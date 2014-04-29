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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Yeni MacBook Air'lar satışa sunuldu: Fiyatlarda 200 TL'ye varan indirim

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Shady
Haber Editörü
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Yeni MacBook Air'lar satışa sunuldu: Fiyatlarda 200 TL'ye varan indirim
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Teknoloji devi Apple, 2014’deki lansmanlarına yeni MacBook Air’lar ile başladı.Dünkü haberimizde bahsettiğimiz 2014 model MacBook Air’lar, bugünden itibaren Apple Online Store üzerinden satışa sunuldu.

Hem 11 hem de 13 inçlik MacBook Air’ın baz modeli Intel’in 1.4GHz frekansında çalışan yeni Haswell i5 işlemcisinden gücünü alıyor; 4GB’lık sistem belleği ve 128GB’lık PCI-e SSD depolama birimiyle geliyor. Tıpkı Mid 2013’deki modellerde olduğu gibi, işlemci ve bellek kapasitesinin aynı olduğu üst konfigürasyonda ise depolama birimi 256GB’a yükseliyor.

Özel konfigürasyon seçenekleri sayesinde yeni MacBook Air’larda 410 TL fark ile işlemci 1.7GHz’lik i7 işlemci ile değiştirebiliyor,  260 TL ile belleği 8GB’a, 780 TL (256GB’lık model için)  ile depolama birimini 512GB’a yükseltilebiliyor.

Sadece işlemci revizyonunun yapıldığı yeni MacBook Air’larda en dikkat çeken nokta ise fiyatlardaki 100 TL’lik (baz modellerde) ve 150-200 TL’lik (üst modellerde) indirim. Düne kadar en düşük modeli 2599 TL’den satılan MacBook Air’larda bugünden itibaren baz fiyat 2499 TL’ye çekilmiş. Daha ayrıntılı yazacak olursak:

Yeni MacBook Air'lar satışa sunuldu: Fiyatlarda 200 TL'ye varan indirim

Bugünden itibaren Apple Online Store TR’den sipariş edebileceğiniz MacBook Air’ların gönderim süresi 7-10 gün arasında değişiyor. Ancak ilerleyen zamanlarda (ürünlerin Türkiye’de stoklanmasıyla birlikte) bu süre normal seviyelerine düşecektir.


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Zordion 5 yıl en beğenilen Les Rychla Klingonska
Les Rychla Klingonska
paldov

gene çok yüksek fiyatlar..

Sadece Türkiye' de


Yanlisiniz var. Mac'ler Turkiye'de Avrupa'dan daha ucuz. Amerika'dan almadiginiz surece Turkiye fiyatlari uygun. Pahali olan bir sey varsa ya aletlerin kendisi, ya da Apple'in Avrupa'daki fiyat politikasi.
Les Rychla Klingonskapaldovgene çok yüksek fiyatlar..Sadece Türkiye' de
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eScapeeXc 5 yıl paldov
paldov

gene çok yüksek fiyatlar..

Sen bu fiyatlara yüksek mi diyorsun? Avrupada en uygun fiyat su anda Türkiye'de. Avrupada 900euro en baz modeli. Apple, store acmasaydi, o zaman yüksek fiyatlari Bilkomdan görürdük hepimiz.
paldovgene çok yüksek fiyatlar..Sen bu fiyatlara yüksek mi diyorsun? Avrupada en uygun fiyat su anda Türkiye'de. Avrupada...
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1 Yanıt Yanıtla +13
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cumfiçu 5 yıl
En azından 13" lik modele full hd güncellemesi gelseydi daha hoş olurdu.
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mimarefendi33 5 yıl
15' lik cikarsalar keske.....
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Inque 5 yıl
1500 TL'lik donanımı ve yazılımı millete gene 2500TL'den iteleme çabaları.
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premiumbeyin 5 yıl
arkadaşlar macbook prolar da da indirim olayı var mı ?
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gidakontrol 5 yıl
E okul için Explorer gerekiyor, parallels ile kurdum ben, ayrıca Windows açılmıyor, pencere içinde Windows programları çalışıyor. Hız mükemmel ve sorunsuz, tek kaydırma ile Windows ile mac arasında değişebiliyor.
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Dicklers 5 yıl
Ben sene sonundaki retina air bekliyorum. İlk alanlardan olacağım.
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tuncay altuntoprak 5 yıl
Mac os a sorunsuz ie kurulup e okul kullanılabilir mi? Kullanan öğretmen var mı aramızda
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It's My Life 5 yıl tuncay altuntoprak
tuncay altuntoprak

Mac os a sorunsuz ie kurulup e okul kullanılabilir mi? Kullanan öğretmen var mı aramızda

Ben mac'in bir tarafına Windows 7 kurdum. Yani internet Explorer mevcut sıkıntı olcağını sanmıyorum.
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Götterfunken 5 yıl
Bu kasa Air'in don modeli.Gelecek model yenilenecek bu kasaya aşıksanız son fırsat bence.
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Mclaren Honda 5 yıl Götterfunken
Verre
Bu kasa Air'in don modeli.Gelecek model yenilenecek bu kasaya aşıksanız son fırsat bence.

Hayirdir kardes ceo falanmisin
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X@ndeR 5 yıl
İsteyen istediğini alsın. Hep aynı tartışmalar.
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nepasvior 5 yıl
Allahtan indirimli ha, 1000 TL ye bunların çakması güzel cihazlar var onlardan al daha iyi, bozulsa bile yenisini alırsın bundan 1 tane alacağına ondan 3-4 tane alırsın, araba parasına satar oldular herşeyi, asgari ücretli adam nasıl alsın bunu?
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Nomec 5 yıl nepasvior
nepasvior

Allahtan indirimli ha, 1000 TL ye bunların çakması güzel cihazlar var onlardan al daha iyi, bozulsa bile yenisini alırsın bundan 1 tane alacağına ondan 3-4 tane alırsın, araba parasına satar oldular herşeyi, asgari ücretli adam nasıl alsın bunu?

Apple bir çok kez ürünlerinin ve markanın orta kesme hitap etmediğini, tarzı ve standartları gereği hiç bir zaman da etmeyeceğini bir çok kez açıkça ima etmiştir zaten.
kısacası sadece cebinde çok parası olan insanları müşteri olarak kabul ettiği sır olmayan bir gerçek.
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tygra 5 yıl nepasvior
nepasvior
Allahtan indirimli ha, 1000 TL ye bunların çakması güzel cihazlar var onlardan al daha iyi, bozulsa bile yenisini alırsın bundan 1 tane alacağına ondan 3-4 tane alırsın, araba parasına satar oldular herşeyi, asgari ücretli adam nasıl alsın bunu?

Hocam sen olayi cozmussun neden daha once kimsenin aklina gelmedi ki :) o zaman begenmeyen almasin, ne denir ki baska? Sahin de otomobil audi a3 de
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valkyn skoria 5 yıl
Estetik olarak çok güzel cihazlar ama hem çok pahalı hem de oyun oynayana yaramaz. Ayrıca arkadaşım Sony marka daha iyi bir şey alırım demişsin de Sony'nin son ürettiği cihazların kalitesini görmemişsin sen, Acer kalitesinde makineler hepsi de.
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erenceyla 5 yıl
Türkiye'de Mac'lerin alınabilir bir duruma gelmesi için bu indirimden en az 5 tane daha uygulanması gerek
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