilede birleşince hiç alınası değil. Kötü mü değil ! ama alınası değil.

Nokia en azından kablolara çip yerleştirecek kadar alçalmadı
BukalemunAPPLE nin aksesuarı PAHALI diyenler gelsin beriye !!!!! ve Bu cihazlar normalin üstünde AĞIR + WİN 8 uzun bir süre daha UYGULA...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ilker90 6 yıl
apple 1 dolarlık dönüştürcüleri 30 dolara satarken bir sorun yokta nokia bedava vermedi diye neden veryansın ediliyor anlamsız geliyor bana
electROck35
Nokia Lumia 920 gerçekten çok iddialı bir cihaz olmuş fakat kablosuz şarj özelliği bu kadar dillendirilmişken kutudan bir kablosuz şarj standı çıkmayacaksa bu özelliği yok sayabilirsiniz. 1800 TL bu cihaza değer ama sadece şarj için ekstradan en az 200 TL ödemek anlamsız. Paket içeriğine ekleneceğini hiç sanmıyorum fakat bir şekilde Nokia bunu yapmazsa bu kurtuluş şansını kendi elleriyle itmiş olur. Çünkü insanlar şimdiden Lumia 920de bu teknolojiye odaklanmış durumda, diğer özellikleri daha iddialı olsada en çok göz boyayan bu özellikti genel tüketici açısından...

Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tatlisevgi 6 yıl
telefon henüz çıkmamışken bu ürünleri yüksek fiyatlara satıp fahiş karlar elde ediyorlar. telefon satışa çıkıp yaygınlaşınca fiyatlarda düşecektir. şimdiden bu ürünleri almak bence saçma.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
electROck35 6 yıl
Nokia Lumia 920 gerçekten çok iddialı bir cihaz olmuş fakat kablosuz şarj özelliği bu kadar dillendirilmişken kutudan bir kablosuz şarj standı çıkmayacaksa bu özelliği yok sayabilirsiniz. 1800 TL bu cihaza değer ama sadece şarj için ekstradan "en az" 200 TL ödemek anlamsız. Paket içeriğine ekleneceğini hiç sanmıyorum fakat bir şekilde Nokia bunu yapmazsa bu kurtuluş şansını kendi elleriyle itmiş olur. Çünkü insanlar şimdiden Lumia 920'de bu teknolojiye odaklanmış durumda, diğer özellikleri daha iddialı olsada en çok göz boyayan bu özellikti genel tüketici açısından...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
onbeskarakterli 6 yıl
Şu aksesuarlar için bu cihaz aklımın bir köşesinde yer etmişti. Ama fiyatlara bakarsak ülkemizde kablosuz şarj standının giriş seviyesi bir akıllı telefona denk olacağını söylemek zor olmaz. Artık başka cihazlara bakacağım. Nokia kendi kaybeder.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SchizophrenicTR 6 yıl
Bilgi için teşekkürler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
General. 6 yıl
Telefonu çok alabildik bi aksesuarı eksikti devlet baba habire vergileri kitliyor bize yinede şükür kriz teğet geçti
bide 12den vursaydı halimiz ne olacaktı 3310la gezerdik artık
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bukalemun 6 yıl
APPLE nin aksesuarı PAHALI diyenler gelsin beriye !!!!! ve Bu cihazlar normalin üstünde AĞIR + WİN 8 uzun bir süre daha UYGULAMA yoksunu olacak. Nokia bir önceki nesil için müşterilerini mağdur ettiği gibi bunlarda en azından TR daki pahalı fiyatı ilede birleşince hiç alınası değil. Kötü mü değil ! ama alınası değil.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FERFEROS 6 yıl
Çok güzeller orası doğru.Ama fiyatları da ayrı bir güzelmiş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SystemApps 6 yıl Bukalemun
Bukalemun

APPLE nin aksesuarı PAHALI diyenler gelsin beriye !!!!! ve Bu cihazlar normalin üstünde AĞIR + WİN 8 uzun bir süre daha UYGULAMA yoksunu olacak. Nokia bir önceki nesil için müşterilerini mağdur ettiği gibi bunlarda en azından TR daki pahalı fiyatı ilede birleşince hiç alınası değil. Kötü mü değil ! ama alınası değil.

Nokia en azından kablolara çip yerleştirecek kadar alçalmadı
1 Yanıt Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
S.Vettel 6 yıl
Komikmiş Nokia Kardeş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
__BadblooD__ 6 yıl
JBL Playup taşınabilir kablosuz hoparlör : 145 pound ~ 425TL

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
1 Yanıt Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
eP_362 6 yıl
Çok güzel görünüyorlar ama haberde de dendiği gibi ülkemizde fiyatları ateş pahası olacak
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +398 Redeemertr +326 V4LKyR +299 KoşanBalık +210 madmahmutd +201 MacGyver. +182 Informed +155 WB +145 serdar_k +132 Txrboz +129
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2256 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Tel Aksesuarları, nokia lumia ve nokia
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Mobilite: Galaxy SIII Mini, LG Nexus, 10" Nexus tablet, AMD Z-60 APU ve dahası... 6 yıl Nvidia GeForce GTX 650 Ti video inceleme "Orta segmentin yeni oyuncusu testte!" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
AK PARTİNİN VE RTE ninSAVUNMA SANAYİİNDE
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim