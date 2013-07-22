Yeni Nexus 7 görseli ortaya çıktı





Geçen yılın en başarılı tablet modellerinden birisi kabul edilen Nexus 7, markalı tabletlerin çok ucuz olabileceğini daha iyi bir şekilde bizlere göstermişti. O tarihten bu yana Google'dan ikinci bir Nexus 7 hamlesi beklenir olmuştu ancak henüz resmi bir açıklama gelmemişti.

Sundar Pichai'nin 24 Temmuz'daki etkinlik davetiyeleri, Nexus 7'nin devam versiyonunun geleceğine dair iddiaları artırdı. Son olarak modele ait olduğu iddia edilen bir basın görseli internete sızdırıldı.





Evleaks tarafından sızdırılan tasarım itibariyle önceki modelden pek bir farkı olmasa da arka tarafta iddia edilen 5MP çözünürlükte kamera net olarak görülüyor. Ayrıca Nexus yazısı ve altındaki Asus işlemesi ile üst ve alt kısımdaki hoparlör yuvaları da görülebiliyor. Ön kısımda bir bildirim ışığı da mevcut.





Yeni Nexus 7 modelinin sunacağı donanım özellikleri arasında Full HD ekran, 1.5GHz saat hızında çalışan 4 çekirdekli Snapdragon S4 Pro işlemci, 2GB RAM, olduğu tahmin ediliyor. Model lansmanda beraberindeki Android 4.3 işletim sistemini de resmileştirecek. Dün de modelin 229$'lık başlangıç fiyatı bazı perakende zincirlerinde ortaya çıkmıştı.