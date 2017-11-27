Cam filmi yasağı ve kesilen cezalarla ilgili hükümetten açıklama geldi

Cam filmi ile ilgili soru işaretleri hâlâ daha devam ediyor. Kafalardaki soru işaretlerini gidermek adına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ açıklamalarda bulundu.

Cam Filmi Serbest mi?

Süleyman Soylu, cam filmi konusunda biri İçişleri Bakanlığı’nı diğeri Sanayi Bakanlığı’nı ilgilendiren iki ayrı yönetmelik bulunduğunu ve bu yönetmeliklerin birbirine uyumlu hale getirilmesi için çalışmaların devam ettiğini açıkladı. Soylu, yeni yönetmelik çıkana kadar Cumhurbaşkanın talimatı üzerine ceza kesilmesinin durdurulduğunu belirtti.





Belirlenecek standartlarla ilgili olarak Soylu, “Karayolları trafik kanunundaki maddeyi kaldıracağız. Bilim Sanayi Teknoloji Bakanlığıyla da eşgüdüm içinde bir standardizasyon getirilecek. AB regülasyonları var bu konuda. Bir standardın sağlanması. İki, denetimlerin nasıl sağlanacağı… AB diyor ki ön ve yan camlarda yüzde 70 güneş ışığının geçişini sağlayacak şekilde yapmalısınız. Buna ait bir serbestiyet sağlanacak ama belli standartlara göre olacak. Bunu 2 yerde denetleyeceğiz; bir trafikte, ikincisi muayene istasyonlarında denetimi yapılacak.” dedi.

Cezalara Af Yok

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, kesilen cam filmi yasakları ile ilgili olarak “Cezalarla ilgili bir af söz konusu değil" dedi.