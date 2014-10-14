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Yeni Nexus cihazları reklam videolarında görünmeye başladı

4 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Yeni Nexus cihazları reklam videolarında görünmeye başladı

Google'ın bu yıl için planladığı Nexus akıllı telefon ve tabletler için artık çok kısa bir süre kaldığına inanılırken, firmanın hazırladığı reklam videoları da internete sızmaya başladı.

Firma videolarda genelde Android ekosisteminin birleştirici tarafını ve Nexus cihazlarının farklı tarzları olan kişilere de hitap ettiğini ön plana çıkarıyor. Videolarda görünen Nexus cihazları ise biraz temsili durumda. 

İlk videoda bir kişinin kendi boyundan büyük bir akıllı telefon kullandığı görülüyor. Videonun mottosundan ve kullanılan arayüzdeki menü ikonlarından cihazın Nexus 6 olduğu anlaşılıyor. 5.9 inçlik 2K ekrana sahip olacak Nexus 6 önceki nesillere göre ilk kez bu kadar büyük bir boyut sıçraması gerçekleştirdi. Ayrıca ilk Nexus phablet olma özelliğine de sahip. 

İkinci videoda ise otobüs içerisinde diğer tarafta oturan kişinin elinde kare tasarımlı bir tabletin arka kısmı görülüyor. Daha önce internete sızan görselde de Nexus 9 tablet modelinin arka kısmı kare şeklindeydi. 

Donanım konusunda ise Nexus 6'nın Snapdragon 805, 3GB RAM, 3200mAh veya üzeri güce sahip batarya ile geleceği tahmin edilirken, Nexus 9'da ise 64-bitlik çift çekirdekli Tegra K1, 4GB RAM gibi özellikler yer alacak. Yeni Nexus ailesinin lansmanı ile birlikte reklam videolarının da gösterime başlaması bekleniyor.





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1 Avatar
DH Misafiri 4 yıl
HADİ GEL ARTIK NEXUS 6 SENİ BEKLİYORUM
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Bl00dyHell 4 yıl
Slogan güzel olmuş
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keskin53 4 yıl
Nexus 9 nerdesin gozlerim yolda kaldı
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xmasx 4 yıl
İslemci 810 olmaliydi.
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olağan_şüpheli 4 yıl
ses gelmiyor . ne yapmak gerekli. program falan mı kurmalıyım.
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constantin87 4 yıl
Bu arada o kadar eski şarkıyı google yeniden dinlenir yaptı
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constantin87 4 yıl
HTC den gelmesini çok istiyordum Nexus 6 nın Motorola Atrıx den sonra kafamda deli sorular :)
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Uacellat_62 4 yıl
5.9 inç 2k çözünürlüğündeydi ekran pil 3200 Mah
nexuslarda kronik batarya sorunu devam edecek
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1BilimAdamı 4 yıl
Telefonun kalas gibi olacağını itiraf etmişler
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paldov 4 yıl
nexus 6 dan baya umitliyim..
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Lightr 4 yıl
Hadi bakalim bekliyoruz
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