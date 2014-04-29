Yeni MacBook Air'lar satışa sunuldu: Fiyatlarda 200 TL'ye varan indirim

Teknoloji devi Apple, 2014’deki lansmanlarına yeni MacBook Air’lar ile başladı.Dünkü haberimizde bahsettiğimiz 2014 model MacBook Air’lar, bugünden itibaren Apple Online Store üzerinden satışa sunuldu.

Hem 11 hem de 13 inçlik MacBook Air’ın baz modeli Intel’in 1.4GHz frekansında çalışan yeni Haswell i5 işlemcisinden gücünü alıyor; 4GB’lık sistem belleği ve 128GB’lık PCI-e SSD depolama birimiyle geliyor. Tıpkı Mid 2013’deki modellerde olduğu gibi, işlemci ve bellek kapasitesinin aynı olduğu üst konfigürasyonda ise depolama birimi 256GB’a yükseliyor.

Özel konfigürasyon seçenekleri sayesinde yeni MacBook Air’larda 410 TL fark ile işlemci 1.7GHz’lik i7 işlemci ile değiştirebiliyor, 260 TL ile belleği 8GB’a, 780 TL (256GB’lık model için) ile depolama birimini 512GB’a yükseltilebiliyor.

Sadece işlemci revizyonunun yapıldığı yeni MacBook Air’larda en dikkat çeken nokta ise fiyatlardaki 100 TL’lik (baz modellerde) ve 150-200 TL’lik (üst modellerde) indirim. Düne kadar en düşük modeli 2599 TL’den satılan MacBook Air’larda bugünden itibaren baz fiyat 2499 TL’ye çekilmiş. Daha ayrıntılı yazacak olursak:

Bugünden itibaren Apple Online Store TR’den sipariş edebileceğiniz MacBook Air’ların gönderim süresi 7-10 gün arasında değişiyor. Ancak ilerleyen zamanlarda (ürünlerin Türkiye’de stoklanmasıyla birlikte) bu süre normal seviyelerine düşecektir.