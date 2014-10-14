Yeni Nexus cihazları reklam videolarında görünmeye başladı





Google'ın bu yıl için planladığı Nexus akıllı telefon ve tabletler için artık çok kısa bir süre kaldığına inanılırken, firmanın hazırladığı reklam videoları da internete sızmaya başladı.





Firma videolarda genelde Android ekosisteminin birleştirici tarafını ve Nexus cihazlarının farklı tarzları olan kişilere de hitap ettiğini ön plana çıkarıyor. Videolarda görünen Nexus cihazları ise biraz temsili durumda.





İlk videoda bir kişinin kendi boyundan büyük bir akıllı telefon kullandığı görülüyor. Videonun mottosundan ve kullanılan arayüzdeki menü ikonlarından cihazın Nexus 6 olduğu anlaşılıyor. 5.9 inçlik 2K ekrana sahip olacak Nexus 6 önceki nesillere göre ilk kez bu kadar büyük bir boyut sıçraması gerçekleştirdi. Ayrıca ilk Nexus phablet olma özelliğine de sahip.





İkinci videoda ise otobüs içerisinde diğer tarafta oturan kişinin elinde kare tasarımlı bir tabletin arka kısmı görülüyor. Daha önce internete sızan görselde de Nexus 9 tablet modelinin arka kısmı kare şeklindeydi.





Donanım konusunda ise Nexus 6'nın Snapdragon 805, 3GB RAM, 3200mAh veya üzeri güce sahip batarya ile geleceği tahmin edilirken, Nexus 9'da ise 64-bitlik çift çekirdekli Tegra K1, 4GB RAM gibi özellikler yer alacak. Yeni Nexus ailesinin lansmanı ile birlikte reklam videolarının da gösterime başlaması bekleniyor.









