Yeni MacBook Pro, iPad'ler ve Mac Pro ne zaman satışa sunulacak ?

Apple'ın gelecek hafta düzenleyeceği etkinlikle lanse edeceği MacBook Pro, 5.nesil iPad ve 2.nesil iPad Mini ile Mac Pro'nun satışa sunulacağı tarihler netlik kazanıyor

Fransız MacG sitesinin Apple'a yakın satış kaynaklarından edindiği bilgilere göre Haswell işlemcilerle güncellenecek olan retina MacBook Pro'lar, 24 ya da 25 Ekim'de, 5.nesil iPad ile 2.nesil iPad Mini 30 ya da 31 Ekim'de satışa sunulacak. Apple'ın WWDC 2013'de kısa tanıtımını yaptığı ancak detaylarını bu etkinliğe bıraktığı Mac Pro'lar ise 15 Kasım'dan itibaren satış kanalları aracılığıyla teknoloji severlerin beğenisine sunulacak.

Diğer taraftan bir aksilik olmaz ise 22 Ekim'de açılacak olan Online Apple Store Türkiye sayesinde, ülkemizdeki teknoloji severler de bir sürpriz olmaz ise haberimize konu olan ürünleri ilk günden sipariş edebilecek.