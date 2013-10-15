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Yeni MacBook Pro, iPad'ler ve Mac Pro ne zaman satışa sunulacak ?

5 yıl
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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Shady
Haber Editörü
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Yeni MacBook Pro, iPad'ler ve Mac Pro ne zaman satışa sunulacak ?

Apple'ın gelecek hafta düzenleyeceği etkinlikle lanse edeceği MacBook Pro, 5.nesil iPad ve 2.nesil iPad Mini ile Mac Pro'nun satışa sunulacağı tarihler netlik kazanıyor

Fransız MacG sitesinin Apple'a yakın satış kaynaklarından edindiği bilgilere göre Haswell işlemcilerle güncellenecek olan retina MacBook Pro'lar, 24 ya da 25 Ekim'de, 5.nesil iPad ile 2.nesil iPad Mini 30 ya da 31 Ekim'de satışa sunulacak. Apple'ın WWDC 2013'de kısa tanıtımını yaptığı ancak detaylarını bu etkinliğe bıraktığı Mac Pro'lar ise 15 Kasım'dan itibaren satış kanalları aracılığıyla teknoloji severlerin beğenisine sunulacak.

Diğer taraftan bir aksilik olmaz ise 22 Ekim'de açılacak olan Online Apple Store Türkiye sayesinde, ülkemizdeki teknoloji severler de bir sürpriz olmaz ise haberimize konu olan ürünleri ilk günden sipariş edebilecek.


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KIZLARIN KORKULU RÜYASI 5 yıl en beğenilen
Online store açılacak diye o kadar ümit verdiniz açılmazsa isyan çıkar sitede.

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cengizhan1903 5 yıl
Online store acilcakta acilmasi yetmez fiyatlarda uygun olsun -.-
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darkrunner 5 yıl
Bende sabırsızlıkla bekliyorum.
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JoeyBane 5 yıl
Tanıtalı kaç ay oldu. Çıksın artık..
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VlknFX 5 yıl
Nasıl güzel bir tasarım çok şık çok çarpıcı ve çok sade
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mementopolis 5 yıl
Bu sitede ya hile yada hata var 224 yorum oldugunu gösteriyor ama bir bakiyorum
sinek :D üc bes yorum ???????
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okan_cehapelioglu 5 yıl
yeni nesil ipad mini inşallah bi önceki nesil gibi uygun fiyatlı olur
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Scott23 5 yıl
Online store gelirse ipad mini'yi 1000TL altındaysa ilk gün sipariş geçerim.
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erkanberk 5 yıl
Online store fiyat bakımından nasıl bi avantaj sağlayacak merak ediyorum.
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seven44 5 yıl
Online store
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HeavyClocker 5 yıl
Online Store olursa çok hoş olur
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PsychicPower 5 yıl
Online store da açılırsa ilk günden 5. Nesil iPad siparişi geçebilirim. Tabi cihaza da bağlı
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