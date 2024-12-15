Poco F7’nin özellikleri sızdırıldı: Selefine göre gelişmeler de var, gerilemeler de!

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Poco, yeni Poco F7 serisinin küresel lansmanı için hazırlıklarını sürdürüyor. Son dönemde ortaya çıkan bazı sertifikasyon belgeleri, bu cihazın temel özelliklerine dair ipuçları veriyor. ABD Federal İletişim Komisyonu'nda (FCC) görülen bir belge, "24117RK2CG" model numarasına sahip bir Poco cihazının varlığını doğruladı. Bu cihazın Poco F7 Pro'nun küresel versiyonu olduğu düşünülüyor.

FCC belgelerine göre Poco F7 Pro, dikkat çeken birkaç özellikle kullanıcıların karşısına çıkacak. Cihaz, 5.830 mAh kapasitesinde büyük bir bataryaya sahip. Bu, bir önceki model olan Poco F6 Pro’ya kıyasla önemli bir artış anlamına geliyor. Ancak, şarj hızı 120W’dan 90W’a düşürülmüş. Yine de bu hız, günlük kullanımı desteklemek için yeterli seviyede görünüyor.

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Yeni model, Android 15 tabanlı HyperOS 2.0 işletim sistemiyle gelecek. Bu durum, modern ve zengin özelliklere sahip bir yazılım deneyimi sunulacağını gösteriyor. Bağlantı seçenekleri arasında Bluetooth 5.4, çift bant WiFi (2.4 GHz ve 5 GHz), 4G LTE ve çok sayıda frekans bandını destekleyen 5G NR yer alıyor. Bu da cihazın bağlantı açısından oldukça esnek bir yapı sunacağını işaret ediyor.

Poco F7 Pro’nun tasarımıyla ilgili detaylar da dikkat çekiyor. Cihazın, geçtiğimiz kasım ayında Çin’de tanıtılan Xiaomi Redmi K80’in yeniden markalanmış bir versiyonu olabileceği belirtiliyor. Eğer bu doğruysa, Poco F7 Pro’da Snapdragon 8 Gen 3 işlemci, 6.67 inçlik 2K çözünürlüğünde ve 120 Hz yenileme hızına sahip AMOLED ekran, 50 MP Sony LYT-800 ana kamera sensörü gibi donanımlar yer alacak. Ayrıca cihazın suya ve toza dayanıklılık konusunda IP68/IP69 sertifikasına sahip olacağı düşünülüyor.

Poco F7 Pro, özellikle performans odaklı bir model olarak öne çıkıyor. Sunacağı teknik özellikler, serinin önceki modellerine kıyasla önemli bir gelişim vaat ediyor. Kullanıcılar, Poco’nun bu yeni modeliyle günlük kullanımda güçlü bir deneyim yaşayacak gibi görünüyor.

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