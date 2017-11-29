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Yeni MTV oranı ve internet ÖTV'sini içeren torba tasarı onaylandı

Farklı konularda pek çok değişikliği içeren ve torba tasarı olarak bilinen kanun, dün akşam TBMM genel kurulunda kabul edildi. İşte torba tasarının öne çıkan değişiklikleri:
1 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Yusuf Akbaş
Yazar
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Yeni MTV oranı ve internet ÖTV'sini içeren torba tasarı onaylandı
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Torba tasarı olarak bilinen ve bazı kanunlar hakkında toplu düzenleme yapılmasına dair kanun, TBMM genel kurulunda kabul edilerek yasallaştı.
Torba tasarıda otomobilden teknolojiye pek çok konuda değişiklikler bulunuyor. Torba tasarının dikkat çekici maddelerinden birisi yeni MTV oranları oldu. Yaklaşık iki aydır konuşulan yüzde 25 MTV zammı resmileşti.

Araç Değerine Göre Değişken MTV

Yeni kanun, aracın değerine göre değişken MTV tutarı düzenlemesini de içeriyor. Önceden MTV tutarı hesaplanırken aracın yaşı ve motor hacmi dikkate alınıyordu. 2018 sonrasında tescillenen araçların MTV ödemesi hesaplanırken araç değeri dikkate alınacak. 2018 öncesinde trafiğe çıkış yapmış araçların ödemesi hesaplanırken araç değeri dikkate alınmayacak.

2018 ve Sonrasında Tescillenen Araçlar İçin MTV Tutarı

  • MTV, 1300 cc ve altı, 1-3 yaş arası ve vergisiz değeri 40 bini aşmayanlar için 743 lira, 40-70 bin lira arası olanlarda 817 lira, 70 bini aşanlarda 892 lira olacak.
  • MTV, 1300 cc-1600 cc arası, 1-3 yaş arası ve vergisiz değeri 40 bini aşmayanlar için 1294 lira, 40-70 bin lira arası olanlarda 1423 lira, 70 bini aşanlarda 1553 lira olacak.
  • MTV, 1601 cc-2000 cc arası, 1-3 yaş arası ve vergisiz değeri 100 bini aşmayanlar için 3957 lira, 100 bini aşanlarda 4317 lira olacak.
  • MTV, 2001 cc-2500 cc arası, 1-3 yaş arası ve vergisiz değeri 125 bini aşmayanlar için 5936 lira, 125 bini aşanlarda 6476 lira olacak.


2018 Öncesinde Tescillenen Araçlar İçin MTV Tutar

  • 1301-1600cc için MTV 1293 TL
  • 1601-1800cc için MTV 2283 TL
  • 1801-2000cc için MTV 3597 TL
  • 2001-2500cc için MTV 5396 TL
  • 2501-3000cc için MTV 7523 TL
  • 3001-3500cc için MTV 11457 TL
  • 3501-4000cc için MTV 18013 TL
  • 4000cc üstü için MTV 29482 TL


Torba Tasarıda Dikkat Çeken Diğer Değişiklikler

  • Bakanlar Kurulu, bir saati aşmamak kaydıyla saati ileri alabilecek.
  • Konuşma, internet, yayıncılık gibi haberleşmeden alınan ÖTV ücreti yüzde 7,5 olacak.
  • Sade gazozlar, meyveli gazozlar, limonatalar, nektarlar, alkolsüz biralar, enerji içerecekleri, soğuk çay, meyveli içeceklerden yüzde 10 ÖTV alınacak

Yeni MTV oranı ve internet ÖTV'sini içeren torba tasarı onaylandı

  • Milli Sivil Havacılık Güvenlik Kurulu oluşturulacak.
  • Asgari ücret 1404 TL'nin altına düşmeyecek.

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mathematician_01 1 yıl en beğenilen
Gazoz da özel tüketim oldu ya, çok şükür bugünleri de gördük...
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Limonen 1 yıl
Milleti soymaya doyamadılar haram zıkkım olsun yemek nasip olmasın.
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tahir40 1 yıl
Eskiden torbadan bulgur mercimek çıkardı, artık hiç hayırlı birşey çıkmıyor...
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Guest-16E9695C8 1 yıl
1.2 lt aracımın yıllık MTV si 450 liraydı. Bakalım zam %25 mi olacak.
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9Tales 1 yıl
Gerçekten inanılmaz ya. Kılıçdarağolu diye bir taraflarını yırtıp konuların altını üstüne getiren aktroller nerede çok merak ediyorum. Hepsi sanki bu vergilerden muafmış gibi davranıyorlar.
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matrix52 1 yıl
Telefon ve yayıncılık (televizyon heralde) için alınan vergi %7,5 olmuş tek kazancımız o. Soğuk çay benim yaşam kaynağım be. Her şeye vergi her şeye zam geliyor. Ondan sonra niye yurt dışına kaçıyorsun derler.
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pej 1 yıl
Bizim milletin balık hafızasına güveniyorlar. Somada madenciyi tekmelediler %60 oy aldılar. Celladına aşık olan millete güveniyorlar. Seçimden önce bu zamları fetöcüler yaptı derlerse inanan olur valla.
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pej 1 yıl
Eski hırsız bakanların kendilerine iftira atılıyor diye utanmadan bas bas bağırdıkları video kayıtları var.En son Zafer Çağlayan yeni profil koymuş, bilinçlilerle dalga geçmek ve koyunları da uyutmak için "Üzülme Allah bizimledir" diye.
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Bluflame 1 yıl
sade gazoza %10 vergi, bu günleride gördük, organik hoşafa devam.
inadına evet diyenler memnundur.
adamlar vergiyi bindirince milletin hoşuna gidiyor, anlamak imkansız.
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Chalrie Keley 1 yıl
Aktroller nerede kendilerini goremedim

Yalniz reis ayrani koymamis ince gormus.Tabi bir geri vites daha yapamadi
Daha ne kadar cehennemin dibine gidecegiz merakla bekliyorum
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felsefesever 1 yıl
Gazoza ÖTV var, pirlantaya yok çünkü pırlanta sektörü komple yandaşların elinde.
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dAffilee 1 yıl
Oylar akepeye xd ben bi sek ayran alirim, bol tuzlu
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eyoruk 1 yıl
Belliydi zaten..2019'a kadar ne kadar geçirsek kardır diyorlar..Yazık ki 2018 de seçim yok ..
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