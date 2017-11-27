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Cam filmi yasağı ve kesilen cezalarla ilgili hükümetten açıklama geldi

Cam filmi yasağı ile ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Başbakan Yardımcısından yeni açıklamalar geldi."Cam filmi yasağı kalktı mı?", "Kesilen cezalar affedilecek mi?" gibi soruları yanıt buldu.
1 yıl
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26
Otomobil Teknolojileri
Yusuf Akbaş
Yazar
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Cam filmi yasağı ve kesilen cezalarla ilgili hükümetten açıklama geldi

Cam filmi ile ilgili soru işaretleri hâlâ daha devam ediyor. Kafalardaki soru işaretlerini gidermek adına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ açıklamalarda bulundu.

Cam Filmi Serbest mi?

Süleyman Soylu, cam filmi konusunda biri İçişleri Bakanlığı’nı diğeri Sanayi Bakanlığı’nı ilgilendiren iki ayrı yönetmelik bulunduğunu ve bu yönetmeliklerin birbirine uyumlu hale getirilmesi için çalışmaların devam ettiğini açıkladı. Soylu, yeni yönetmelik çıkana kadar Cumhurbaşkanın talimatı üzerine ceza kesilmesinin durdurulduğunu belirtti. 

Cam filmi yasağı ve kesilen cezalarla ilgili hükümetten açıklama geldi


Belirlenecek standartlarla ilgili olarak Soylu, “Karayolları trafik kanunundaki maddeyi kaldıracağız. Bilim Sanayi Teknoloji Bakanlığıyla da eşgüdüm içinde bir standardizasyon getirilecek. AB regülasyonları var bu konuda. Bir standardın sağlanması. İki, denetimlerin nasıl sağlanacağı… AB diyor ki ön ve yan camlarda yüzde 70 güneş ışığının geçişini sağlayacak şekilde yapmalısınız. Buna ait bir serbestiyet sağlanacak ama belli standartlara göre olacak. Bunu 2 yerde denetleyeceğiz; bir trafikte, ikincisi muayene istasyonlarında denetimi yapılacak.” dedi.

Cezalara Af Yok

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, kesilen cam filmi yasakları ile ilgili olarak “Cezalarla ilgili bir af söz konusu değil" dedi.


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atilasat 1 yıl en beğenilen
ben olsam cam filmini mecburi yapar yaptırmayanlardan ceza keserdim. sonra cam filmini yasaklar yaptıranlardan ceza keserdim.
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xweser 1 yıl BekirARSLAN
BekirARSLAN
Bu halkın aklıyla dalga geçsinler bakalım şimdilik...

Sonra ne olacak? % 50
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Zeytinbey 1 yıl
Cam filmi olan polis arabaları da söksün madem yasaksa yönetmelikte... Onlara nasıl takılmış? Daha iki gün önce emniyet şeridinde biz beklerken geçti gitti... Emniyet şeridini kullansın görevliyse amenna ama yönetmelikte polis arabaları muaf diye bir madde mi var bu araçlar film ile dolaşıyor hala?
Cam filmi olan polis arabaları da söksün madem yasaksa yönetmelikte... Onlara nasıl takılmış? Daha iki gün önce emniyet şeridinde biz beklerken geçti gitti... ...
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1 Yanıt Yanıtla +18
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kadirirdem 1 yıl
İnsanların paraları,veballeri ne olacak ? Hepsi bir yerlerinize girecek az kaldı!
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Alphace 1 yıl
Yargıtay ne demiş: Sürücünün içerden bakınca sürüş güvenliğini etkilemeyen filme ceza olmaz.
Türkiye ABden daha sıcaktır, %70 ile koruma olmaz.
Yine dava yine iptal olur.
İçişleri daha fazla rezil olmadan eski yönetmeliğe razı olsun. Bu defa da %70 sınırlaması Danıştaydan döner.
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redbul_540 1 yıl
Milletin tek derdi cam filmi olmuş
Daha önemli birşey yok sanki
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aoe_ 1 yıl
artık kanun çıksa bende yeni filmlerimi taktırsam. şimdi rastgele taktırsam yeni kanunda yine sökeceğim. inşallah çok bekletmezler.
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D@rbeli M@tk@p 1 yıl
Ülkenin yarısı bu işlerden çok memnun,adeta zevk alıyorlar...
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caner4141 1 yıl
"DÜNYA DEVİ" olma yolunda emin adımlarla ilerleyen ülkenin cumhurbaşkanı işini gücünü bırakmış cam filmiyle uğraşıyor. Milletle alenen billur geçmek böyle birşey işte. Allahınızdan bulun lan...!
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2jz1993 1 yıl
Yandaşlar nasıl sesi çıktı ama cez gelince :D güzel para aldılar cebinizden beter olun
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bal974 1 yıl
Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok.
AB bu işi çözmüş, kuralları belirlemiş.
Ülkeden ülkeye az değişiyor.
Belli standartları sağlayan markaların belli geçirgenlik oranına sahip filmlerine izin vermiş.
Sen de al onu, kendine uyarla.
Terörden mi korkuyorsun, ön kapı camlarına yasak dersin, arka kapı ve arka cama belli bir geçirgenliğe kadar izin verirsin.
Terörün bahane olduğunu artık anlayabilirsen, ön kapı camlarına da %70 ve üstü ışık geçirgenliğine sahip olan filmlere izin verirsin.
Araç sahipleri de, bu işle uğraşan firmalar da ne yapacaklarını bilirler.
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General. 1 yıl
200tl ye cam filmi yaptırdım, 100tl ye söktürdüm. Usta almış arabamı gezmeye gitmiş, geldiğinde airbag ve lastik arıza göstergesi yanıyordu. Ulan ülke değil tımarhane yemin ediyorum
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Freeline 1 yıl General.
General.

200tl ye cam filmi yaptırdım, 100tl ye söktürdüm. Usta almış arabamı gezmeye gitmiş, geldiğinde airbag ve lastik arıza göstergesi yanıyordu. Ulan ülke değil tımarhane yemin ediyorum


Ustaya araba bırakırken sadece petrol istasyonuna gidecek kadar yakıt bırakın :D Zamane Ustaları
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Tihilu 1 yıl
Cezalara af yok , oh ne güzel. Yok öyle cezadan önce ağlayıp , Erdoğan durdurun deyince "Allah razı olsun Reis" demek. Ödeyin.
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