Yeni Lumia serisinin aksesuarları İngiltere'de fiyatlandırıldı

Sunduğu önemli donanım özelliklerinin yanı sıra aksesuar çeşitleriyle de ilgi toplayan yeni Lumia serisinin aksesuar fiyatları detaylanıyor.





İngiliz Clove sitesinin yayınladığı bilgilere göre aksesuar fiyatları şu şekilde olacak:





Lumia 820 için kablosuz şarj uyumlu kılıf : 20 pound ~ 58TL

Lumia 820/920 için kablosuz şarj plakası : 55 pound ~162TL

Lumia 820/920 için kablosuz şarj standı : 70 pound ~ 205TL

Fatboy kablosuz şarj yastığı : 80 pound ~235TL

JBL Playup taşınabilir kablosuz hoparlör : 145 pound ~ 425TL





Yeni Lumia modellerinin kesin piyasaya çıkış tarihi belli olmadığı için aksesuarlar da tahminen Kasım ayında satışa sunulacak. Ülkemizdeki vergiler nedeniyle yukarıdaki fiyatların bir miktar daha yükseleceğini hatırlatalım.





http://blog.clove.co.uk/2012/10/10/nokia-lumia-820920-wireless-accessories-priced-available-to-order/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+CloveTechnologysBlog+%28Clove+Technology%27s+Blog%29&utm_content=FaceBook