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Yeni Nexus 7 görseli ortaya çıktı

5 yıl
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57
Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Yeni Nexus 7 görseli ortaya çıktı

Geçen yılın en başarılı tablet modellerinden birisi kabul edilen Nexus 7, markalı tabletlerin çok ucuz olabileceğini daha iyi bir şekilde bizlere göstermişti. O tarihten bu yana Google'dan ikinci bir Nexus 7 hamlesi beklenir olmuştu ancak henüz resmi bir açıklama gelmemişti.
Sundar Pichai'nin 24 Temmuz'daki etkinlik davetiyeleri, Nexus 7'nin devam versiyonunun geleceğine dair iddiaları artırdı. Son olarak modele ait olduğu iddia edilen bir basın görseli internete sızdırıldı.

Evleaks tarafından sızdırılan tasarım itibariyle önceki modelden pek bir farkı olmasa da arka tarafta iddia edilen 5MP çözünürlükte kamera net olarak görülüyor. Ayrıca Nexus yazısı ve altındaki Asus işlemesi ile üst ve alt kısımdaki hoparlör yuvaları da görülebiliyor. Ön kısımda bir bildirim ışığı da mevcut.

Yeni Nexus 7 modelinin sunacağı donanım özellikleri arasında Full HD ekran, 1.5GHz saat hızında çalışan 4 çekirdekli Snapdragon S4 Pro işlemci, 2GB RAM, olduğu tahmin ediliyor. Model lansmanda beraberindeki Android 4.3 işletim sistemini de resmileştirecek. Dün de modelin 229$'lık başlangıç fiyatı bazı perakende zincirlerinde ortaya çıkmıştı.

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Zaidax 5 yıl en beğenilen
Çerçevenin ekranı var
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orhanyıldız 5 yıl
O cerceveye 10" sıgar lan.
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mr_gny 5 yıl
tebrik ediyorum, google yine ..çmış!!!!
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Creativeflo 5 yıl
napak alak mı
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aztechsnk 5 yıl
Tuş takımı koysalarmış bari boş çerçeve yerine
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Puskév 5 yıl
En sevmediğim şey şu çerçeve
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Guest-25CF1EFB4 5 yıl
yıl olmuş 2013 yine mi fasulye :)
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The KeL 5 yıl
Tasarım olarak berbat..oldum olası şunların pil sorununa kasıtlı olarak çözüm bulmamaları yokmu delı oluyorum.
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DiCaprio 5 yıl
Tasarim hic hos degil
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Zordion 5 yıl
Dijital fotograf cercevesi yerine alinabilir
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volkans33 5 yıl
Ulan ön kameranın konumu 150 liralara satılan çin işi tabletlere benziyor
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K.can.tas 5 yıl
Olmamış
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resfaction 5 yıl
Bi arka kamera sini beğendim benim nexus 7 de olmadigindan :)
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atahan97 5 yıl
ekran boyutu,çerçeve ve kamera yeri hariç güzel görünüyor.
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Pulstar 5 yıl
Yan ve alt çerçeveler aynı, üst çerçeve Nexus 7 1G'den daha kalın.

Ayrıca istediği kadar Ram olsun, istediği kadar saf Android olsun S4 Pro işlemci bu Full HD cihazı kaldırmaz.

Yeni Nexus 7 kullanıcısı olmak isteyenler tercih edebilir ancak benim gibi mevcut Nexus 7 1G kullanıcıları pek heves etmesinler gibi duruyor.

Cihaz resmen piyasaya çıktıktan ve kullanıcı deneyimlerinden sonra tekrar bir değerlendirme yapılır.
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Elder Wand 5 yıl
Tasarımı güzel bulmadım.Bakalım ilk üründeki başarı yakalanacak mı?
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