Yeni MTV oranı ve internet ÖTV'sini içeren torba tasarı onaylandı

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Torba tasarı olarak bilinen ve bazı kanunlar hakkında toplu düzenleme yapılmasına dair kanun, TBMM genel kurulunda kabul edilerek yasallaştı.

Torba tasarıda otomobilden teknolojiye pek çok konuda değişiklikler bulunuyor. Torba tasarının dikkat çekici maddelerinden birisi yeni MTV oranları oldu. Yaklaşık iki aydır konuşulan yüzde 25 MTV zammı resmileşti.

Araç Değerine Göre Değişken MTV

Yeni kanun, aracın değerine göre değişken MTV tutarı düzenlemesini de içeriyor. Önceden MTV tutarı hesaplanırken aracın yaşı ve motor hacmi dikkate alınıyordu. 2018 sonrasında tescillenen araçların MTV ödemesi hesaplanırken araç değeri dikkate alınacak. 2018 öncesinde trafiğe çıkış yapmış araçların ödemesi hesaplanırken araç değeri dikkate alınmayacak.

2018 ve Sonrasında Tescillenen Araçlar İçin MTV Tutarı

MTV, 1300 cc ve altı, 1-3 yaş arası ve vergisiz değeri 40 bini aşmayanlar için 743 lira, 40-70 bin lira arası olanlarda 817 lira, 70 bini aşanlarda 892 lira olacak.

1-3 yaş arası ve vergisiz değeri 40 bini aşmayanlar için 743 lira, 40-70 bin lira arası olanlarda 817 lira, 70 bini aşanlarda 892 lira olacak. MTV, 1300 cc-1600 cc arası , 1-3 yaş arası ve vergisiz değeri 40 bini aşmayanlar için 1294 lira, 40-70 bin lira arası olanlarda 1423 lira, 70 bini aşanlarda 1553 lira olacak.

, 1-3 yaş arası ve vergisiz değeri 40 bini aşmayanlar için 1294 lira, 40-70 bin lira arası olanlarda 1423 lira, 70 bini aşanlarda 1553 lira olacak. MTV, 1601 cc-2000 cc arası, 1-3 yaş arası ve vergisiz değeri 100 bini aşmayanlar için 3957 lira, 100 bini aşanlarda 4317 lira olacak.

1-3 yaş arası ve vergisiz değeri 100 bini aşmayanlar için 3957 lira, 100 bini aşanlarda 4317 lira olacak. MTV, 2001 cc-2500 cc arası, 1-3 yaş arası ve vergisiz değeri 125 bini aşmayanlar için 5936 lira, 125 bini aşanlarda 6476 lira olacak.

2018 Öncesinde Tescillenen Araçlar İçin MTV Tutar

1301-1600cc için MTV 1293 TL

için MTV 1293 TL 1601-1800cc için MTV 2283 TL

için MTV 2283 TL 1801-2000cc için MTV 3597 TL

için MTV 3597 TL 2001-2500cc için MTV 5396 TL

için MTV 5396 TL 2501-3000cc için MTV 7523 TL

için MTV 7523 TL 3001-3500cc için MTV 11457 TL

için MTV 11457 TL 3501-4000cc için MTV 18013 TL

için MTV 18013 TL 4000cc üstü için MTV 29482 TL





Torba Tasarıda Dikkat Çeken Diğer Değişiklikler

Bakanlar Kurulu, bir saati aşmamak kaydıyla saati ileri alabilecek .

. Konuşma, internet, yayıncılık gibi haberleşmeden alınan ÖTV ücreti yüzde 7,5 olacak.

Sade gazozlar, meyveli gazozlar, limonatalar, nektarlar, alkolsüz biralar, enerji içerecekleri, soğuk çay, meyveli içeceklerden yüzde 10 ÖTV alınacak

Milli Sivil Havacılık Güvenlik Kurulu oluşturulacak.

Asgari ücret 1404 TL'nin altına düşmeyecek.